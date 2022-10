El Gobierno regional destina 21.000 euros a la producción de la obra ?No me nombres a tu hija? que fomenta la participación de artistas locales y que ha llegado al Auditorio de Tarancón

La coordinadora de Cultura ha resaltado que estas medidas de apoyo al teatro darán respuesta “no solo para que los ciudadanos puedan acceder a la cultura de calidad sino también como foco de atracción turística”.

Cuenca, 9 de octubre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha destinado más de 21.000 euros a la producción de la obra ?No me nombres a tu hija? que fomenta la participación de artistas locales y que ha llegado al Auditorio de Tarancón.



Así lo ha dado a conocer la coordinadora de Cultura, Yolanda Rozalén, quien ha asistido este sábado a la proyección de la misma junto al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tarancón, Raúl Añover.



Yolanda Rozalén ha indicado que “se trata de una obra de teatro clásico– contemporáneo que viene a poner en valor la vida en el medio rural, una de las señas de identidad del Gobierno de Emiliano García–Page”.



La coordinadora de Cultura ha resaltado que estas medidas de apoyo al teatro darán respuesta “no solo para que los ciudadanos puedan acceder a la cultura de calidad sino también como foco de atracción turística”.



El estreno de ?No me nombres a tu hija? ha reunido en el Auditorio de Tarancón a más de un centenar de personas que han podido disfrutar de esta obra.











