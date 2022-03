El Gobierno regional impulsa iniciativas que visibilizan el trabajo diario y los proyectos de las mujeres “que son la raíz de nuestros pueblos”

La delegada provincial de Igualdad, Nuria Cogolludo, ha asegurado que el Gobierno de Castilla–La Mancha considera “fundamental” visibilizar a las entidades y a las mujeres que luchan y trabajan “todos los días” por la igualdad real y efectiva y ha destacado la importancia de que desde las instituciones y administraciones públicas “les proporcionemos apoyo”.

Sobre la segunda Feria de la Igualdad de Bargas, ha afirmado que “da un plus a este municipio y al gran trabajo que se realiza desde el centro de la mujer para mostrar durante dos días ese trabajo diario que realizan las entidades y también dando un impulso a las emprendedoras de Bargas y de los municipios de alrededor”.

Cogolludo ha asegurado que “el Ejecutivo regional considera que hay que apoyar siempre al tejido empresarial, pero más si cabe al de los municipios más pequeños y, especialmente, al liderado por mujeres, ya que ellas son las raíces y el motor de nuestros pueblos”.

Bargas (Toledo) 5 de marzo de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha impulsa las iniciativas que, como la Feria de Igualdad de Bargas, visibilizan el trabajo diario y los proyectos de las mujeres porque “ellas son las raíces de nuestros pueblos”.



Así lo ha asegurado la delegada provincial de Igualdad, Nuria Cogolludo, en el acto de inauguración de la II Feria de Igualdad de Bargas, que se celebra durante hoy y mañana en la Pista Cubierta de este municipio. Un acto en el que ha estado acompañada por la directora general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Ana Carmona, la alcaldesa bargueña, Isabel María Tornero, la concejala de Igualdad, Lola Gómez, y la diputada provincial de Educación, Cultura e Igualdad, Ana Gómez



Cogolludo ha asegurado que el Gobierno de Emiliano García–Page considera “fundamental” visibilizar a las entidades y a las mujeres que luchan y trabajan “todos los días” por la igualdad real y efectiva y ha destacado la importancia de que desde las instituciones y administraciones públicas “les proporcionemos apoyo”.



Esta segunda Feria de la Igualdad “da un plus a este municipio y al gran trabajo que se realiza desde el centro de la mujer para mostrar durante dos días ese trabajo diario que realizan las entidades y también dando un impulso a las mujeres emprendedoras de Bargas y de los municipios de alrededor”, ha puntualizado Cogolludo.



El Gobierno regional considera que hay que apoyar siempre al tejido empresarial, pero más si cabe en el caso de los municipios que no son tan grandes y no cuentan con las mismas oportunidades que otros núcleos de población. Además, “lo queremos hacer con más empeño todavía cuando son las mujeres quienes están liderando estos proyectos y son un importante motor para el desarrollo económico de los mismos”, ha añadido Cogolludo, que recordaba que las mujeres siguen teniendo muchas dificultades para conciliar ya que continúan encargándose mayoritariamente de la tarea de los cuidados, lo que repercute, entre otras cuestiones, en el desarrollo de sus carreras profesionales.



En este sentido, Nuria Cogolludo ha hecho hincapié en “el impresionante impulso que este Gobierno está dando, como nunca antes, para impulsar la corresponsabilidad y la conciliación” y ha recordado la puesta en marcha de tres grandes medidas: en primer lugar, el inicio el próximo curso escolar del Plan de Extensión Educativa para menores de 0 a 3 años, que hará posible la creación de casi 4.000 plazas en la región, lo que además de la Educación incidirá en la conciliación.



En segundo lugar, el Plan Corresponsables, al que se destinó 16 millones de euros el año pasado y se volverá a reeditar este con la misma cantidad. En total 32 millones que están permitiendo la creación de servicios que facilitan la conciliación en nuestros pueblos; y finalmente, las ayudas a la conciliación que puso en marcha el Gobierno de García–Page para que no sean solo las mujeres las que asuman el trabajo del cuidado de mayores, menores y personas dependientes en detrimento de su trayectoria profesional, unas ayudas que se reeditan este año con una dotación de dos millones de euros.



“Desde el Ejecutivo regional trabajamos de forma transversal para que la igualdad y la perspectiva de género impregnen nuestras políticas y las medidas que adoptamos” ha señalado Cogolludo, que ha añadido que “queremos que todos y todas vivamos y avancemos de igual a igual”.



II Feria de Igualdad de Bargas

Durante los dos días de Feria, en la Pista Cubierta de Bargas se va a poder participar en diferentes actividades relacionadas con la igualdad y el emprendimiento. Así, el sábado, el economista y formador en autoempleo, Carlos Casanova, ofrecerá una charla titulada ‘La hora del emprendimiento femenino’, habrá un café–tertulia sobre ‘Mujeres y autocuidado’ y habrá teatro familiar, con la obra ‘Por decisión del Re’, mientras que el domingo se realizará una masterclass de zumba.



Asimismo, durante estos dos días habrá un espacio de cuidados compartidos, organizado mediante el Plan Corresponsables, puestos de productos artesanos ‘Tierra de Emprendedoras’, organizados por Fademur y un gran stand de venta de ropa, organizado por la asociación de mujeres ‘Amiga de Bargas’.



Finalmente, Cogolludo ha agradecido el “gran trabajo que se realiza desde el Centro de la Mujer de Bargas; la implicación que siempre encontramos en el equipo de Gobierno del Ayuntamiento bargueño y la colaboración de asociaciones, entidades y empresas privadas que no han dudado en estar hoy aquí haciendo posible esta Feria por la Igualdad”.







