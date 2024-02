Los agricultores no pueden llegar al centro de Madrid con sus tractores: "Esto es una aberración"

Más de mil tractores se han preparado para colapsar el centro de Madrid.

Una tractorada organizada por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ha movilizado decenas de tractores y cerca de 100 autobuses con trabajadores del sector, de todas partes de España.

Muchos castellanomanchegos llevaron su tractor en el día de ayer hasta las afueras de Madrid, pasando la noche cerca de las autovías y accesos a la capital regional para esta mañana acceder hasta la Puerta de Alcalá.

La realidad ha sido que muchos de los agricultores y ganaderos que querían acceder con sus tractores de las afueras al centro, han sido detenidos por los agentes de seguridad. No le han dejado pasar y les han limitado el acceso.

Gustavo tiene 32 años y es agricultor en Toledo, desde primera hora de este miércoles nos comentaba que "no nos dejan de salir ni siquiera un 50%. Yo, por ejemplo, estoy en la de Arganda del Rey, estamos unos 200 tractores, y no dejan de salir nada más que a 68. En Toledo, en Desguaces la Torre, hay más de 500 tractores y no dejan de salir nada más que 120. En este caso tenemos solamente a la Guardia Civil aquí, en el caso de Desguaces la Torre están los antidisturbios.

Problemas también sobre las nueve de esta mañana, en la N-320 a la altura Torrejón del Rey. Varios tractores han girado por la M-113 y ya en la Comunidad de Madrid, a la altura de Ribatejada, se han encontrado con un coche de la Guardia Civil que no les ha dejado pasar. Es el caso de Luis Miguel, agricultor de Guadalajara.

Pese a estar denunciados por intentar entrar a Madrid por otra carretera, Luis Miguel asegura que "va a subir por la Castellana con su tractor porque si no para qué”.

Muy enfadados algunos de ellos porque han llevado su tractor hasta Madrid y ahora no les dejan entrar.

Carreteras afectadas

La circulación en la A-42 ha quedado restablecida después de que un grupo de agricultores cortara el tráfico en sentido Toledo poco antes de las 9.00 de la mañana. Hay retenciones en la A-42 desde Parla entre los kilómetros 21 y 25, en sentido Toledo. En Torrejón de la Calzada, el tráfico se ha retomado después de que los agricultores cortaran la vía en sentido Toledo poco antes de las 9.00; no obstante, la circulación es "difícil" en ese punto.

Comienzan a llegar los tractores ?? y manifestantes a pie ??‍??????‍??que hoy se concentrarán en la A-41, en #UnidadDeAcción, por unas reivindicaciones justas y urgentes para el campo pic.twitter.com/788hdL1fIC — ASAJA Ciudad Real (@asajacr) February 21, 2024









La carretera N-401 a la altura de Malagón en Ciudad Real tiene cortes intermitentes en ambos sentidos.

Desde la Puerta de Alcalá avisaban hace unos minutos, alrededor de 600 tractores están entrando por Madrid, están como a "tres cuartos de hora y una hora".