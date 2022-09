El Gobierno regional subraya “la creciente importancia” de la Feria Medieval del Vino de Montearagón que llega a su XVII edición como Fiesta de Interés Turístico Regional

El delegado de la Junta en Talavera, David Gómez Arroyo, tras recordar que “con esta Feria no ha podido ni la pandemia del Covid–19, ya que el alcalde de Montearagón fue ágil y supo adaptarse a los tiempos mediante ediciones virtuales”, ha destacado que a lo largo de su historia ha recibido más de 150.000 visitantes” y ha añadido que “es un caso de éxito, donde año tras año, pueblos, bodegas y cooperativas siguen acudiendo y éste es el mejor termómetro de éxito porque si no hubiese público y transacciones comerciales, las bodegas y empresas no acudirían”.

Madrid, 12 de septiembre de 2022.– El delegado de la Junta en Talavera, David Gómez Arroyo, ha subrayado “la importancia creciente de esta Feria Medieval del Vino de Montearagón, que llega a su decimoséptima edición con la declaración de Fiesta de Interés Turístico regional” y ha añadido que “se trata de un reconocimiento muy merecido para un evento, que nació a iniciativa del alcalde, Teodoro Jiménez, con el fin de atraer visitantes y aficionados a la enología, así como para dar a conocer los vinos de la DO Méntrida”.



Gómez Arroyo hacía estas afirmaciones en el transcurso del acto de presentación de esta nueva edición de la Feria, que se ha realizado este pasado fin de semana en la Oficina de Turismo de Castilla–La Mancha en Madrid, acto en el que también participaron el primer edil de Montearagón, Teodoro Jiménez, y el presidente de la Denominación de Origen Méntrida, Juan Alonso Cuesta.



Junto a las intervenciones, en la presentación de la Feria en Madrid se ha realizado una representación de la “Llegada de las vendimiadoras”, con bailes y cantes de antaño, así como se han repartido trípticos y dulces y ha habido una degustación de productos locales y vinos de la D.O. Méntrida.



Tras recordar que ni la pandemia del Covid–10 ha podido con esta Feria, ya que el alcalde “fue ágil y supo adaptarse a los tiempos con ediciones virtuales”, el delegado de la Junta en Talavera ha indicado que está Feria a lo largo de su historia ha contado con más de 150.000 visitantes y es un caso de éxito, donde año tras año, pueblos bodegas y cooperativas siguen acudiendo”.



“Esta presencia es el mejor termómetro del éxito porque si no hubiese público y si no hubiese transacciones comerciales, las bodegas, las empresas no acudirían”, ha puntualizado Gómez Arroyo.



En opinión del delegado de la Junta en Talavera, el otro pilar de este éxito son “la D.O. Méntrida, sus vinos de calidad y sus bodegas”. Gómez Arroyo ha asegurado que “hoy prácticamente se hace vino en cualquier sitio y es relativamente fácil, pero lo difícil es hacer vinos diferentes, vinos con alma y da calidad que es lo que está haciendo la DO Méntrida desde hace años y especialmente en estos últimos, en los que está combinando una tradición que hunde las raíces de sus cepas nada menos que en el siglo XII con la iniciativa y la innovación de bodegas y cooperativas que están consiguiendo posicionar sus vinos entre los mejores del mundo”.



En esta XVII edición, que se celebrará en el fin de semana del 1 y 2 de octubre, participarán más de 20 bodegas con estand propio y está prevista la asistencia de más de 10.000 personas. Junto a los estands de las bodegas, la Feria cuenta con numerosas actividades que van desde catas comentadas, representaciones en vivo de la vendimia tradicional, jotas de vendimia y diversos talleres artesanos, teatro de calle y el mercado y campamento medieval, entre otras.



La Feria Medieval del Vino de Montearagón fue declarada Fiesta de Interés Turístico Regional por el Gobierno de Castilla–La Mancha el pasado mes de abril.







