El Gobierno regional destaca el trabajo realizado desde 2015 para recuperar la dignidad de los Servicios Sociales de Castilla-La Mancha

En el Foro Económico de El Español, García Torijano ha destacado el área de la Dependencia como uno de los ámbitos donde más ha crecido el empleo, siendo actualmente “más de 25 mil personas las que están en activo, en un alto porcentaje, mujeres”.



La consejera de Bienestar Social se ha referido al anuncio realizado hoy por el presidente Emiliano García–Page sobre la puesta en marcha, en la próxima legislatura, de un programa de Turismo Social para personas con Discapacidad con el que se trata de ofrecer este interesante este programa terapéutico a este colectivo y concienciar a la sociedad y al sector de la hostelería y el turismo de lo importante que es que nuestros recursos sean accesibles para todos”.



Toledo, 2 de marzo de 2023– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha destacado el trabajo realizado para recuperar la dignidad a los Servicios Sociales “sobre todo cuando se ha pasado una época tan difícil, no solo por la pandemia o la guerra de Ucrania, sino la que se vivió en Castilla–La Mancha antes de 2015, que fue una época de mucho sufrimiento y mucho desgaste en el ámbito social”.



Así se ha manifestado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante su intervención en el II Foro Económico de Castilla–La Mancha: ‘Logros y desafíos’, organizado por El Español, donde también se ha referido al anuncio realizado hoy por el presidente regional, Emiliano García–Page, sobre la creación de un programa de Turismo Social destinado a personas con discapacidad que se quiere potenciar en la próxima legislatura.



García Torijano ha dicho que se trata de “ponernos metas superiores y conseguir a través del Gobierno, por un lado, ofrecer este interesante este programa terapéutico a este colectivo y, por otro, concienciar a la sociedad y al sector de la hostelería y el turismo de lo importante que es que nuestros recursos sean accesibles para todos”.



Los Servicios de Atención Social como yacimiento de empleo



En este contexto y al hilo de los buenos datos que ha dejado febrero en materia de empleo, la consejera también ha subrayado que el Bienestar Social genera también “mucho empleo y especialmente femenino”.



Concretamente, ha destacado el área de la Dependencia como uno de los ámbitos donde más ha crecido el empleo, siendo actualmente “más de 25 mil personas las que están en activo, en un alto porcentaje, mujeres, y además, en todos los proyectos que llevamos a cabo en Bienestar Social hay una parte económica, no solamente de dinamizar la economía de los municipios, especialmente en zonas rurales, sino de crear puestos de trabajo”.



Asimismo, ha puesto de relevancia que en Castilla–La Mancha haya 27.000 afiliados a la Seguridad Social en las actividades relacionadas con Servicios Sociales, que son 1.600 más que el año anterior y 2.516 personas dadas de alta como Cuidadoras No Profesionales.



“Todo eso viene dado porque se ponen en macha recursos, servicios se dinamiza la economía también gracias al sector privado, que trabajamos en esa colaboración público–privada y, por lo tanto, al final beneficia a toda la ciudanía”, ha aseverado la titular de Bienestar Social.



Castilla–La Mancha, referente en la atención a la Dependencia



A lo largo de la conversación mantenida en este II Foro Económico, la consejera ha repasado asuntos de gran calado para la Consejería que dirige, como los buenos resultados en la gestión del Sistema de la Dependencia en Castilla–La Mancha.



Así, la “clave del éxito” ha sido, según ha afirmado, “apostar por la dependencia teniendo un enfoque político claro de lo que quieres en tu Comunidad Autónoma y nosotros en dependencia teníamos claro que teníamos que seguir creciendo”.



Uno de los argumentos de peso que ha esgrimido ha sido el incremento presupuestario, que ha pasado de los 372 millones de euros que se presupuestaban en el 2015 a los 615 millones de 2023, “es un incremento muy importante del 65 por ciento que se traduce en mayores prestaciones, mejores recursos y servicios y en reducir las listas de espera”.



El apoyo a las familias para hacer frente a las consecuencias de la inflación, la colaboración público–privada para sacar adelante proyectos de alto interés social, como las ocho nuevas residencias de mayores que se van a construir por toda la región, el nuevo modelo de cuidados de larga duración y de atención residencial para Castilla–La Mancha o la respuesta a la crisis de Ucrania ofrecida desde la Comunidad Autónoma a las personas desplazadas por el conflicto, han copado el resto de la intervención de la consejera de Bienestar Social en este acto celebrado en el Cigarral de las Mercedes de Toledo, al que han acudido la Secretaria General de la Consejería, Natividad Zambudio, los directores generales de Infancia y Familia, Gregorio Gómez, y Acción Social, Francisco Armenta y el delegado provincial de Bienestar Social en Toledo, Maximiliano Muñoz.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando