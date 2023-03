El presidente Emiliano García-Page anuncia una nueva convocatoria de ayudas al alquiler para víctimas de violencia de género

En abril se abre en el Hospital de Cuenca el nuevo servicio de Radiofísica que permitirá iniciar la obra de Radioterapia para el cáncer con una inversión en tecnología y obra cercana a los siete millones de euros. Así se cumplirá el compromiso de que en las cinco provincias de la región exista radioterapia para tratar el cáncer.

García–Page ha celebrado el cuarto aniversario de la sentencia en la que el Tribunal Supremo anuló el Plan Hidrológico del Tajo por no fijar los caudales ecológicos. “La primera sentencia que ganamos ante la desecación del Tajo”, ha dicho.



Cuenca, 16 de marzo de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha anunciado esta mañana que el ejecutivo regional va a poner en marcha, “en las próximas semanas”, una nueva convocatoria de ayudas al alquiler para víctimas violencia de género, para cuyo fin se van a destinar un total de 2,5 millones de euros.



“La igualdad se pelea, y se consigue. No te la regalan”, ha manifestado García–Page en la presentación del proyecto de la Casa de la Igualdad, en la ciudad de Cuenca, junto al vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, y la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández. En este contexto, ha considerado que “la igualdad es el inconformismo ante el egoísmo humano, casi natural”.



El presidente de Castilla–La Mancha ha tenido palabras de reconocimiento para el cambio que está registrado la ciudad de Cuenca en esta legislatura y ha considerado que en la Ciudad de las Casas Colgadas están ocurriendo más cosas que en los últimos 40 años. “Esta ciudad está cogiendo velocidad de crucero”, ha reconocido. Entre las infraestructuras más relevantes ha mencionado el futuro hospital de la ciudad, que será “estructuralmente relevante”.



En ese sentido, ha anunciado que en abril se abre el nuevo servicio de Radiofísica que permitirá iniciar la obra de Radioterapia para el cáncer con una inversión en tecnología y obra cercana a los siete millones de euros. Así se cumplirá el compromiso de que en las cinco provincias exista radioterapia para tratar el cáncer “y alcanzar la equidad que Castilla–La Mancha merece”.



En alusión a la futura Casa de la Igualdad de Cuenca, que albergará todos los servicios del Instituto de la Mujer de Castilla–La Mancha en esta provincia, el jefe del Ejecutivo regional se ha mostrado convencido de que se trata de una obra “modélica y ejemplar en la región” y que servirá como “cubeta de experimentación para futuras actuaciones similares”.



“Los centros de la mujer de Castilla–La Mancha atienden una media de 23.000 mujeres al año”, ha dicho García–Page, que ha alzado la voz en defensa de todas aquellas víctimas que no denuncian por miedo. “Queremos ofrecerles un entorno, un espacio, para que se atrevan a denunciar”, ha argumentado.



Fin a la desecación del Tajo



En otro orden de cosas y tras avanzar que estará en alguna de las procesiones de la Semana Santa conquense, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, el presidente de Castilla–La Mancha ha recordado que hoy se celebra una importante efeméride. Se cumplen cuatro años de la primera sentencia en la que el Tribunal Supremo dio la razón al Gobierno de Castilla–La Mancha y anuló el Plan Hidrológico del Tajo por no fijar los caudales ecológicos. “Es la primera sentencia que ganamos contra la desecación el Tajo, hemos empezado a darle la vuelta a la situación”, ha rubricado el presidente autonómico.



Antes de conocer el proyecto de la futura Casa de la Igualdad de Cuenca, Emiliano García–Page ha inaugurado el gimnasio del Colegio de Educación Infantil y Primaria ‘La Paz’ de Cuenca, donde ha estado acompañado por la consejera de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno regional, Rosa Ana Rodríguez.







