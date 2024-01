El invento de Castilla-La Mancha para prevenir el Alzheimer: un alimento que tienes en casa

Son cifras que alarman. En España, más de 800.000 personas tienen la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad neurológica que genera mayor discapacidad en personas mayores en España y, por lo tanto tiene uno de los mayores gastos como sociedad; el coste medio de un paciente que es diagnosticado con esta enfermedad, oscila entre 17.100 y 28.200 euros por paciente y año.

¿Tiene cura?

En la actualidad el Alzheimer dispone de ciertos fármacos que sólo consiguen ralentizar los síntomas de la enfermedad, pero no se disponen en el momento actual de fármacos para reducir su gravedad y o eliminarla por completo.

'Tomafrán'

¿Te imaginas que comiéndote un tomate, esto pueda ayudarte a prevenir la falta de memoria? El 'Tomafrán' es una planta de tomate a la que se le ha metido unos genes del azafrán, para que acumule los pigmentos del azafrán, unos pigmentos que tienen beneficios sobre la salud humana.

La nueva planta, denominada 'Tomafrán', se ha conseguido a través de la ruta de síntesis de los pigmentos que dan el color y el sabor al azafrán. Esta planta está creada por la Universidad de Castilla La Mancha, que ya ha dado los primeros pasos para que esto sea una realidad; en otras palabras, han unido un tomate con el azafrán y el resultado, es el “Tomafrán”.





En COPE Castilla la Mancha hemos hablado con Oussama Ahracem, es miembro del equipo de investigación Bioforce del Instituto Botánico de la UCLM.

Beneficios

Tiene varios beneficios: es protector frente a las enfermedades neurodegenerativas, es antidepresivo, antiinflamatorio, etc., tiene muchísimas propiedades, lo que pasa según nos comentaba Oussama, es que "esas propiedades no se ha llegado a probar en una población más amplia debido al coste de la especie del azafrán". Se podría llegar a probar más adelante, pero "de momento, lo que hicimos nosotros, es una prueba de concepto, es decir, funciona o no funciona a nivel de líneas celulares. El siguiente paso sería, probar en animales y por qué no hacer una prueba en pacientes, desde luego tenemos contactos con neurólogos del Hospital General de Albacete ya estarían dispuestos a reclutar pacientes para ver el efecto de extracto en ellos.





¿Cómo podemos ingerirla?

Se podría hacer un ensayo clínico en pacientes para meter esos extractos "en gominolas o por ejemplo, en algún spray nasal, utilizando las nanopartículas". En teoría queda mucho por hacer, pero "yo soy optimista", aseguraba Oussama.

Mientras esto llega, no te cortes porque los beneficios son parecidos si comes tomate y azafrán, tal y como lo encontramos en la naturaleza.