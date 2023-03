Los premios Gran Selección Campo y Alma que entregará el Gobierno regional el 26 de abril en Valdepeñas presentan récord de muestras

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo rural, José Luis Martínez Arroyo, ha asegurado que “el sector apuesta por estos premios Gran Selección Campo y Alma, que son los premios más antiguos de Castilla–La Mancha”.



Martínez Arroyo ha anunciado que “vamos a priorizar la conversión a la ecológica frente al mantenimiento. Queremos más gente joven, más agricultores y ganaderos pequeños y medianos para que el tejido ecológico en Castilla–La Mancha sea más fuerte”.

Tomelloso (Ciudad Real), 1 de marzo de 2023.– Un total de 475 muestras participan en 2023 en los diversos concursos organizados dentro de los premios Gran Selección Campo y Alma, un 28 por ciento más que el pasado año, según ha indicado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo. El incremento ha tenido lugar, “de manera particular en el vino, que tenemos el número más alto de muestras”, y eso significa “que el sector apuesta por estos premios Gran Selección Campo y Alma, que son los premios más antiguos de Castilla–La Mancha”.



Martínez Arroyo ha apuntado que el acto de entrega de estos premios tendrá lugar en Valdepeñas el próximo 26 de abril, reconociendo a “un sector agroalimentario que es cada vez más potente, que representa más riqueza, que genera más empleo y que construye, cada vez con más fortaleza, nuestra tierra”.



Ese día se otorgarán galardones Gran Selección Campo y Alma a los mejores vinos blancos, con diferenciación de los de variedad Airén, rosados, tintos y espumosos de las nueve denominaciones de origen, pagos o de la I.G.P. Tierra de Castilla.



También a los alimentos de calidad, quesos manchegos, aceites de oliva de las cuatro denominaciones de origen; pan de Cruz, miel de La Alcarria, mazapán de Toledo, berenjena de Almagro, cordero manchego, ajo morado de Las Pedroñeras, azafrán de La Mancha y melón de La Mancha.



A su vez, habrá un premio Gran Selección para el mejor jamón serrano; y se entregarán ese mismo día los premios a la mejor empresa de Producción Ecológica, a la mejor empresa de Venta Directa y a la mejor empresa de Manipulación y Elaboración de carne de caza.



El concurso determina los premios a través de un sistema de puntuaciones otorgadas por paneles de cata que determinan la calidad organoléptica de los productos presentados. Resultan ganadores los productos de cada una de las categorías que hayan obtenido las puntuaciones más altas en sus respectivos procesos de cata. Participan en los distintos paneles un total de 105 catadores.



Durante la visita a la cata, celebrada en la sede del IVICAM, el consejero ha estado acompañado por el director del IRIAF, Esteban García; la directora general de Alimentación, Elena Escobar; y la delegada provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real, Amparo Bremad.



En la cata de vino han participado, entre otros muchos, la presidenta del Colegio de Enólogos de Castilla–La Mancha, Milagros Romero; la gerente de la D.O. Uclés, Lola Núñez; los sumilleres María Morales y Adán Israel. El servicio de las catas lo han prestado los alumnos del Ciclo Formativo de Hostelería y Turismo del I.E.S. Fray Luis de León, de Las Pedroñeras.



Arranca la campaña para solicitar la PAC



Este miércoles, 1 de marzo, se ha abierto el periodo de solicitudes de la PAC este año y Castilla–La Mancha tiene abierta la aplicación informática “para que las entidades colaboradoras puedan hacer la PAC desde las 00:00 horas de este mismo día”, ha explicado el consejero. Los agricultores y ganaderos disponen de tres meses para hacer las solicitudes.



“Esta PAC es la PAC de Castilla–La Mancha”, ha reiterado, porque “hemos conseguido algunas cosas muy importantes, entre ellas que los actuales perceptores puedan seguir cobrando las ayudas, aunque sean pequeñas”, una “batalla” que se ha dado desde el Gobierno de Castilla–La Mancha. Por este motivo, se espera un número parecido de solicitudes que, en la PAC actual, si bien “el tamaño de la explotación va aumentando y esto va cambiando la sociología de nuestros perceptores”.



Martínez Arroyo ha destacado que, gracias a la PAC, “seguimos manteniendo un tejido muy potente, muchos empresarios y muchos emprendedores rurales” y, en esta programación, “vamos a recibir más fondos que nunca, alrededor de 50 millones de euros más cada año, con más fondos por hectárea para los agricultores”.



El consejero ha pedido a todos que “marquen todas las casillas”, especialmente la de los eco–regímenes, “hay quien está diciendo que no lo hagan y ese es un error enorme, entre otras cosas porque este año no hay ni siquiera penalizaciones por incumplimiento”. Supondrán, ha dicho, el 23 por ciento de los importes.



Otra de las líneas de ayuda importante será la de Producción Ecológica. “Hemos hecho una apuesta enorme en la legislatura que finaliza”, ha comentado Martínez Arroyo, “y vamos a seguir haciéndolo en la próxima, apoyándonos en el Programa de Desarrollo Rural”, para estar “a la vanguardia de la demanda social que existe respecto a los productos ecológicos”.



Castilla–La Mancha es líder en viñedo, frutos secos o legumbres, pero quiere “tener más productores”. Actualmente hay 8.000, “y estoy convencido de que vamos a acabar este Programa de Desarrollo Rural con muchos más”, ha apuntado el consejero, “porque vamos a priorizar la conversión a la ecológica frente al mantenimiento, queremos más gente joven, más agricultores y ganaderos pequeños y medianos para que el tejido ecológico en Castilla–La Mancha sea más fuerte”.





