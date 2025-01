No se pueden poner puertas al campo pero sí retretes: “La verdad y el bulo de los inodoros en mitad de la nada”

La noticia ha corrido como la pólvora desde hace unos días. Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha ha hecho una denuncia que se está haciendo viral, aseguran que, por parte de la Inspección de Trabajo se han tramitado varias denuncias a algunos agricultores de Castilla-La Mancha durante la campaña de la aceituna.

El porqué: los profesionales del mundo rural que no cuenten con retretes portátiles en sus fincas o explotaciones, serán multados. Esa era la denuncia que ha puesto en pie de guerra a los agricultores y ganaderos de Castilla La Mancha que no se explican como “pueden ponerle puertas al campo” o “esto se ha hecho toda la vida”.

En el comunicado de Unión de Agricultores y Ganaderos aseguraban que "en estos días están teniendo lugar algunas inspecciones durante la campaña de aceituna en la provincia de Toledo y aunque pueda parecer increíble, alguno de los motivos de sanción son la inexistencia de servicios para cagar y mear en el campo".

LA VERDAD Y LA MENTIRA

Cuentan que son dos inspectoras novatas quienes, han puesto esas multas de hasta 40.000 euros a los trabajadores del campo, por no llevar retretes portátiles durante la campaña de recogida de aceituna en algunas zonas de la provincia de Toledo.

Blanca Corroto, es la presidenta de ASAJA en Toledo y ha manifestado en los micrófonos de COPE Castilla La Mancha que es mentira y que “no han sancionado a nadie por no tener retretes. No sé por qué se han inventado eso, no sé a qué se debe este motivo. Pero lo que sí que te puedo garantizar es que no es verdad. No han sancionado a nadie”.

Corroto lo explicaba, es cierto que sí han habido inspecciones “pero que hayan sancionado a algún agricultor por no tener letrinas en el campo, te digo que eso no es verdad”. Además desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores nos informan que sí existe esa medida “esta normativa existe y los inspectores y subinspectores aplican el sentido común”.

El ejemplo es que en una gran finca con muchos trabajadores, pueden pedir la existencia de letrinas para que tengan su espacio para hacer sus necesidades. No es lo mismo una campaña de 100 personas trabajando en el mismo sitio, que un solo agricultor que va a sus tierras.

COMUNICADO RECIENTE

El presidente de la organización Unión de Uniones en Castilla-La Mancha, Andrés García Vaquero, ha explicado que en dos de las explotaciones se levantaron actas por la falta de aseos portátiles para que los trabajadores hagan uso de ellos, procedimientos que "no van a seguir adelante".

Las quejas llegaron también mediante un escrito hasta la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y hasta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la organización a nivel estatal y, finalmente, se ha logrado que el procedimiento no siga adelante.