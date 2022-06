El Gobierno regional destina 450.000 euros a la financiación de 41 proyectos de investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico

La viceconsejera Cultura y Deportes, Ana Muñoz, ha explicado que, de todos los proyectos, doce se excavarán en yacimientos ubicados en la provincia de Ciudad Real, seis en la de Cuenca, seis en la de Toledo, nueve en la de Albacete y ocho en la provincia de Guadalajara.



Ana Muñoz ha concretado que estos proyectos no solo contribuyen a preservar nuestro patrimonio y conocerlo de una forma científica, sino que también ayudan a generar riqueza y cerca de 500 puestos de trabajo directos en cada temporada.



Toledo, 21 de junio de 2022. La viceconsejera de Cultura y Deportes, Ana Muñoz, ha destacado que el Tablón de Anuncios de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha ha publicado hoy la resolución provisional de las ayudas a la investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico de Castilla–La Mancha del año 2022.



Según ha explicado Ana Muñoz, para el desarrollo de estas ayudas se ha destinado la cantidad de 450.000 euros, montante económico mediante el cual se van a financiar un total de 41 proyectos de investigación repartidos por la geografía de todo el territorio de la Comunidad Autónoma.



Así lo ha destacado la viceconsejera de Cultura y Deportes en una rueda de prensa celebrada en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, rueda de prensa en la que ha estado acompañada de la vicerrectora de Coordinación, Comunicación y Promoción de la Universidad de Castilla–La Mancha, Leonor Gallardo.



En su intervención, Ana Muñoz ha comentado que a la convocatoria se han presentado un total de 70 proyectos. De todos ellos, han sido aprobados 41, de los que doce se realizarán en bienes ubicados en la provincia de Ciudad Real, seis en la de Cuenca, seis en la de Toledo, nueve en la de Albacete y ocho en la provincia de Guadalajara.



Asimismo, la viceconsejera ha explicado que, del conjunto de proyectos subvencionados, 26 corresponden a iniciativas desarrolladas por universidades, entre las que se encuentran la Universidad de Castilla–La Mancha (UCLM), con seis proyectos; la Universidad de Alcalá (UAH), con tres proyectos; y la Universidad de Educación a Distancia (UNED), con siete.



Además, cuatro de las subvenciones han sido concedidas a organismos como el CESIC y el CEINEH y once a ayuntamientos de la región.



Ana Muñoz también ha relatado que estos proyectos no solo contribuyen a preservar el patrimonio regional y a conocerlo de una forma científica, sino que también ayudan a generar riqueza y puestos de trabajo. “En concreto, cada campaña, generan unos 500 empleos directos que principalmente provienen de los pueblos en los que se enclavan las excavaciones”, ha aseverado la viceconsejera.



Claves de la convocatoria



La convocatoria anual de la orden de subvenciones a la investigación ha conseguido consolidar proyectos que, año tras año y gracias a los resultados científicos obtenidos, consiguen continuar sus investigaciones.



De los 41 proyectos subvencionados, 35 continúan con trabajos y estudios comenzados en años anteriores, muchos de ellos de larga trayectoria como los estudios sobre el ‘Neolítico en Valdelasilla’ (Illescas, Toledo), el monasterio altomedieval de ‘Santa María de Melque’ (San Martín de Montalbán, Toledo), la ‘Cueva de los Casares’ (Guadalajara), el edificio orientalizante de ‘Sisapo’ (Almodóvar del Campo, Ciudad Real) o los estudios de nidificación de dinosaurios en ‘Poyos’ (Sacedón, Guadalajara).



No obstante, en esta convocatoria también se han subvencionado otros proyectos que no han obtenido subvención en anteriores convocatorias como son el monumento funerario Megalítico de ‘El Amarejo’ (Bonete, Albacete); las excavaciones en Uceda (Guadalajara), el ‘Santuario de Alarcos’ (Ciudad Real), y la identificación de restos viarios correspondientes a la vía 29 del Itinerario de Antonino en el Sector occidental del ‘Valle de Alcudia’ (Ciudad Real).



Además, se han retomado los trabajos en dos yacimientos emblemáticos de la región como son la ciudad romana de ‘Ercávica’ y ‘Ciudad de Vascos’.





