El Gobierno regional muestra su satisfacción por el reconocimiento nacional que está recibiendo el dispositivo del Plan Infocam en la lucha contra los incendios forestales

Guadalajara, 22 de julio de 2022.– El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha puesto de manifiesto hoy “la satisfacción que supone para el Gobierno de Castilla–La Mancha que el dispositivo del Plan Infocam esté siendo reconocido y valorado a nivel nacional en la lucha contra los incendios forestales, un esfuerzo y una apuesta personal del presidente García–Page”.



El consejero ha recordado que “este mismo año, dedicamos 95 millones de euros a la extinción y prevención de incendios, donde más de 55 millones van a prevención precisamente, llegando a más de 11.000 hectáreas. Tenemos 250 medios, entre aéreos y terrestres, hemos renovado la maquinaria pesada y estamos haciendo lo propio con vehículos y autobombas”.



En este sentido, José Luis Escudero ha añadido que “es un dispositivo modélico que no sólo trabaja en Castilla–La Mancha, sino en las comunidades autónomas donde se nos está solicitando ayuda. No es cuestión de triunfalismo porque los incendios son impredecibles, pero siempre desde la prudencia, debemos valorar todos lo que tenemos en nuestra región y más en la situación tan complicada que se está viviendo. Queremos reiterar el reconocimiento, por su excelente trabajo, a nuestros trabajadores, bomberos forestales, personal técnico y agentes medioambientales”.



Así lo ha expresado el consejero este viernes, de forma previa a la entrega de la Medalla al Mérito de la Protección Civil en Guadalajara por parte de la Subdelegación del Gobierno a Federico Romero, actual jefe de área de Asuntos Generales y Coordinación de la empresa pública ambiental Geacam, durante su responsabilidad como delegado provincial de GEACAM en la organización y coordinación de los recursos a su cargo para atender las situaciones de emergencia producidas por las intensas nevadas de la borrasca Filomena. Un acto que ha sido organizado y presidido por la subdelegada del Gobierno en la provincia de Guadalajara, Mercedes Gómez.



Prórroga de las medidas excepcionales hasta el 1 de agosto



Por otro lado, el consejero ha destacado que este viernes el Diario Oficial de Castilla–La Mancha ha publicado la Resolución por la que se amplían, hasta el 1 de agosto inclusive, las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno regional respecto al uso de maquinaria agrícola y la realización de otras actividades en el medio natural.



“Hemos ampliado la resolución, cuyo plazo se aplicaba hasta este sábado 23 de julio, y hemos informado oportunamente a las organizaciones agrarias, dada la previsión meteorológica para los próximos días que vuelve a anunciar altas temperaturas máximas y mínimas, humedades relativas muy bajas, módulos de velocidad de viento muy altos, así como el empeoramiento de las condiciones de combustibilidad de la vegetación, lo que supone una situación de riesgo extremo de incendios forestales”, ha dicho.



Escudero ha hecho hincapié en que se hace absolutamente necesario extremar las precauciones en el medio natural recordando las tres medidas aprobadas. En primer lugar, evitar el uso de maquinaria agrícola en las comarcas de máximo riesgo de propagación de incendios forestales durante las horas centrales del día, de 12:00 a 22:00 horas. Además de pedir a los agricultores adoptar medidas preventivas como cosechar sus parcelas empezando por terrenos colindantes al monte, aumentar la altura de corte en zonas pedregosas para evitar chispas por el impacto con las piedras, ubicar un observador para seguimiento de los trabajos una vez pase la cosechadora que contará con un equipo de extinción, además de mantener la maquinaria en condiciones óptimas.



Asimismo, como ha expuesto el consejero, se suspenden las autorizaciones excepcionales que se hayan podido dar para el uso de la pirotécnica o el tránsito de vehículos por el medio natural, salvo los autorizados para usar en la extinción de incendios en el mismo intervalo horario en las zonas de riesgo extremo. Escudero ha pedido igualmente a la ciudadanía extremar la prudencia evitando “actividades que puedan generar chispas o deflagraciones, revisar los vehículos para que estén en buen estado, no dejar basura en el medio natural y si observan cualquier conato, avisar al 112”.



Reconocimiento a la empresa pública ambiental Geacam



Respecto a la entrega de la Medalla al Mérito de la Protección Civil a Federico Romero, el consejero de Desarrollo Sostenible le ha agradecido, en nombre del Gobierno de Castilla–La Mancha, su trabajo durante la borrasca ‘Filomena’ al frente de la empresa pública GEACAM en la provincia de Guadalajara, en enero de 2021, desde donde se llevó a cabo una incesante actividad en la organización y coordinación a su cargo para atender las situaciones de emergencia producidas por las intensas nevadas. El consejero ha hecho extensivo este agradecimiento al trabajo colectivo de la empresa a nivel regional.



Como ha recordado Escudero, durante esta borrasca y en los días posteriores, se llevó a cabo en torno a 400 servicios en la provincia de Guadalajara en todo tipo de emergencias, desde apertura de vías de comunicación, reparto de alimentos o limpieza de accesos, y en torno a 1.500 actuaciones a nivel regional. Pero también actuando durante el confinamiento, debido a la pandemia de la COVID–19, colaborando con los servicios esenciales, como centros de salud, hospitales, farmacias, colegios, residencias de mayores o en el traslado de sanitarios y pruebas. “Una empresa que ha demostrado su vocación de servicio público para la región”, ha recalcado Escudero.



“La apuesta de este Gobierno regional, con el presidente García–Page a la cabeza, por la empresa pública Geacam desde el inicio de su mandato en el año 2015 ha sido fundamental, hemos ido recuperando gradualmente al personal contratado y despedido por Cospedal; el 90 por ciento de la plantilla es estable y trabaja los 12 meses del año. Hemos diversificado las funciones de la empresa y diseñado un dispositivo extraordinario frente al virus y otras emergencias. Decisiones que nos hacen sentir muy orgullosos con el resultado y el beneficio de toda la ciudadanía”, ha concluido el consejero de Desarrollo Sostenible.







