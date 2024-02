Miles de tractores 'colapsan' Castilla La Mancha, los agricultores dicen basta: "Vamos a la ruina"

"El campo se muere", "Sin agricultura comeremos basura" o "Si el campo no produce, la ciudad no come", son algunos de los carteles que han abanderado muchos tractores en las diferentes movilizaciones llevadas a cabo en Castilla La Mancha.

Nuestros agricultores han salido a la calle tal y como prometieron. Con la noche aún cerrada, ya se han empezado a ver cientos de tractores por las carreteras de algunas provicincias. Son cientos de agricultores que, independientemente y sin el paraguas de cualquier organización agraria, se han estado movilizando durante semanas a través de WhatsApp para juntarse y protestar al igual que en otros países o comunidades españolas.

Quieren soluciones inmediatas para abordar los problemas derivados de la sequía, la desidia que ha generado la guerra de Ucrania, la nueva PAC y muchas otras cuestiones laborales. Para ello vamos a recorrer la región.

Toledo, la más afectada

En Toledo capital, la protesta llamaba a los agricultores a "colapsar el Polígono Industrial", donde se encuentra el Hospital Universitario de Toledo. Allí ha estado una caravana de casi cien tractores que han hecho ralentizar el tráfico de personas que se dirigían al hospital o a las Consejerías.

En la provincia numerosos cortes en autovías y carreteras en estos momentos. En concreto, en la provincia de Toledo, está cortada la A-42 en la localidad de Illescas en ambos sentidos; y la A-4 en Madridejos, también en ambos sentidos. El corte también es total en Consuegra, donde la CM-42, donde conecta con la propia A-4, también está inutilizada a esta altura. Igualmente, también en la Madrid-Córdoba, hay corte a la altura de Ontígola.





La A-5 en la provincia de Toledo sufre igualmente dos cortes totales, en concreto en Maqueda y en Casarrubios del Monte, en la frontera con la Comunidad de Madrid. En COPE Castilla la Mancha hemos hablado con Rubén, es un agricultor de Madridejos que sigue a pie de carretera junto a muchos compañeros y asegura aguantar "hasta que los echen de ahí", Rubén está "en el kilómetro 120 de la A4 y tenemos cortada la A4 en ambas direcciones y la CM42, la famosa autovía de los Viñedos, en dos direcciones. Tractores habrá unos 500 tractores y sigue llegando gente. Aquí se habla de huelga indefinida".

Ha querido añadir que "toda la gente que estaba en turismos, las hemos dejado salir porque llevamos muchas horas, había niños, pues lógicamente todos somos humanos".

Esta provincia es la más afectada, ya que varias carreteras nacionales y autonómicas también están totalmente cortadas. Se trata de la CM-401 a la altura de Totanés; y la N-301 en la Puebla de Almoradiel; así como la N-400 en Ontígola.

Ciudad Real

De los más madrugadores, en Ciudad Real, los agricultores y ganaderos se concentraban desde las seis de la mañana los que han comenzado a salir desde Socuéllamos para llegar a Tomelloso. La A-4 sigue acumulando problemas, y en Manzanares está colapsada la interconexión con la A-43, donde la tractorada de Tomelloso ha llegado hasta este punto. La autovía A-3 entre Minglanilla y Utiel, del mismo modo, está cortada.

Pasadas las 9.10 de la mañana, ya eran cerca de medio millar de tractores los que han conseguido entrar a la autovía y cortarla.

Manuel Corral, es un agricultor de Miguelturra y lo ha expresado muy claro a los micrófonos de COPE. "Yo tengo 56 años, soy agricultor desde que nací, mi padre en mi casa con tres ovejas y cinco vacas y 10 hectáreas ha criado seis hijos, nos ha dado estudios algunos y ahora yo, con tractores y 1500 ovejas no soy capaz de pagar la letra del banco. ¿Por qué? Porque no tenemos precios mínimos, nos están acosando con la PAC, nos obligan cada día a usar menos productos para poder competir y luego nos traen los productos de Marruecos".

Manuel tiene dos hijos y ninguno quiere seguir, "tengo un nieto con ocho años que me decía que quería ser agricultor y ahora me dice que le gusta mucho lo mío, pero que va a ser funcionario, porque se ve muy bien".

"No queremos molestar a nadie, pedimos disculpas a quien hayamos interrumpido hoy, pero es la única manera que nos escuchan un poco".

Cuenca

Numerosa marcha en la provincia conquense. El vicepresidente de la recién creada Asociación en Defensa del Campo de Cuenca (Adeccu), Pedro Muñoz, ha tasado en 1.400 tractores los participantes en las cinco columnas que atraviesan la provincia; una protesta que igualmente se desvincula de los sindicatos.

Según algunos datos, hay columnas de tractores en Landete, con cerca de 160; Pedroñeras y San Clemente, con más de 500; y en Cuenca se tasan en más de 300, que sumando a la columna de Sacedón (Guadalajara) y la de Tarancón, llegan a la cifra de1.400.





Albacete

En Albacete, las protestas se han concentrado en la capital, donde desde primera hora cientos de tractores han colapsado la circunvalación de acceso y salida de la ciudad, llegando desde muchos puntos de la provincia.





Guadalajara

La protesta de agricultores que circulaba entre Marchamalo y Guadalajara capital ha terminado por la autovía A-2 en el entorno de Torija cerca de las 12.00 horas en dirección Madrid, y pese a que la intención era interrumpir al tráfico en ambos sentidos, se da paso por uno de sus carriles en sentido Zaragoza y Barcelona.

Todas las grandes autovías radiales que transitan por Castilla-La Mancha para conectar con Madrid sufren algún corte. Es el caso de la A-5 en Casarrubios del Monte y Maqueda; la A-42 en Illescas; la A-4 en Madridejos y Puerto Lápice; o la A-3 en la frontera entre las provincias de Cuenca y Valencia.





Sin comunicación

La gran mayoría de las tractoradas no se habían comunicado con antelación a la Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha.

En algunos casos sí se había comunicado a la respectiva Subdelegación del Gobierno pero fuera de plazo e incumpliendo los requisitos formales necesarios, han dicho a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

Rutas escolares afectadas

Un total de 515 alumnos de distintos centros públicos de Castilla-La Mancha y 33 las rutas escolares alteradas, se han visto afectados por las protestas del sector primario que han cortado varias carreteras de la región. En concreto, en Toledo han sido 24 las rutas afectadas para un total de 250 alumnos; mientras que 258 también han tenido afección por las siete rutas alteradas.

En Cuenca, sólo una ruta ha tenido que cambiar sus planes, con dos únicos alumnos; y otra ruta más con cinco estudiantes en la provincia de Ciudad Real. En Albacete no hay ninguna ruta afectada.