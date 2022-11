El presidente de Castilla-La Mancha reivindica la “unidad institucional” como figura clave en la lucha contra la violencia machista

Emiliano García–Page no se explica que el Partido Popular en la región no haya suscrito la declaración institucional de las Cortes regionales en favor de la lucha contra la violencia de género. “No lo entiendo”, ha insistido.



Asimismo, ha recordado que Castilla–La Mancha aprobó, a principios de este siglo, “la primera ley en el mundo que luchaba contra la violencia de género” en colaboración con “asociaciones de mujeres, sobre todo mayores”, ha apostillado.

Azuqueca de Henares (Guadalajara), 25 de noviembre de 2022.– El jefe del Gobierno regional ha reivindicado la “unidad institucional” como figura clave e “importantísima” en el ámbito de la lucha contra la violencia de género, tan solo un día después de que las Cortes de Castilla–La Mancha tuvieran que suspender la declaración institucional que, como cada año, realizan en rechazo a este fenómeno con el apoyo de todas las formaciones políticas.





“No encuentro motivo ninguno para que un simple documento que hemos firmado todos los años, todos los partidos en esta región”, ha proseguido, “no haya podido ser planteado por unanimidad”, ha lamentado en alusión a la negativa del Partido Popular de suscribirlo en esta ocasión, más aún cuando esa declaración “dice lo mismo este año que el pasado”, ha razonado.





“No lo entiendo”, ha insistido García–Page, durante el acto institucional con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que ha tenido lugar, este mediodía, en Azuqueca de Henares, en la provincia de Guadalajara, “una ciudad avanzada en materia de lucha y de reivindicación”, ha valorado.





“Que vuestras metas sean mucho más grandes que vuestros miedos”, ha sugerido el presidente García–Page al público asistente a esta cita, en su mayor parte perteneciente a los cinco centros educativos que el Gobierno regional ha reconocido por su labor de sensibilización ante la violencia machista. A este respecto, ha puntualizado que “la pobreza se combate mucho mejor con el conocimiento que con cualquier otra cosa” en referencia a la “pobreza de la cabeza y de los sentimientos”, ha precisado.





En este marco, ha manifestado su “orgullo” a los que “desde el servicio proactivo, positivo” prestan su apoyo y dedicación a las víctimas, tal es el caso de los recursos de acogida y Centros de la Mujer que el Ejecutivo castellanomanchego promueve en todo el territorio, configurando “la red de centros de atención a la mujer más grande de España”. Al respecto, el presidente de la Comunidad Autónoma ha recalcado que esa red es fruto de “una decisión, una voluntad y mientras haya voluntad, no habrá resignación”, ha concluido.





Castilla–La Mancha, la primera que legisló contra la violencia machista





En el polideportivo ‘La Paz’ de este municipio guadalajareño, el presidente autonómico ha recordado cómo, en Castilla–La Mancha, “empezamos a fraguar la primera ley en el mundo que luchaba contra la violencia de género”. Asimismo, ha apostillado que esa legislación salió adelante en un momento en el que “en los bares se hacían bromas” sobre este asunto.





De igual modo, Emiliano García–Page ha rememorado la elaboración de esa ley en la que participó, durante la etapa de Gobierno del expresidente José Bono, manteniendo “reuniones con asociaciones de mujeres, sobre todo mayores”, ha puntualizado. “Tenemos una responsabilidad en España, que es seguir siempre para adelante, pero España y Europa tienen una responsabilidad en el mundo”, ha concluido.





Advertencia a quienes insultan





En el transcurso de su intervención, el mandatario castellanomanchego ha advertido del peligro de quienes desarrollan su actividad “insultando y creando violencia ambiental”, un hecho que “nunca trae nada bueno”, puesto que “hay que conducirse de la manera más civilizada”, ha remarcado.





En este contexto, ha señalado que “hay demasiada tolerancia a los intolerantes” y que “la mejor venganza contra el machismo más violento es no ser como ellos”. De igual manera, el jefe del Gobierno autonómico ha reconocido sentirse avergonzado por “la cantidad de gente que se calla ante lo que está pasando”, ha apostillado.





Gratitud con quienes garantizan el Estado de Derecho





En esta edición en la que también se ha reconocido la labor de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como a la magistrada Cira García Domínguez, el presidente de la Comunidad Autónoma ha advertido “que no piense nadie que un árbol plantado lo es para siempre, no piense nadie que un derecho conseguido es para toda la vida”, ya que “el mundo y la humanidad no ha progresado de forma recta”, sino con “curvas” y “baches”, ha explicado.





En este 25N, García–Page ha estado acompañado por el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido; la consejera de Igualdad y Portavoz del Ejecutivo autonómico, Blanca Fernández; la consejera de Educación Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez; el consejero de Fomento, Nacho Hernando; la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero; el delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles; y el alcalde de Azuqueca de Henares, José Luis Blanco, entre otras autoridades.





