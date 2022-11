Los responsables de los servicios sanitarios cierran planes funcionales y asistenciales con la última visita a las obras del nuevo Hospital de Cuenca

El director general de Asistencia Sanitaria del SESCAM, José Antonio Ballesteros, y la directora general de Cuidados y Calidad, Begoña Fernández, han acompañado a responsables de Medicina y Enfermería de diez especialidades médicas y a lassupervisoras de hospitalización en el recorrido por las nuevas instalaciones.



Ya se ha adjudicado aparataje de alta tecnología para el nuevo hospital por 4,7 millones de euros, a lo que se sumará la adquisición del Acelerador Lineal para Oncología Radioterápica.

Cuenca, 27 de noviembre de 2022.– Los responsables de los servicios sanitarios del ‘Virgen de la Luz’ han logrado cerrar los planes funcionales y asistenciales del nuevo Hospital Universitario que construye en Cuenca el Gobierno de Castilla–La Mancha, tras la última visita realizada por responsables del bloque de especialidades médicas.



Con la cuarta visita que se ha desarrollado a las obras con jefes de servicio, de sección y responsables de Enfermería de diez especialidades médicas, así como con las supervisoras de las plantas de hospitalización, prácticamente se da por concluido el cronograma de visitas previsto para el cierre de los planes funcionales y el repaso de circuitos asistenciales de cada uno de los servicios hospitalarios.



El director general de Asistencia Sanitaria del SESCAM, José Antonio Ballesteros, junto con la directora general de Cuidados y Calidad, Begoña Fernández, la delegada provincial de Sanidad, Monserrat Hernández, y el equipo directivo de la Gerencia del Área Integrada de Cuenca, han acompañado en la visita a este grupo de profesionales con los que, previamente, se ha realizado un importante trabajo en diferentes reuniones para, sobre los planos arquitectónicos, repasar y estudiar los diferentes circuitos asistenciales de cada área y las dinámicas que va a tener el nuevo Hospital de Cuenca.



En este sentido, el director general ha recordado que estos encuentros de trabajo con los profesionales y las visitas a las obras han permitido, por ejemplo, reconvertir casi completamente algunos de los servicios centrales debido a la necesaria actualización que precisan algunos de ellos por la automatización y robotización de muchos de los procesos en pleno siglo XXI.



Ballesteros ha informado que esta última visita se ha dedicado al resto de especialidades médicas y, en concreto, aquellas que disponen de dispositivos especiales como el gimnasio del servicio de Rehabilitación, el Hospital de Día Onco–Hematológico o el Hospital de Día Médico o los espacios donde se prestará toda la diálisis para los pacientes del servicio de Nefrología.



Según ha explicado el director general, quedaría un último bloque de visitas que se va a abrir al resto de los profesionales del ‘Virgen de la Luz’ y a los profesionales de Atención Primaria del área de Salud de Cuenca.



“Para aquellos que, voluntariamente, quieran visitar las instalaciones de esta nueva infraestructura sanitaria porque el objetivo es empezar a familiarizar a todos los profesionales con la que va a ser su casa de trabajo, incluyendo a los profesionales de Atención Primaria puesto que ellos hacen uso a diario de todos los servicios centrales como radiología, laboratorio, anatomía patológica, microbiología, entre otros”, ha aseverado el director general.



Ballesteros ha señalado que, como en otras ocasiones, las sensaciones que se perciben de los profesionales con respecto a las obras del nuevo Hospital de Cuenca son excepcionales porque, según ha recordado, “el salto cualitativo y cuantitativo que va a suponer la apertura del nuevo hospital de Cuenca respecto al actual es extraordinario”.



7,3 millones de euros para alta tecnología



Asimismo, ha indicado que continúa el trabajo para dotar de alta tecnología al nuevo Hospital Universitario de Cuenca a través de la gestión regional del Plan de Inversión en Alta Tecnología (INVEAT), que impulsa el Ministerio de Sanidad y que está financiado con fondos europeos Next Generation EU.



En este sentido, el director general ha informado que ya ha quedado completamente cerrado y adjudicado aparataje de alta tecnología que afecta de manera sustancial al nuevo hospital de Cuenca como la Gammacámara para Medicina Nuclear, la sala de Hemodinámica, el PET–TAC o el TAC para Oncología Radioterápica.



Se trata de un aparataje de alta tecnología cuya adjudicación supera los 4,7 millones de euros en total, a lo que habría que añadir el Acelerador Lineal para Oncología Radioterápica, que además de al INVEAT irá ligado a la financiación de la Fundación Amancio Ortega y que supondrá otros 2,5 millones de euros.



Además de la alta tecnología de la que dispondrá el nuevo Hospital Universitario de Cuenca, se avanza paralelamente en la definición de todo el mobiliario clínico y no clínico con el que se va a dotar al centro sanitario, no solo tecnológico como pueden ser ecógrafos y aparataje de este tipo, sino mobiliario relacionado con las camas de hospitalización y monitores para la observación de las constantes de los pacientes, entre otros.





