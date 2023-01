El Gobierno regional presenta el Centro de Atención Integral a víctimas de violencia sexual de Albacete cuyas obras de rehabilitación empezarán en breve

El centro de Albacete forma parte de la red de centros de atención integral a víctimas de agresiones sexuales que va poner en marcha el Gobierno de Castilla–La Mancha, tal como anunció en el Debate sobre el Estado de la Región el presidente Emiliano García–Page, y en los que se invertirán casi seis millones.



La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha mostrado su preocupación por los datos sobre los delitos contra la libertad sexual en España y ha manifestado que son suficientemente contundentes “como para que sepamos que tenemos un problema, que las instituciones tienen que estar preparadas para acometer, no solo desde el punto de vista punitivo, sino también la atención integral y el resarcimiento y reparación de las víctimas”.



Por otro lado, la portavoz del Ejecutivo regional ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión superior a los dos millones para la licitación de las obras de rehabilitación de la antigua Casa de Observación para ubicar el Servicio de Infancia y Familia de la Delegación Provincial de Bienestar Social.

Albacete, 19 de enero de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha presentado hoy el Centro de Atención Integral a víctimas de violencia sexual de Albacete, un centro que se ubicará en el centro de la ciudad, concretamente en la calle Rosario esquina con Dionisio Guardiola, accesible, bien señalizado y cuyas obras, que tendrán un plazo de ejecución de seis meses, comenzarán en breve tal como ha anunciado hoy la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández.



La consejera ha destacado que el objetivo de la Junta ha sido recuperar un edificio en desuso, “utilizar las infraestructuras que ya tenía la Junta y rentabilizarlas socialmente, utilizando fondos europeos MRR”. Y al respect,o ha dicho que, una vez finalizado, este centro será “motivo de orgullo para la ciudad que se caracteriza por su apuesta por la igualdad de género y por la lucha contra la violencia machista”.



El centro de Albacete forma parte de la red de centros de atención integral a víctimas de agresiones sexuales que va poner en marcha el Gobierno de Castilla–La Mancha, tal como anunció en el Debate sobre el Estado de la Región el presidente Emiliano García–Page, y en los que se invertirán cerca de seis millones de euros repartidos en función de las necesidades y condiciones de cada uno.



Blanca Fernández ha destacado que la puesta en marcha de estos centros, uno por provincia, responde a la preocupación del Ejecutivo autonómico por la atención a las víctimas de la violencia sexual y porque las instituciones en España no estén dando una respuesta correcta. Y, al respecto, ha aportado datos como que en España apenas el dos por ciento de la violencia sexual se denuncia.



Según datos del Ministerio del Interior, se estima que hay 400.000 delitos al año relacionados contra la libertad sexual, una cuarta parte contra menores de edad, “datos suficientemente contundentes como para que sepamos que en España tenemos un problema y que las instituciones tienen que estar preparadas para acometer, no solo desde el punto de vista punitivo, sino también la atención integral y el resarcimiento y reparación de las víctimas”.



Además, se calcula que todos los años hay en torno a 235.000 agresores y 350.000 víctimas, habiendo más víctimas que agresores porque algunos son reincidentes y porque en algunos casos las víctimas sufren varios delitos. En la región, según la última memoria de la Fiscalía de Castilla–La Mancha ha habido un incremento de un 23 por ciento en los delitos contra la libertad sexual.



Preparados para atender a las víctimas



Por todo ello, la consejera ha lanzado un mensaje contundente a todas las personas que hayan sufrido o sufran en violencia sexual, “en Albacete y en Castilla–La Mancha estamos preparados para atenderlas”, y ha añadido que la intención del Gobierno es ir a más, añadiendo al programa de atención psicológica a víctimas de violencias sexual ‘Contigo’ otras prestaciones. “Queremos ir a más y atenderlas de manera integral; queremos que inicien el proceso con nosotras desde el punto de vista de la atención psicológica, también jurídica y social en el caso de que sea necesario”, ha dicho la consejera.



Por eso, el centro presentado hoy, contará con dos partes diferenciadas: la oficina donde se prestará la atención, que contará como mínimo con un servicio de atención psicológica, jurídica y otro social, y una parte habitacional de emergencia con dos apartamentos para una atención de urgencias para aquellas víctimas en las que la agresión sexual se hayan podido producir en el entorno cercano o porque las circunstancias así lo requieran.



“En definitiva, lo que pretende el Gobierno de Castilla–La Mancha es prestar una atención integral porque no solo el carácter punitivo de las leyes es lo importante”, ha concluido la consejera que ha estado acompañada por la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado; el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruíz; la delegada de Igualdad, Lola Serrano y parte del equipo redactor del proyecto dirigido por el arquitecto Antonio Gómez Caro.



Nuevo espacio para el Servicio de Infancia y Familia



Por otro lado, la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión superior a los dos millones para la licitación de las obras de rehabilitación de la antigua Casa de Observación, para ubicar “dignamente” el Servicio de Infancia y Familia de la Delegación Provincial de Bienestar Social.



“La protección de la infancia es una de las prioridades del Gobierno del presidente García–Page”, ha dicho la consejera, que ha recordado que las y los menores sufren distintos tipos de violencia, abandonos o situaciones de riesgo que hacen que la Junta de Comunidades tenga que intervenir, para prevenir, preservar y proteger, para lo cual es necesario contar con espacios dignos, en este caso para el Servicio de Infancia y Familia, de ahí esta importante inversión de dos millones.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando