El Gobierno regional trabajará con la restauración para que el vino que se ofrezca en primer lugar en las cinco capitales, Talavera y Puertollano sea de Castilla-La Mancha

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural y presidente de la Fundación 'Tierra de Viñedos', Francisco Martínez Arroyo, ha resaltado que “tenemos un vino excelente, el mejor del mundo, y queremos seguir incidiendo en el fomento de su cultura”.



Cuenca ha albergado esta noche una de las 20 catas organizadas este año en la región gracias al convenio entre la Fundación ‘Tierra de Viñedos’ y la Organización Interprofesional del Vino de España, conducida por el presidente de la Asociación de Sumilleres de Castilla–La Mancha.

Cuenca, 15 de septiembre de 2022.– Castilla–La Mancha es la mayor productora de vino, la bodega del mundo, contando con nueve denominaciones de origen que vertebran el territorio: ‘Manchuela’, ‘Valdepeñas’, ‘La Mancha’, ‘Almansa’, ‘Uclés’, ‘Méntrida’, ‘Jumilla’, ‘Mondéjar’ y ‘Ribera del Júcar’.





Con el objetivo de seguir promocionando la cultura del vino, el Gobierno regional trabaja en un proyecto con la restauración para que “cuando alguien venga a visitarnos, la persona que le atienda en un restaurante le ofrezca en primer lugar un vino de Castilla–La Mancha”. Así lo ha detallado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural y presidente de la Fundación Tierra de Viñedos, Francisco Martínez Arroyo, en la tarde noche de este jueves durante la cata de vino celebrada en los jardines de la Diputación de Cuenca, organizada por la Fundación ‘Tierra de Viñedos’ en colaboración con Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) para promocionar la cultura del vino. Un evento en el que ha destacado que “tenemos un vino excelente, el mejor del mundo, y queremos seguir incidiendo en el fomento de su cultura”.





En Cuenca, ciudad candidata a Capital Española de la Gastronomía 2023, y junto a su alcalde, Darío Dolz, el consejero ha explicado que este proyecto se va a llevar a cabo en las cinco capitales de provincia, así como en las ciudades de Puertollano (Ciudad Real) y Talavera de la Reina (Toledo), con el objetivo de dar a conocer el producto de excelencia regional a los visitantes y los propios ciudadanos de alguna de las nueve denominaciones de origen de la región.





Este jueves el conductor de esta cata, la número 12 de las 20 programadas para este año en la Comunidad Autónoma, ha sido Adán Israel, presidente de la Asociación de Sumilleres de Castilla–La Mancha, contándose con vinos de la DO ‘Uclés’, DO ‘Manchuela’ y DO ‘La Mancha’, todos de la región, además de una denominación nacional invitada que han podido conocer un centenar de personas.





El acuerdo entre la OIVE y la Fundación ‘Tierra de Viñedos’, el tercero que realizan para este fin ambas instituciones, está destinado a la promoción de la cultura del vino en diversos pueblos y ciudades de la región, con una previsión de alcanzar a un total de 2.000 personas.





En la cita, junto al consejero y el alcalde, han estado presentes la vicepresidenta de la Diputación de Cuenca, Nuria Illana; la directora general de Alimentación, Elena Escobar; la gerente de la Fundación, Diana Granados, o el delegado provincial de Agricultura, Joaquín Cuadrado, entre otros.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando