"Hay que devolver a toriles el Plan de Cuenca del Tajo. No sirve"

Sabor agridulce el que ha dejado el borrador publicado anoche del Plan de Cuenca del Tajo. Por una parte satisfacción del gobierno de CLM y de los ayuntamientos de Talavera y Toledo porque consideran que beneficia a nuestra región y por la otra la opinión de los expertos de la Red del Tajo y el equipo de investigación del Tajo que aseguran que es decepcionante y no contempla los caudales ecológicos exigidos por las cinco sentencias del Tribunal Supremo.

En "Herrera en COPE CLM" hemos hablado con Miguel Ángel Sánchez, presidente de la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche de Talavera , asesor de la Asociación de Ribereños de Entrepeñas y Buendia, miembro de la Comisión no Permanente de Estudio y del grupo de investigación del Tajo de la UCLM.

"Es un borrador que no se ajusta a lo que se merece el Tajo. Es un borrador decepcionante para el Tajo y para Castilla-La Mancha”.

Asegura Miguel Ángel que no solo no se respeta los caudales ecológicos, sino que se podrían reducir “con las cifras en la mano, no supone una reducción del trasvase Tajo-Segura e incluso puede aumentar. Las cinco sentencias del tribuna Supremo obligaban a fijar estos caudales ecológicos y en el borrador no se respetan. Incluso hay una trampa dentro del borrador por el que el Ministerio puede reducir si quiere el caudal ecológico en un 50% en Aranjuez, Toledo y bajarlo desde los 7m3 hasta los 3 y pico en Aranjuez, lo que nunca había ocurrido desde el año 1980 e incluso en Toledo lo puede dejar en 8 metros cúbicos por segundo, mucho mas bajos que los 10 que tenemos ahora”.

El Levante perseguía fijar un caudal ecológico de 3m3 por segundo y prácticamente lo han conseguido, aunque se venda como 7"



Incluso afirma que este borrador del Plan de Cuenca del Tajo tiene una parte de propaganda y otra de realidad "nos dice claramente que hasta más allá de 2027 el río no va a estar en condiciones. Probablemente el ciudadano que vea hoy el Tajo y lo vea dentro de 7 años, va a comprobar que ha empeorado tanto en Aranjuez, como en Toledo, en Talavera y también en la cabecera que se va a quedar totalmente supeditada.Uno de los objetivos que perseguían desde el Levante era fijar un caudal de 3 m3 por segundo en Aranjuez y prácticamente lo han conseguido aunque se venda como 7”.





Tampoco coincide en que se haya beneficiado a los regantes del Alberche en Talavera de la Reina “quien sale perdiendo son los regantes de Talavera de la Reina que van a perder 15 hm3, aunque se venda como un logro”.

Sorprendemente las declaraciones del portavoz de la plataforma del Tajo indican que la situación podría empeorar "El trasvase sigue igual e incluso va a tener más agua para poder trasvasar. La trampa está en que van a declarar sequía, prácticamente siempre, en la cabecera, con una gestión del 25 o 30% y luego pueden reducir los caudales ecológicos a la mitad en Aranjuez, Toledo y Talavera".

"Este Plan de Cuenca del Tajo hay que devolverlo a los toriles, no sirve"

Sánchez espera que el gobierno de Castilla-La Mancha no se quede con los brazos cruzados "el Ministerio ha elaborado un documento que es una gran trampa para quien se lo quiera tragar y yo espero que el gobierno de Castilla-La Mancha, (que ha hecho muy buenas alegaciones) y los tres ayuntamientos que ganaron sentencias en el Tribunal Supremo, estén a la altura de las circunstancias y exijan lo que nos corresponde. No queremos más plazos ni esperarnos a 2030, el documento que tenemos en la mesa hay que devolverlo a los toriles, no sirve”.