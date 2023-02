El presidente de Castilla-La Mancha reivindica la cultura como elemento que dinamiza la economía y democratiza el conocimiento

En la presentación del ‘Prado Extendido’, que llevará parte de la colección del Museo del Prado al Palacio del Infantado, en Guadalajara, el presidente autonómico ha asegurado que, con iniciativas de este calado, “solo gana el país”.



Emiliano García–Page ha interpretado como “un punto y aparte en la atracción e irradiación” de la provincia la llegada de parte de las obras del Prado porque “lo que vamos a enseñar, en buena medida, no se ha enseñado nunca”, ha avanzado.



Guadalajara, 8 de febrero de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha reivindicado esta mañana, en Guadalajara, el valor de la cultura como elemento dinamizador de la economía y ha asegurado que “la industria cultural puede ser la industria que más capacidad tenga de crecer y de inducir empleo”. A este respecto, ha señalado que “tenemos un nicho de crecimiento propio y la posibilidad de ensanchar la gente empleada en el sector”, ha remarcado.



Así lo ha puesto de relieve el presidente regional en el Palacio del Infantado, donde ha presentado junto al ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, el proyecto ‘Prado Extendido’, una iniciativa del Museo del Prado para promover la exhibición de obras procedentes de esta institución bicentenaria a través de la cesión de colecciones. “Esto es hacer país, es hacer nación”, ha considerado García–Page, para quien “el Prado merece estar en toda España y toda España merece acoger obras del Prado”.



En este marco, el jefe del Gobierno regional ha resaltado que “la cultura es una de las claves que explica muy bien la potencia que tiene el país”, al tiempo que repercute “de forma inducida” en el sector turístico nacional por “la gente que viene a España para darse un baño de civilización”, ha señalado.



Con estrategias de este calado, ha proseguido, “aquí solo gana el país, la región gana mucho, Guadalajara gana mucho, pero es bueno para el conjunto”, ha concluido después alabar la posición “expansiva” y no “restrictiva” de los responsables del Prado, y de agradecer la “sensibilidad” del Ministerio de Cultura y Deporte en colaboración con esta institución, “una de las mejores pinacotecas del mundo”, ha apostillado.



“Un punto y aparte” para Guadalajara



En el caso de Guadalajara, que acogerá en su Museo Provincial “una colección que unifique un concepto y signifique un elemento atractivo y motor”, García–Page ha interpretado como “un punto y aparte en la atracción e irradiación” de la provincia, la llegada de parte de las obras del Prado porque “lo que vamos a enseñar, en buena medida, no se ha enseñado nunca”, ha avanzado.



No en vano, ha esperado que este nuevo “reclamo cultural y turístico” atraiga “a miles y miles de personas todos los años” a este Palacio del Infantado, “a un paso de Madrid”, en el marco de “un comienzo extraordinario” para el desarrollo de esta estrategia.



Elemento democratizador



En su alocución, el presidente autonómico ha enfatizado el potencial de la cultura como elemento que ha de ser compartido para democratizar el conocimiento. “La cultura que se acerca a la gente es una cultura que se democratiza”, ha resumido.



Asimismo, ha insistido en que “una forma de entender la democracia es compartir el espacio común, compartir lo que tenemos”, al tiempo que ha resaltado el ejemplo de Castilla–La Mancha cuyos museos son gratuitos para “acercar la cultura a la gente de una manera absolutamente asequible”, ha ahondado.



En el transcurso de esta presentación, Emiliano García–Page ha estado acompañado también por el presidente de las Cortes de Castilla–La Mancha, Pablo Bellido; la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez; el delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles; el presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, José Luis Vega; el alcalde de la capital, Alberto Rojo; el director del Museo del Prado, Miguel Falomir; o el director del Museo Provincial de Guadalajara, Fernando Aguado, entre otros.







