El Gobierno regional invierte 154.000 euros en la nueva base retén de La Guardia para seguir trabajando en la prevención y extinción de incendios forestales

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha señalado que “esta infraestructura es una muestra más de la gran implicación que tiene el Gobierno de Castilla–La Mancha en la prevención y lucha contra los incendios forestales”. La nueva base retén de La Guardia da cabida a 20 trabajadores en época de riesgo alto y extremo con todas las comodidades.



“Desde que gobierna el presidente Emiliano García–Page se han invertido once millones de euros en mejorar las infraestructuras frente a los incendios forestales, de los que 2,7 millones han sido ejecutados en la provincia de Toledo en adecuaciones, mejoras y nuevas bases”. Además, el consejero ha adelantado que esta provincia contará con una nueva base de retén helitransportado en Villaminaya.



Escudero ha avanzado que “ante la situación meteorológica de estos días de altas temperaturas y las escasas precipitaciones, esta misma semana se van a activar once autobombas del dispositivo del Plan INFOCAM en toda la región, tres en la provincia de Toledo y dos en las restantes”.

La Guardia (Toledo), 13 de marzo de 2023.– El consejero de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla–La Mancha, José Luis Escudero, ha visitado este lunes la nueva base con la que cuenta el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Plan INFOCAM con sede en La Guardia, en Toledo, a cuya adecuación se han destinado un total de 154.067 euros.





Escudero ha afirmado que, con esta nueva base retén, el Ejecutivo autonómico potencia los medios de un dispositivo que “es un servicio público fundamental para la defensa del patrimonio natural de nuestra región, a la vez que dotamos a los bomberos y bomberas forestales de las mejoras necesarias en las infraestructuras donde desempeñan sus funciones habituales”.





Además, ha añadido que es “el resultado de la gran implicación que tiene el Gobierno de Castilla–La Mancha en la prevención y lucha contra los incendios forestales”, pues, como ha asegurado, “adecuar bases y retenes ha sido y sigue siendo prioridad del Gobierno regional para mejorar el empleo de calidad en el medio rural”.





En concreto, las instalaciones del retén de La Guardia, ubicadas en el antiguo matadero municipal cedido por el Ayuntamiento, cuentan con una superficie construida de 160 m2 más 560 de parcela, repartidos en sala de formación, cocina–comedor, aseos y vestuarios. Además, disponen de zona de aparcamiento, almacén y patio. Durante los periodos de riesgo alto y muy alto de incendios forestales en la región, acogerán en total a unas 20 personas (diez efectivos por turno).





La nueva infraestructura del dispositivo del Plan INFOCAM está ubicada en un lugar estratégico, con facilidad de acceso y conexión rápida con las principales vías de comunicación de esta zona, como ha explicado Escudero. “Esta infraestructura esencial forma parte de la red de bases repartidas por toda la región en la que cada año mejoramos las instalaciones para asegurar la calidad de la gestión del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales, especialmente con respecto a los bomberos y bomberas forestales”, ha afirmado.





Un total de once millones de euros para infraestructuras contra incendios forestales





El consejero, que ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, Francisco Javier Pasamontes; el viceconsejero de Medio Ambiente, Fernando Marchán; el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Tomás Villarrubia, así como numerosos representantes municipales de la comarca, ha querido poner en valor que la mejora, adecuación y construcción de nuevas infraestructuras para hacer frente a los incendios forestales “es una prioridad para este Gobierno, como lo demuestran los números. Desde el año 2015, cuando García–Page llegó a la presidencia de Castilla–La Mancha, el Ejecutivo que encabeza ha destinado unos once millones de euros reforzando las infraestructuras”.





En el caso de Toledo, se han ejecutado cerca de 2,7 millones de euros en infraestructuras, como la base de retén de Almorox, el aeródromo de Quinto de Don Pedro y diversas actuaciones de adecuación y mejorar de los centros de trabajo del personal del Plan INFOCAM. Además, ha recordado que la provincia contará con una nueva base de retén helitransportado en Villaminaya.





Escudero ha indicado que “Castilla–La Mancha es una región extensa, con un rico patrimonio natural. Por ello, contamos con un gran dispositivo de prevención y lucha contra los incendios forestales al que no dejamos de dotar de mejores infraestructuras que día a día refuerzan el Plan INFOCAM”. Y, ha avanzado que “ante la situación meteorológica de estos días de altas temperaturas y las escasas precipitaciones, esta misma semana se van a activar once autobombas del dispositivo del Plan Infocam en toda la región, tres en la provincia de Toledo y dos en las restantes”.





16 bases de retén en la provincia de Toledo





La provincia de Toledo dispone de 16 bases de retén repartidas a lo largo de todo el territorio. Junto a La Guardia, las otras bases se sitúan en los términos municipales de Oropesa, Navalcán, Navamorcuende, Garciotún, Puebla de Montalbán, Madridejos, Almorox, Urda, Los Navalucillos, Navahermosa, San Pablo de los Montes, Sevilleja de la Jara, Espinoso del Rey, Robledo del Mazo y Anchuras.





Asimismo, también se sitúan infraestructuras para medios aéreos como son el recién remodelado aeródromo de Quinto de Don Pedro, el Centro Operativo Regional de Toledo, Cerro Negro en Talavera de la Reina, así como en Robledo del Buey, La Nava de Don Diego y La Iglesuela.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando