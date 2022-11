El Gobierno regional respalda la labor de Ilunion Sociosanitario, del Grupo Social ONCE, en la gestión de recursos de atención a personas mayores en Castilla- La Mancha

El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha participado a la celebración del XV aniversario de la Residencia de Mayores ‘La Rosa del Azafrán’ de La Solana, que cuenta con 120 plazas públicas y otras 20 en su Centro de Día y es gestionada por IIunion Sociosanitario, del Grupo Social ONCE.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha destacado en este acto que “Castilla–la Mancha está a la cabeza en la tasa de inserción laboral de las personas con discapacidad” y ha valorado la labor que Ilunion y la ONCE realizan en este sentido. Ejemplo de ello, según ha dicho la consejera, “es esta residencia, donde 21 de sus trabajadores son personas con discapacidad física, sensorial o cognitiva, que tienen la oportunidad de demostrar sus capacidades a la hora de desarrollar un trabajo en el que prima, sobre todo, el cariño”.



La Solana (Ciudad Real), 16 de noviembre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha respalda la labor que realiza el Grupo Social ONCE, a través Ilunion Sociosanitario, en la gestión de recursos destinados a la atención a las personas mayores en la región.



Una de las residencias de titularidad pública que está gestionada por esta entidad privada es ‘La Rosa del Azafrán’, ubicada en La Solana, que hoy ha celebrado el décimo quinto aniversario de su puesta en marcha con la participación del presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page.



En este acto, han intervenido también la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; el alcalde de La Solana, Eulalio Díaz–Cano; el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero; la directora del centro, Francis Ortiz, así como el consejero delegado de Ilunion, Alejandro Oñoro y el presidente del Grupo ONCE, Miguel Carballeda. Todos ellos han dirigido unas palabras a los asistentes, entre los que se encontraban todas las personas mayores residentes y la plantilla del centro.



La titular de Bienestar Social ha celebrado “estos quince años de atención, de trabajo, de cariño, abrazos, de compañía” y ha felicitado especialmente “a los dueños de esta casa, a los mayores”, a quienes ha asegurado que “el objetivo del Gobierno regional es ver cómo os sentís, como en vuestro hogar y, sin duda, en esta residencia, hoy, hemos podido comprobar eso”.



También, la consejera se ha referido a las personas trabajadoras del centro y les ha agradecido “el esfuerzo que hacéis a diario por cuidar de nuestras familias como si fueran las vuestras”.



García Torijano también ha felicitado al Grupo Social ONCE y a Ilunion Sociosanitario, destacando la labor que realizan en la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad en entornos normalizados.



En este sentido, ha dicho que “este sería un mundo mejor si todos fuéramos inclusivos y no me cabe duda de que ese es vuestro objetivo”. Ejemplo de ello, ha señalado la consejera, es esta residencia de La Solana que cuenta con 120 plazas y con una plantilla de 95 trabajadores. De ellos, 21 son personas con discapacidad física, sensorial o cognitiva “que tienen la oportunidad de demostrar sus capacidades a la hora de desarrollar un trabajo en el que prima, sobre todo, el cariño”, ha dicho Bárbara García, quien ha apuntado que “Castilla–la Mancha está a la cabeza en la tasa de inserción laboral de las personas con discapacidad”, con un 40,7 por ciento de personas con discapacidad que trabajan en la región, por encima de la media nacional de empleabilidad, que está en el 34,3 por ciento.



La consejera ha aseverado que este avance social “no podríamos conseguirlo sino fuera a través de las políticas del Gobierno regional y sin empresas comprometidas que creen en este valor añadido”.



Ilunion Sociosanitario en Castilla–La Mancha



Ilunion Sociosanitario es una empresa de ILUNION, del Grupo Social ONCE. Desde el año 2001, se dedica a la prestación de servicios sociales sociosanitarios dirigidos a personas mayores y en situación de dependencia que necesitan cuidados de larga duración, atención especializada y ayuda para realizar las actividades de la vida diaria.



Cuenta con 17 años de experiencia en la Comunidad Autónoma, donde gestionan cuatro residencias y siete centros de día, titularidad de la Junta de Comunidades, con un total de 400 y 160 plazas, respectivamente, con una financiación de 11,8 millones de euros en su conjunto.



De las más de 340 personas trabajadoras que ILUNION tiene en Castilla–La Mancha, el 30 por ciento de ellas tiene algún tipo de discapacidad.







