El Gobierno regional y la FEMP CLM forman a más de 2.100 personas en prevención de la violencia de género desde 2019

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina; y la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias de Castilla–La Mancha (FEMP CLM), Tita García Élez; han firmado la prórroga del convenio de colaboración para la formación de cargos electos y personal de las entidades locales en prevención de la violencia de género, en un acto conducido por la consejera de Igualdad y Portavoz, Blanca Fernández.



Ruiz Molina ha explicado que para el desarrollo de estas actividades se destinarán 200.000 euros, que se financiarán con recursos procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, lo que supondrá que desde 2019 y, al término de 2023, la aportación económica para este proyecto alcanzará los 800.000 euros.



La consejera de Igualdad y portavoz ha remarcado que ésta ha sido la legislatura de la consolidación de la transversalidad y la colaboración con los ayuntamientos. También, ha dado cuenta de la inversión de esta legislatura del Gobierno de Emiliano García–Page en los 84 centros de la mujer y los recursos de acogida, que asciende a 47,8 millones de euros y 23,2 millones respectivamente.

Toledo, 19 de diciembre de 2022.– El Gobierno regional y la Federación Española de Municipios y Provincias de Castilla–La Mancha (FEMP CLM) han renovado el convenio de colaboración para la formación de cargos electos y personal de las entidades locales en prevención de la violencia de género, un acuerdo que desde 2019 ha permitido impartir cerca de un centenar de cursos, en los que han participado 2.135 personas.



El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina; y la presidenta de la FEMP CLM, Tita García Élez; han firmado hoy la prórroga de este convenio, en un acto que ha tenido lugar en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, y que ha conducido la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández.



Ruiz Molina ha explicado que los objetivos de este acuerdo son continuar desarrollando esta formación y ofrecer información y asesoramiento a las entidades locales en esta materia, contando para ello con la infraestructura y la experiencia de la FEMP CLM.



Asimismo, ha señalado que la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, aportará para el desarrollo de estas actividades formativas 200.000 euros, que se financiarán con recursos procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, lo que supondrá que, desde 2019 y al término de 2023, la aportación económica para este proyecto formativo alcanzará los 800.000 euros.



El consejero también ha explicado que a lo largo de este año se ha venido trabajando en la elaboración de un código ético sobre igualdad y contra la violencia de género, dirigido, principalmente, a los cargos electos y a las empleadas y empleados públicos de entidades locales, Policía Local y asociaciones que trabajen de forma directa con mujeres víctimas de violencia de género y ha hecho hincapié en que “ya contamos con un borrador que está a falta de supervisión y aprobación por el Instituto de la Mujer”.



Del mismo modo, ha indicado que se está trabajando en el desarrollo de una ‘Red de municipios contra violencia de género’, que tiene como finalidad la unificación de criterios, vías de actuación y procedimientos a nivel regional, tanto en la prevención como en la lucha contra la violencia de género. En este sentido, ha especificado que también se ha elaborado un borrador que, “en cuanto esté aprobado por el Instituto de la Mujer, se pondrá al servicio de los ayuntamientos”.



Compromiso en la lucha contra esta lacra



El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha subrayado que con este convenio se ratifica la colaboración existente entre el Gobierno regional y la FEMP CLM para seguir haciendo efectivo el compromiso del presidente Emiliano García–Page en la lucha contra esta lacra.



Además, ha resaltado que las actuaciones de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en prevención de la violencia de género no finalizan con este acuerdo, ya que esta materia también está muy presente en los planes formativos que anualmente oferta la Junta, gracias a los cuales “en los últimos siete años se han desarrollado más de 90 acciones formativas, que han llegado a más de 2.400 personas, entre personal empleado público e integrantes de los grupos de intervención que forman parte del Sistema Nacional de Protección Civil”.



Igualmente, ha hecho hincapié en la labor que desarrolla el Servicio de Urgencias y Emergencias de Castilla–La Mancha, que en estos siete años ha atendido más de 23.000 llamadas relacionadas con la violencia de género, al tiempo que ha puesto en valor la colaboración del 1–1–2 con el Instituto de la Mujer para prestar a las víctimas “una atención integral”.



Finalmente, Ruiz Molina ha enumerado otras actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en esta materia, como la constitución de la Comisión de Igualdad, junto con el Instituto de la Mujer, para incorporar la perspectiva de género en las decisiones de carácter económico; la aprobación del II Plan Concilia o la firma de un acuerdo con la Administración del Estado para facilitar la movilidad de las empleadas públicas que hayan sido objeto de la violencia de género.



A esto hay que sumar la puesta en marcha de un protocolo para la prevención, identificación y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en el lugar de trabajo en la Administración de la Junta y la aprobación del II Plan de Igualdad de oportunidades para empleadas y empleados públicos de la Administración regional, que incluye un importante conjunto de medidas para la prevención y sensibilización.



En resumen, “un importante volumen de actuaciones que realizamos desde todos los ámbitos de la Junta de Comunidades y en colaboración con otras administraciones públicas, con el principal objetivo de seguir sumando esfuerzos, entre todos, para conseguir una sociedad libre de violencia de género y cien por cien comprometida con la igualdad entre mujeres y hombres”, ha concluido el consejero.



Consolidación de la transversalidad y de la colaboración con los ayuntamientos



Por su parte, la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha afirmado que esta legislatura ha supuesto “un antes y un después en la consolidación de la transversalidad de las políticas en materia de igualdad y de prevención de la violencia de género” en la Administración autonómica y también en el establecimiento de sinergias y de colaboración con las entidades locales de Castilla–La Mancha, algo a lo que ha contribuido de manera importante el convenio prorrogado hoy.



La consejera ha remarcado “la sensibilidad y responsabilidad” de la inmensa mayoría de los municipios de la región, al margen de quien gobierne, en materia de violencia de género y, por esta razón, ha mostrado su “esperanza en ese objetivo que os habéis marcado este año para la consolidación de la Red de Municipios contra la violencia de género”. Esta red permitirá a los ayuntamientos apoyarse, establecer un trabajo colectivo, aprender unos de otros y ratificar ese compromiso que mantienen en la lucha contra la violencia de género, tal como ha enumerado la titular de Igualdad, que ha recordado que los 84 centros de la mujer dependen de ayuntamientos, “por tanto, este compromiso ya existe y existe hace más de veinte años”.



Blanca Fernández también ha dado cuenta de lo que ha invertido el Gobierno de Emiliano García–Page en estos 84 centros, en los que trabajan 300 profesionales, a lo largo de esta legislatura. En total, han sido 47,8 millones de euros que han hecho posible atender a 92.500 mujeres y responder a más 450.000 consultas en el ámbito laboral, psicológico, de violencia de género etcétera. Por lo que respeta a 2022, hasta el 31 de octubre, se ha atendido a 22.200 mujeres y se han resuelto 97.500 consultas. “Un trabajo muy importante protagonizado por las plantillas de los centros de la mujer, pero impulsadas por el compromiso que tienen esos 84 municipios de los que dependen los centros”, ha dicho la consejera.



En cuanto a los recursos de acogida, muchos de ellos también dependientes de ayuntamientos, Blanca Fernández ha puesto en valor que cuentan con 281 plazas “y con 132 magníficas profesionales que tratan de manera integral la rehabilitación de las víctimas de violencia de género para que se conviertan en supervivientes”. En este caso, la inversión de la legislatura ha sido de 23,2 millones de euros y se ha atendido a 2.328 mujeres, niñas y niños; a lo largo de este año y hasta el 31 de octubre se ha atendido a 284 mujeres y 235 menores.



“Por tanto, la violencia de género es una realidad, no se puede tapar el sol con un dedo, y en este caso, además, no es conveniente porque nos podemos quemar el dedo. Por tanto, mucho cuidado, mucha responsabilidad y mucho compromiso”, ha dicho la consejera, que ha concluido dando las gracias tanto a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas como a la FEMP por su compromiso.



Finalmente, la presidenta de la FEMP CLM, Tita García Élez, ha destacado que esta lucha “nos tiene que ocupar y preocupar a todos” y ha remarcado que los 919 municipios de la región tienen “la puerta abierta a las mujeres víctimas de la violencia de género que necesiten ayuda”, donde serán atendidas por personal cualificado.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando