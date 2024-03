Un parapente y un ala delta colisionan en pleno vuelo dejando un herido: "Masificación de gente"

¿Eres amante de las alturas? ¿Te gustan los deportes de altos vuelos? Quizás antes de comenzar una nueva aventura de este tipo, debas saber a que te enfrentas.

Este pasado fin de semana, se producía un choque en pleno vuelo entre un parapente y un ala delta en el Alto de la Muela, una de las zonas más emblemáticas para el vuelo situado en la localidad guadalajareña de Alarilla. Este sábado se habían dado cita en este punto muchos amantes de los deportes aéreos y este sin duda ha sido una de las causas de este accidente, aunque no el único, según nos ha contado en COPE, José Fernández, instructor de vuelo de la escuela Fly Parapente.

Masificación de gente

Según nos cuenta José "había mucha gente porque había exámenes de instructores, había escuelas, había las deltas, parapentes, avioncitos también de estos veleros dirigidos. Y había mucha masificación de gente, entonces los días que mucha gente no se pueden hacer maniobras acrobáticas o no se deben, porque el ala delta no tiene visibilidad hacia arriba, entonces uno estaba volando tranquilamente y el piloto del parapente se puso a hacer acrobacias y cayó encima de él".

El resultado fue una colisión que dejó un herido, un hombre de 59 años tuvo que ser trasladado al Hospital deGuadalajara. El otro implicado salió ileso. No es muy habitual que ocurran estas cosas, pero en el pasado año y este en el que estamos ha habido masificación de personas y negligencia de algunos de los pilotos.

No hay regulación

En España no hay ningún tipo de regulación en este sentido, no hay ningún tipo de control. José nos contaba que "en otras zonas europeas hay gente que se dedica a organizar un poco las zonas de despegue. Aquí en este caso en España, no tenemos todavía ninguna regulación específica sobre estos temas. Son muchos los madrileños que acuden atraídos también por las magníficas condiciones del lugar, la zona de la muela es una muy buena zona de vuelo y muy reconocida internacionalmente".