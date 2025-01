Page ante los dos lados de la balanza: "Si en un lado están los intereses del PSOE y en otro los de CLM, que tengan claro que mi región siempre irá por delante"

Emiliano García-Page afronta su cuarto mandato al frente del PSOE castellanomanchego con un mensaje rotundo: los intereses de Castilla-La Mancha estarán siempre por delante de los del partido. Así lo afirmó en la clausura del XIII Congreso Regional del PSOE, donde obtuvo un respaldo casi unánime del 99,4 % para liderar el partido otros cuatro años.

En un discurso cargado de declaraciones contundentes, García-Page marcó distancia con las políticas de financiación asimétrica que, según señaló, favorecen a algunas comunidades autónomas en detrimento de otras. “El PSOE no puede ser el partido que defienda privilegios de nadie. La unidad de España no solo es una cuestión territorial, sino también económica y fiscal”, aseveró.

El presidente autonómico insistió en que no permitirá que Castilla-La Mancha reciba menos recursos de los que le corresponden. “No quiero más que nadie, pero tampoco menos. Y no vamos a admitir que se nos tome el pelo. La redistribución justa de la riqueza es una de las mayores herencias de la socialdemocracia, y debemos preservarla”, añadió, criticando la raíz “egoísta” del independentismo catalán.

"Cumplir hasta aburrir"

García-Page pidió a los integrantes de su equipo y a la nueva Ejecutiva regional un enfoque basado en el cumplimiento de las promesas electorales y la gestión eficiente. “Si algo nos tiene que diferenciar, es que cumplimos. Y cumplimos hasta aburrir. Renunciamos a la política espectáculo porque queremos que la gente confíe en nosotros no por grandes gestos, sino por los resultados”, subrayó.

El reelegido secretario general reconoció que el contexto actual requiere un liderazgo basado en la honestidad, la sencillez y el sentido común. “No somos los reyes del mambo, y yo no soy el puto amo. Aquí estamos para trabajar y para cumplir con lo que prometimos a la gente. Ese es nuestro único objetivo”, insistió.

"Si en un lado están los intereses del PSOE y en otro los de CLM, que tengan claro que mi región siempre irá por delante" Emiliano García-Page Presidente de Castilla-La Mancha

También hizo autocrítica al admitir que aún hay problemas por resolver en la región. Sin embargo, destacó los avances logrados y señaló que el clima político en Castilla-La Mancha es más estable y moderado que en otras partes de España. “Hemos construido un espacio libre de populismos y frentismos. Aquí queremos solucionar problemas, no crearlos, y esa seguirá siendo nuestra línea de trabajo”, afirmó.

Contra los privilegios y por la igualdad

Uno de los ejes centrales de su intervención fue la defensa de la igualdad territorial y la oposición a cualquier tipo de trato preferencial hacia ciertas comunidades. García-Page criticó duramente las demandas independentistas, calificándolas de “insolidarias” y asegurando que estas rompen con los principios de justicia social y cohesión nacional.

“El independentismo siempre quiere más, pero lo hace a costa de los demás. No voy a tolerar que se plantee una España en la que la riqueza de una región sea solo suya y reparta lo que quiera. Eso no lo dice ni la Constitución ni el sentido común”, afirmó, recalcando que seguirá siendo un defensor de la igualdad entre territorios.

Asimismo, subrayó que la riqueza es un recurso nacional que debe redistribuirse equitativamente. “Es importante hablar claro, porque la gente lo valora. No vamos a permitir discursos ambiguos ni vacilaciones. La ciudadanía premia la coherencia y castiga las contradicciones, y eso es algo que no debemos olvidar”, añadió.

Un liderazgo consolidado

García-Page aprovechó también para agradecer el respaldo de su equipo y destacó la fortaleza del PSOE en Castilla-La Mancha, al que describió como una organización sólida, comprometida y cercana a los ciudadanos. “Si tuviera que afiliarme hoy a un partido, volvería a elegir el PSOE, y lo haría con más convicción que nunca. Este partido sabe adaptarse a los tiempos, pero sin renunciar a sus valores fundamentales”, afirmó.

En un tono más personal, el presidente autonómico destacó que el cariño y el respeto que siente por parte de la ciudadanía es una de las mayores motivaciones para seguir trabajando. “No quiero que nadie tenga miedo de nosotros como gobierno. Queremos ser un gobierno cercano, que cumpla y que actúe siempre con sentido común”, aseguró.

Mirando al futuro

García-Page concluyó su intervención con un llamamiento al optimismo y al trabajo conjunto para seguir mejorando Castilla-La Mancha. Insistió en que, aunque se han logrado avances importantes, queda mucho por hacer. Por ello, animó a su equipo a redoblar esfuerzos y a no perder de vista los compromisos adquiridos con la ciudadanía.

“Siempre defenderé que Castilla-La Mancha esté por delante de cualquier interés partidista. Esta tierra merece todo nuestro esfuerzo, y no voy a escatimar en dejarme la piel por ella”, prometió.

Con estas palabras, el secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha cerró el XIII Congreso Regional, consolidándose como una figura clave en el panorama político autonómico y nacional, y reafirmando su compromiso inquebrantable con los intereses de la región.