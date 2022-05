El presidente García-Page anuncia la mayor Oferta Pública de Empleo de la historia de Castilla-La Mancha para el ámbito sanitario con “2.651 plazas”

El presidente autonómico ha subrayado que “el mejor aplauso al sistema sanitario es consolidarlo y ampliarlo”, en referencia a esta oferta histórica que será publicada “en pocas semanas”.



Asimismo, Emiliano García–Page ha considerado el PERTE Agroalimentario como “la mejor oportunidad que tiene España para la próxima década”, puesto que “va a ser determinante para una generación entera”.



El jefe del Gobierno autonómico ha ensalzado el sector agroalimentario porque “democratiza el esfuerzo y democratiza el éxito”, al tiempo que ha remarcado que “es algo más que un sector económico, es una concepción de la vida”.

Ciudad Real, 11 de mayo de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha avanzado, esta mañana, que el Gobierno autonómico realizará “en pocas semanas” la convocatoria de “la mayor oferta pública que hemos hecho de sanitarios en toda nuestra historia” a través de una Oferta de Empleo Público (OPE) que alcanzará las “2.651 plazas”, ha precisado, en el marco de un proceso que incluirá el mayor número de plazas y categorías convocadas hasta la fecha en la Comunidad Autónoma.



Así lo ha anunciado García–Page en Ciudad Real, durante la presentación del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del sector agroalimentario en el que ha acompañado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; junto a ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez; al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; a la titular de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; y a la de Ciencia e Innovación, Diana Morant.



En este contexto, el jefe del Ejecutivo autonómico ha considerado que “el mejor aplauso al sistema sanitario es consolidarlo y ampliarlo”, en alusión a su labor durante la crisis sanitaria ocasionada por la Covid–19. Al respecto, ha añadido que, junto a una oferta de empleo similar para el ámbito educativo “que vamos a consolidar y ampliar, nos vamos a ir más de 4.000” plazas ofertadas para el fortalecimiento de los servicios básicos.



“Otros no sé si lo harán”, ha señalado Emiliano García–Page, quien ha apostado por “seguir adelante” con independencia de las sucesivas crisis globales como las causadas por la pandemia y la guerra en Ucrania. “Hoy podemos estar celebrando una normalidad con prudencia, pero sin miedo, y apostar por crecer y crecer, recuperándonos en muchos aspectos”, ha concluido.



Un Plan para la próxima década



En el auditorio del Pabellón Ferial de Ciudad Real, el presidente regional ha considerado este PERTE Agroalimentario como “la mejor oportunidad que tiene España para la próxima década”, puesto que “va a ser determinante para una generación entera, una generación que tiene que quitarse la palabra crisis de una vez por todas, porque lleva muchos años conviviendo con esa expresión”, ha manifestado.



Asimismo, García–Page ha agradecido al Gobierno de España su “apoyo al sector” y la “colaboración institucional” para sacar adelante este Plan Estratégico que ha valorado como “una apuesta especial por este sector”, desde la perspectiva de que “es una decisión política” que podía no haber sido adoptada.

“Hay hoy en Europa referencias políticas, el Gobierno de España entre ellas muy destacadamente, defendiendo intereses nacionales, pero no colisionando con intereses europeos”, ha elogiado.



“Orgullosísimo” del sector



Coincidiendo con una nueva jornada de la Feria Nacional del Vino (FENAVIN) en Ciudad Real, el presidente de Castilla–La Mancha ha ensalzado el rendimiento y la actitud del sector agroalimentario del que ha confesado sentirse “orgullosísimo”. En este punto, ha subrayado la contribución de este colectivo al incremento del Producto Interior Bruto de la Comunidad Autónoma con una aportación de “entre el 17 y 18 por ciento en esta tierra”.



De igual modo, Emiliano García–Page ha recordado que “cuando han venido mal dadas en las sucesivas crisis, este sector que ha padecido como cualquiera o más, ha sostenido más la economía del país que otros” y ha enfatizado que “es estratégico” y que “cuando fallen otras cosas, este sector estará”, ha sentenciado.



En este contexto, ha insistido en el “enorme esfuerzo que ha hecho la industria” y ha remarcado que el sector agroalimentario “democratiza el esfuerzo y democratiza el éxito”. Asimismo, ha indicado que “es algo más que un sector económico, es una concepción de la vida”, por lo que ha exigido “el máximo respeto en todas sus facetas”.



En el transcurso de esta presentación, el presidente castellanomanchego ha estado acompañado además por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo; la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández; el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero; y la alcaldesa de la capital ciudadrealeña, Eva María Masías, entre otras autoridades estatales, regionales, provinciales y municipales.











Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.