El presidente autonómico garantiza el blindaje de las políticas sociales como “prioridad a sostener” ante cualquier crisis

Emiliano García–Page ha valorado que Castilla–La Mancha haya desarrollado y afianzado, en las últimas décadas, “una de las redes de asistencia a personas mayores más grandes de España”.

La Solana (Ciudad Real), 16 de noviembre de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha garantizado, esta tarde, el blindaje de las políticas sociales en la Comunidad Autónoma como una “prioridad a sostener” ante cualquier crisis o eventualidad. “Si las cosas no van bien, si hubiera problemas, les aseguro que la prioridad que queda blindada va a ser ésta”, ha asegurado.



Así lo ha puesto de manifiesto durante el acto de conmemoración del XV aniversario de la Residencia de Mayores ?La Rosa del Azafrán?, en la localidad ciudadrealeña de La Solana, un centro sociosanitario de titularidad pública gestionado por ILUNION, del Grupo Social ONCE, al que ha elogiado como “una marca de garantía” que constituye “un tesoro para este país”, ha apuntado.



“Estos quince años han permitido que la ONCE demuestre la fortaleza que tiene”, ha proseguido, en referencia a un período en el que se han superado “dos crisis” como la financiera y la del COVID, con “políticas de recortes y de tijera”, por un lado, y con una “estigmatización de los centros sociales”, por el otro, ha resumido.



En este contexto, junto a los profesionales y personas usuarias del centro, y acompañado también por la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, el presidente autonómico ha recalcado que, en Castilla–La Mancha, “el beneficio que consigamos como pueblo” será invertido en políticas sociales, puesto que “nosotros tenemos muy clara la prioridad”, ha apostillado.



A juicio del presidente García–Page, “la historia de la ONCE es una historia de éxito y de esfuerzo que empieza por darle la responsabilidad a los propios invidentes y al conjunto del mundo de la discapacidad de autorresolverse con la ayuda de todo el mundo”, ha proseguido. “Todo el mundo querría ser la ONCE en términos de organización social”, ha concluido.



Castilla–La Mancha, a la cabeza en la red asistencial nacional



Asimismo, García–Page ha valorado el hecho de que, en las últimas décadas, Castilla–La Mancha haya desarrollado y afianzado “una de las redes de asistencia a personas mayores más grandes de España” gracias a la colaboración permanente “del sector público, el sector concertado y el privado”, ha explicado.



De otro modo, ha señalado, “mucha gente” en esta etapa de su vida, hubiera tenido que emigrar a otras regiones, un hecho que “hubiera sido tristísimo desde el punto de vista de la gratitud que una sociedad le debe a las generaciones que le dieron todo”, ha indicado.



Durante esta conmemoración, Emiliano García–Page ha estado arropado también por la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo; el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero; el alcalde de La Solana, Eulalio Díaz–Cano; o el presidente de ONCE, Miguel Carballeda, entre otras personas.











