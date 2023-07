El III Plan Corresponsables llegará a 123 municipios de Guadalajara, con una inversión del Gobierno regional de 2,1 millones

Este programa permite la puesta en marcha de servicios de conciliación y corresponsabilidad con hijos e hijas menores de 16 años, también en pequeños pueblos que no cuentan con recursos suficientes.

En la pasada edición participaron más de 4.300 menores, con un total de 2.636 familias beneficiarias y 249 personas contratadas.

Guadalajara, 4 de julio de 2023.– Un total de 123 municipios y entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM) de la provincia de Guadalajara se han adherido a la tercera edición del Plan Corresponsables de Castilla–La Mancha, un programa que permite a los Ayuntamientos poner en marcha servicios de conciliación para familias con hijos e hijas menores de 16 años a su cargo. La subvención prevista para dotar a esos municipios de los servicios oportunos para su desarrollo en la provincia de Guadalajara es de 2.137.411 euros.



En la convocatoria del pasado año 2022 se adhirieron 121 municipios de la provincia de Guadalajara, para un total de 4.313 menores participantes y 2.636 familias. Para el desarrollo del Corresponsables se contrataron a 249 personas, de las que 220 fueron mujeres.



En el global de Castilla–La Mancha, han sido 657 los municipios y EATIMs los que se han adherido a esta tercera edición de Corresponsables, con una inversión prevista de casi 14 millones de euros.



El delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles, ha recordado hoy que este Plan Corresponsables “permite llevar actividades de conciliación a los municipios más pequeños de nuestra provincia”, que no contaban con estos recursos o con la posibilidad de ponerlos en marcha. En este sentido, Robles ha subrayado que “esto está en el ADN del Gobierno regional, desde el que hemos desarrollado una ley que viene a favorecer las acciones de inversión, pero también las de inversión en los municipios más pequeños”.





Qué es el Plan Corresponsables

El Plan Corresponsables es una iniciativa pública de igualdad de género cuyo objetivo principal es el de garantizar el cuidado como un derecho en el principio de la igualdad entre mujeres y hombres, para que tengan las mismas oportunidades de desarrollo personal y profesional y sean compatibles con su vida personal y familiar.



El delegado ha recordado que el Plan Corresponsables está gestionado por el Instituto de la Mujer de Castilla–La Mancha, “porque siguen siendo las mujeres las que asumen la mayoría de las cargas familiares y domésticas”. “Esperemos que la llegada a los Ayuntamientos de la extrema derecha o bien esos pactos entre el Partido Popular y VOX no sean óbice para que estas políticas de igualdad o de conciliación dejen de desarrollarse”.



Robles ha recordado que en fechas recientes el presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, “ya trasladó la idea de que los Ayuntamientos que no tengan un compromiso real por la igualdad serán Ayuntamientos que no reciban financiación de este tipo de programas”.



El delegado de la Junta ha subrayado que “con la igualdad se está o no se está; no hay cortapisas ni medias tintas”. Por eso, “los que quieran seguir desarrollando políticas que vengan a favorecer la igualdad entre las personas, entre los hombres y las mujeres, se verán favorecidos con ayudas que tengan que ver con el desarrollo de políticas públicas en materia de igualdad y los Ayuntamientos que no cumplan con este compromiso no serán financiados por el Gobierno de Castilla–La Mancha” en políticas de igualdad.





Qué actuaciones se puede realizar a través del Plan Corresponsables

La delegada provincial de Igualdad, Elena Cañeque, ha recordado durante la presentación de este III Plan Corresponsables qué actuaciones de los Ayuntamientos adheridos pueden beneficiarse de las ayudas. Cañeque ha citado los servicios de cuidados domiciliarios, así como otros de carácter colectivo que puedan prestarse en dependencias como colegios, escuelas infantiles, centros municipales, multiusos, polideportivos, ludotecas, centros de conciliación, entre otros. Los municipios que superen 30.000 habitantes deberán reservar al menos el diez por ciento del importe de la subvención a la puesta en marcha de servicios de cuidados domiciliarios.



Los perfiles que se podrán contratar para los servicios de carácter colectivo son técnica o técnico Superior en Educación Infantil, en Animación sociocultural y turística, en Enseñanza y animación socio deportiva y/o, en Integración Social; también auxiliar de Educación Infantil o de Jardín de Infancia, monitoras y monitores de ocio y tiempo libre.



Para los servicios domiciliarios, además de estos perfiles, se podrán contratar personas habilitadas para la atención de menores en bolsas domiciliarias, esencialmente mujeres, en el marco del Plan Corresponsables. Las mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género tendrán preferencia si tienen el perfil profesional del puesto de trabajo a cubrir.



Las actuaciones se destinarán al cuidado de menores en familias con menores de hasta 16 años inclusive, y serán prioritarias las mujeres víctimas de violencia de género; las familias monomarentales y monoparentales; mujeres en situación de desempleo para realizar acciones formativas o búsqueda activa de empleo; mujeres con acreditación del grado de discapacidad; mujeres mayores de 45 años o unidades familiares en las que existan otras cargas relacionadas con los cuidados.



Los gastos que podrán pagar los ayuntamientos serán los costes salariales y cotización empresarial a la Seguridad Social de personas que se contraten para los cuidados; costes salariales y cotización empresarial a la Seguridad Social de personas contratadas para la tramitación de los expedientes; costes referidos a limpieza, seguros y desplazamientos y a gastos de materiales, con un límite del diez por ciento.







