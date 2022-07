Más del 91 por ciento del alumnado que ha pedido plaza para el próximo curso en la provincia estudiará en el centro elegido en primera opción

Como novedades, el delegado de Educación, Cultura y Deportes ha anunciado que se abre un nuevo grupo para primero de la ESO en el IES José Luis Sampedro, se pone en marcha en marcha el IESO de Yebes y se empiezan a impartir dos nuevas modalidades de Bachillerato.

Guadalajara, 1 de julio de 2022.– Más del 91 por ciento del alumnado que ha pedido plaza escolar en las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato en la provincia de Guadalajara para el curso 2022/2023 estudiara en el centro elegido en primera opción, según ha informado el delegado de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández–Montes. El porcentaje se amplía hasta cerca del 98 por ciento cuando se incluye el centro elegido también en segunda opción.



Estos son algunos de los datos que se desprenden de la adjudicación definitiva de las plazas escolares para el próximo curso en la provincia, si bien, según ha explicado el delegado de Educación, “el proceso no ha finalizado ya que, en determinados casos, hasta el 4 de julio, cabe la posibilidad de solicitar las vacantes que resulten una vez concluya el proceso de matriculación”. El proceso de adjudicación de dichas vacantes se publicará el 21 de julio. Para aquellos alumnos o alumnas que estén interesados en participar en este proceso es necesario formalizar la matrícula en el centro inicialmente asignado.



La formalización de la matrícula es imprescindible en todos los casos ya que, según ha reiterado el delegado, “la adjudicación de la plaza no tiene validez si la alumna o alumno no cursan la matrícula en el centro asignado”.



En total, en el proceso se han tramitado 7.391 solicitudes en la provincia, de las que la Delegación tendrá que adjudicar de oficio 16 en la etapa de Infantil, 44 en primero de la ESO y 71 en Bachillerato, si bien en todos los casos quedan vacantes suficientes para que todo el alumnado curse sus estudios en su localidad. Según ha explicado el delegado, la mayoría de los casos que se adjudican de oficio corresponden a solicitudes en las que no se pidieron la totalidad de centros que se les ofrece a las familias, y ha puntualizado que en gran parte de ellos se solicitaba un único centro o una única modalidad de Bachillerato de modo que si no quedan plazas para esa solicitud en dicho centro hay que optar por la escolarización de oficio.



En este sentido, el delegado ha incidido en que estamos ante un proceso “tremendamente garantista que propicia la equidad y que atiende las necesidades de cada alumna y alumno”. En este punto, Fernández–Montes ha agradecido al personal funcionario “el ingente trabajo que realizan para atender la demanda de la totalidad de las solicitudes y conseguir un porcentaje tan elevado de escolarización en los centros solicitados por las familias”.



Entre las novedades para el próximo curso, Ángel Fernández–Montes ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo grupo de primero de la ESO en el instituto José Luis Sampedro, una vez que se ha comprobado, al finalizar el curso escolar y realizada la promoción del alumnado, la necesidad de ampliar la oferta de plazas en la zona.



Otra de las novedades del curso 2022/23 será la puesta en marcha del nuevo Bachillerato de Música y Artes Escénicas que se impartirá en el IES Brianda de Mendoza, donde también se incorpora la modalidad del Bachillerato de Artes Plásticas, Imagen y Diseño, que hasta la fecha solo se podía cursar en la Escuela de Arte Elena de la Cruz. Asimismo, el próximo curso se oferta el nuevo Bachillerato General que cursarán un total de 112 estudiantes en seis institutos de la provincia, tres de ellos en la capital y el resto en Mondéjar, Azuqueca y El Casar.



En cuanto al Bachillerato de Música y Artes Escénicas, el responsable provincial de Educación ha destacado que se han cubierto 34 de las 35 plazas ofertadas lo que, a su juicio, “evidencia el acierto en la implantación de estas enseñanzas y su oportuna puesta en marcha” y en la nueva línea del Bachillerato de Artes Artes Plásticas, Imagen y Diseño se han cubierto 33 plazas.



El curso comenzará además con un nuevo IESO en Yebes que contará con 59 alumnos y alumnas en primero de la ESO distribuidos en tres grupos y 35 estudiantes más en dos grupos de segundo curso.



El delegado ha hecho hincapié en el rigor con el que cada año se lleva a cabo este proceso, “que es muy largo y entiendo puede en ocasiones provocar cierta inquietud a las familias” y ha reiterado que “desde la Administración garantizamos una plaza educativa para cada estudiante de la provincia y además siempre vamos a trabajar por conseguir que cada alumna y alumno curse sus estudios en alguno de los centros que más les interese para lo que necesitamos que nos indiquen cuáles son esos centros” .









