El impulsor de la logística en Illescas será nombrado Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha

Comienza la semana grande de Toledo, semana del Corpus, y este año además la fiesta no finaliza con la procesión. Toledo va a vivir un día más de fiesta, porque el 31 de mayo es el día de Castilla-La Mancha, es decir, el Día de la Región, y con motivo de este día se van a dar varios galardones en la Ciudad Imperial. Una de las personas que van a recibir un galardón es Miguel Ángel González Resino, que además, ese galardón que le van a dar es nada más y nada menos que nombrarlo hijo predilecto de Castilla-La Mancha.

Miguel Ángel es el impulsor de la logística en Illescas con la plataforma Central Iberum, algo que ha hecho que empresas a nivel de Amazon se interesen por esta localidad, siendo todo un visionario: "Nosotros visualizamos muy pronto por la situación geoestratégica y las buenas comunicaciones por carretera de Illescas que había futuro, y visualizamos que podría ser un potencial importante en el futuro para la implantación de empresas de las características de Amazon y Michelin, etc. Aquí están prácticamente casi todas las empresas importantes del sector de la logística".

¿Por qué Illescas?

"Pues Illescas, vamos a ver, geográficamente hablando, la situación es privilegiada. Y luego, respecto a la frontera con Madrid, que también es importante, pero en el centro de la península deEspaña es radial. Illescas está en el centro de la península. Y luego también hay un tema importantísimo y esque Illescas, con el plan general, la ordenación municipal, se adelantó mucho a los tiempos y permitía que nuestros proyectos pudieran encajar perfectamente con la filosofía del plan general".

Luchar por un sueño

"La A-42 no tenía datos empíricos, porque no hay referencias. La A- 42 prácticamente era irrelevante el sector de la logística, porque Getafe, la parte de Getafe la tiene volcada a la Nacional 4, no a la A-42. Todo esto, vencer esa resistencia sí costó mucho, pero al final tocamos la tecla que ha hecho funcionar esto y casi, diría yo, mejorando muchísimo los sueños que yo tuve y ahora todo es una auténtica realiad".

Hijo predilecto de Castilla-La Mancha

"Tengo una satisfacción enorme y tengo que agradecer al gobierno de Castilla-La Mancha, agradecer a todas las personas que han hecho posible este nombramiento y solo tengo para ellos gracias y mil veces gracias".

El día 31 de mayo, en el Palacio de Congresos "El Greco", se celebrará el acto institucional de El Día de la Región.