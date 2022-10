El Gobierno regional organiza el I Encuentro de Centros de Mayores de la Red de Castilla- La Mancha con la participación de un millar de personas

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha manifestado el deseo de que este primer encuentro de centros de mayores sirva para “compartir y dar a conocer las distintas actividades que ponemos en marcha para mayores por parte del Gobierno”, así como para “dar visibilidad” a estos recursos y conseguir “que cada vez seamos más socios, que nuestra red sea cada vez más fuerte y ejemplo a nivel regional, nacional e, incluso, internacional”.

García Torijano ha recordado que de los más de 390.000 mayores de 65 años que hay en la región “120.000 sois socios de nuestros centros”. Además, muchas personas también disfrutan de los recursos para mayores que gestionan los ayuntamientos y a los que también se ha incluido en las más de 31 mil actividades que se organizan anualmente desde la red regional.

Quintanar de la Orden (Toledo), 14 de octubre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha organizado el I Encuentro de Centros de Mayores de la red regional en la localidad de Quintanar de la Orden. Será “el primero de muchos”, tal y como ha asegurado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, quien ha inaugurado la jornada junto al alcalde de Quintanar de la Orden, Juan Carlos Navalón, ante un auditorio repleto de usuarios y usuarias de centros de mayores de toda la región.



García Torijano se ha dirigido a las personas mayores asistentes al encuentro poniendo en valor los centros de mayores como “un recurso fundamental en nuestra región, del que no todas las comunidades autónomas tienen el privilegio y la suerte de poder contar con ellos”. También, ha afirmado que estos centros, donde se trabaja la socialización, la soledad no deseada y actividades de envejecimiento activo, “son vuestra casa y también serán la de los más jóvenes en el futuro, por lo que tenemos que cuidarla”.



La titular de Bienestar Social ha recordado que de los más de 390.000 mayores de 65 años que hay en la región “120.000 sois socios de nuestros centros”. Además, muchas personas también disfrutan de los recursos para mayores que gestionan los ayuntamientos y a los que también se ha incluido en las más de 31 mil actividades que se organizan anualmente desde la red regional; “es un compromiso de la directora general, de la consejera y del presidente el poder abrir a todos los centros municipales las puertas de nuestros centros de mayores para que también puedan formar parte de esas actividades”, ha asegurado la consejera.



A este primer encuentro de centros de mayores han acudido, junto a la consejera, el delegado de la Junta en Toledo, Javier Úbeda, la viceconsejera de Promoción de la Autonomía y Prevención de la Dependencia, Ana Saavedra, la directora general de Mayores, Alba Rodríguez, los directores de Acción Social, Francisco Armenta; Discapacidad, Javier Pérez; e Infancia y Familia, Gregorio Gómez, así como los delegados y delegadas provinciales de Bienestar Social en Cuenca, Toledo, Ciudad Real y Guadalajara, entre otras autoridades



Un programa de actividades “Por un envejecimiento activo y saludable”



A este primer encuentro, organizado por la Dirección General de Mayores de la Consejería de Bienestar Social bajo el lema “Por un envejecimiento activo y saludable”, han acudido cerca de un millar de personas de 22 de los 53 centros que conforman la red pública.



La consejera de Bienestar Social ha agradecido a las entidades Inciso y EAPN su colaboración en la organización de este gran evento que también cuenta con la participación de Cruz Roja, ACCEM, Correr y Correr, Fundación CERES, GUDCAN, ACESCAM, AVICECAM, UDP, ADHARA, Federación de Jubilados y Pensionistas Alcarreña, entre otras asociaciones que trabajan con personas mayores en toda la región.



Durante toda la jornada del viernes, en diferentes espacios de Quintanar de la Orden tanto al aire libre como a cubierto, se están desarrollando un gran número de talleres y actividades para dar a conocer a los asistentes las múltiples oportunidades de ocio, tiempo libre y envejecimiento activo que se ofrecen en los centros de mayores de la región, como el termalismo social, el programa ‘Mayores Activos’, las rutas senderistas y la capacitación digital.



Desplegadas en el parque, junto a la carpa de la Plaza de las Palomas de la localidad, 12 tiendas al aire libre concentran un sinnúmero de actividades como gimnasia, taichí, yoga, estimulación cognitiva, etc. Además, a lo largo de todo el día están teniendo lugar aulas formativas, cine, talleres y conferencias. Todo ello, amenizado con música y una comida popular para todos los asistentes.



Bárbara García Torijano ha manifestado el deseo de que el I Encuentro de Centros de Mayores sirva para “compartir y dar a conocer las distintas actividades que ponemos en marcha para mayores por parte del Gobierno”, así como para “dar visibilidad” a estos recursos y conseguir “que cada vez seamos más socios, que nuestra red sea cada vez más fuerte y ejemplo a nivel regional, nacional e, incluso, internacional”.





