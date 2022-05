El Gobierno regional impulsa un proyecto europeo para la atención de personas mayores en situación de dependencia o soledad

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha afirmado que este convenio “se financia con Fondos europeos MRR y supone una apuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 por poner en marcha este proyecto piloto que va a dar la posibilidad de trabajar en atención integral centrada en las personas, no solamente en el ámbito residencial sino también en el ámbito comunitario”.

Talavera de la Reina (Toledo), 11 de mayo de 2022.– La Consejería de Bienestar Social ha suscrito un convenio con el Ayuntamiento de Talavera de la Reina para desarrollar un proyecto piloto destinado a la atención a las personas mayores en situación de dependencia o soledad en los ámbitos domiciliarios, comunitarios y residenciales.



El acuerdo ha sido rubricado por la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, y la alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García Élez, como representantes de las organizaciones colaboradoras del proyecto, y por Pilar Rodríguez y Juan Ignacio Vela, presidentes de la Fundación Pilares de Autonomía Personal y Lares Asociación, como entidades promotoras de la iniciativa que lleva por título “Actuaciones innovadoras para avanzar en el cambio de modelo hacia la atención integrada y centrada en la persona”.



Al acto, celebrado en Ayuntamiento talaverano, han acudido la directora general de Mayores, Alba Rodríguez; el delegado de la Junta en Talavera, David Gómez Arroyo; y el delegado provincial de Bienestar Social, Maximiliano Muñoz.



La consejera de Bienestar Social ha afirmado que este convenio “se financia con Fondos europeos MRR y supone una apuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 por poner en marcha este proyecto piloto que va a dar la posibilidad de trabajar en atención integral centrada en las personas, no solamente en el ámbito residencial sino también en el ámbito comunitario”.



Un proyecto europeo de Atención Integral Centrada en la Persona (AICP)



García Torijano ha asegurado que para el Gobierno regional del presidente Emiliano García–Page es un objetivo cumplido adaptar los servicios y recursos que se ofrecen a la población, a cada etapa vital y en el caso de las personas mayores; y ha añadido que “tenemos claro la importancia que tiene trabajar por la prevención a la dependencia y en el envejecimiento activo que facilite su proyecto de vida en sus distintas etapas y la importancia que tiene en esa última etapa, en la que ya las personas mayores no pueden estar en su hogar, centrarnos en el entorno residencial”.



En este sentido, el proyecto se desarrolla en dos ámbitos principalmente. Por un lado, el domiciliario y el comunitario de la Ciudad de la Cerámica donde, tal y como ha avanzado Pilar Rodríguez, de la Fundación Lares, “se va a trabajar en un núcleo 40 viviendas de personas que presenten riesgo de vulnerabilidad o soledad, en un acompañamiento a las personas y a sus familias, y teniendo en cuenta la accesibilidad de la vivienda para adaptarla al usuario y prevenir así institucionalizaciones innecesarias”. Además, se reforzarán los equipos de los servicios sociales de este municipio con tres profesionales.



Mientras, por otro lado, el presidente de Lares Asociación, Juan Ignacio Vela, ha explicado que en el ámbito residencial “se ofrecerá formación a los profesionales de los centros, en la aplicación de prácticas que conduzcan a un modelo de atención integral poniendo a la persona en el centro y se creará la figura de los ‘facilitadores’ que propiciarán el proceso de cambio a este modelo desde dentro de la residencia”. Un trabajo cuyos resultados serán evaluados por consultores y auditores.



Talavera de la Reina, primer municipio participante del proyecto en Castilla–La Mancha



La consejera de Bienestar Social ha agradecido la acogida del proyecto por parte del Ayuntamiento talaverano “que es un ayuntamiento comprometido con el cuidado con las personas” y ha destacado que la firma de este protocolo en Talavera de la Reina, junto a su alcaldesa, “cobra mayor relevancia aún porque va a ser el municipio de Castilla–La Mancha donde se va a llevar a cabo este proyecto piloto en el ámbito comunitario para poder trabajar, entre otras cosas, la soledad no deseada en las personas mayores”.



Por su parte, la alcaldesa de Talavera, Tita García Élez, ha agradecido el trabajo conjunto del Gobierno regional, entidades y el Ayuntamiento para que “nuestros mayores sean cuidados y atendidos de la mejor manera”. Por eso, ha destacado que el proyecto para la ciudad será el primero piloto en Castilla–La Mancha y ha mostrado el “orgullo” de que fructifiquen estas medidas de “poner en el eje central de las políticas a las personas”, especialmente, aquellas más vulnerables y que más lo necesitan, como son las mayores.



García Torijano ha explicado que se trata de un proyecto ‘AICP.COM’ que se realiza de mano de dos entidades, Fundación Pilares y Lares Asociación, “que han demostrado mucha solvencia” en el ámbito de la atención a personas mayores y la promoción de la autonomía personal. Además, se ha mostrado confiada en que la iniciativa dará “unos buenos resultados no sólo en Talavera de la Reina”, donde se trabajará en el ámbito comunitario y en la residencia ‘Virgen del Prado’, “sino igualmente en otras siete residencias de nuestra región donde también se va a llevar a cabo este proyecto”.



En concreto se trata de las residencias ‘Las Hazas’, de Hellín; ‘Las Hoces’, de Cuenca; ‘Las Sabinas’, de Molina de Aragón; ‘Los Gavilanes’, de Ajofrín; ‘Nuestra Señora del Carmen’, de Socuéllamos; ‘Virgen de las Nieves’, de Casasimarro; ‘Hogar de Molinicos’ y la citada ‘Virgen del Prado’, de Talavera de la Reina.



En el ámbito domiciliario a nivel nacional, el pilotaje de este proyecto se llevará a cabo en siete ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y Navarra, y en un total de 24 residencias situadas en Aragón, Castilla–La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra y en la Ciudad Autónoma de Ceuta.







