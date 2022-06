El Gobierno regional destaca el papel que juega la educación de adultos para la formación de personas activas e integradas en una sociedad cambiante

El delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, ha asegurado que “desde el Gobierno regional creemos en el gran impacto que la educación de adultos, dentro de su misión de actualizar y desarrollar de manera continua las habilidades y competencias, puede ejercer para favorecer el aprendizaje de conocimientos que demanda un mundo laboral cambiante, así como ser una potente herramienta que responda eficazmente a las necesidades de las nuevas habilidades laborales”.

Gutiérrez, que ha felicitado al Centro de Educación Permanente de Adultos 'La Raña? por “ser uno de los más proactivos desde su creación en 2003”, ha subrayado que “sois uno de los primeros centros de adultos en ofertar un ciclo completo de FP de Grado Medio em Atención a Personas en Situación de Dependencia que se pondrá en marcha el próximo curso académico y también sois el primer centro de adultos de la región que, ya desde este curso, desarrolla un proyecto de comunidades de aprendizaje”.

San Pablo de los Montes (Toledo), 3 de junio de 2022.– El delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, ha subrayado el importante papel que juega la educación permanente de adultos, en su misión de actualizar y desarrollar de manera continua las habilidades y competencias del alumnado, para la formación de personas activas e integradas en una sociedad cambiante.



Gutiérrez ha hecho esta afirmación durante su intervención en la presentación del libro 'Linoel. Crónicas de Linoel?, de Víctor Alberto Santos García, alumno del taller de escritura creativa del CEPA 'La Raña?, un acto que tuvo lugar en la Sala de la Cultura del Ayuntamiento de San Pablo de los Montes. Fruto del paso por el taller de escritura creativa celebrado el pasado curso académico ha surgido esta novela de ciencia ficción, en la que se plasma una larga historia de amistad, envidias y engaños.



Gutiérrez, tras felicitar al autor por “haber cumplido tu sueño de escribir una obra y publicarla”, ha destacado que “desde el Gobierno regional creemos en el gran impacto que la educación de adultos, en su misión de actualizar y desarrollar de manera continua las habilidades y competencias del alumnado, puede ejercer para favorecer el aprendizaje de los conocimientos y competencias que demanda un mundo laboral cambiante y ser, por tanto, una potente herramienta que responda eficazmente a las necesidades de las nuevas habilidades laborales”.



“El Gobierno de Castilla–La Mancha está apostando firmemente por ofrecer una educación de calidad en la diferentes etapas y niveles formativos, pero además, está haciendo una apuesta importante para vincular la educación y la formación con las demandas que plantea el mercado laboral”, ha asegurado Gutiérrez, que ha añadido que se realiza una oferta formativa, teniendo en cuenta y adaptándola en cada zona de la provincia, “algo que está dando sus frutos como demuestran los datos de descenso del paro conocidos ayer”.



Un centro de adultos proactivo y comprometido con la educación en el ámbito rural



En este contexto, Gutiérrez ha felicitado al Centro de Educación Permanente de Adultos 'La Raña?, ubicado en Navahermosa y que atiende las necesidades de varios municipios de la comarca de los Montes de Toledo por “ser uno de los más proactivos desde su creación en 2003” y ha añadido que “la educación de adultos es una apuesta del Gobierno regional y especialmente lo es en las zonas rurales, ya que estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía, viva en un entorno rural o en un entorno urbano”.



Fruto de esta apuesta por la educación de adultos, el delegado provincial de Educación ha puesto en valor que el CEPA 'La Raña? es uno de los primeros centros en ofertar un ciclo completo de FP de Grado Medio en Atención a personas en situación de dependencia para el próximo curso, una formación que “redundará seguro en beneficio de toda la comunidad educativa de Navahermosa y de la comarca de los Montes, así como favorecerá la empleabilidad del alumnado”.



Asimismo, Gutiérrez ha destacado “el compromiso educativo” de 'La Raña? como ha demostrado este curso “convirtiéndose en el primer centro de educación de adultos de la región que desarrolla un proyecto de Comunidades de Aprendizaje”.



El CEPA 'La Raña?, con sede en Navahermosa, tiene su área de influencia en la comarca de los Montes de Toledo, con unos 21.000 habitantes, y atiende las necesidades educativas y de formación de municipios como Cuerva, Gálvez, Las Ventas con Peña Aguilera, Los Navalmorales, Los Navalucillos, Menasalbas, San Martín de Montalbán, San Martín de Pusa, San Pablo de los Montes, Santa Ana de Pusa y la propia Navahermosa.



En su oferta educativa (oficial y no oficial) se encuentra el título en ESO para adultos; Acceso a la Universidad para mayores de 25 años; enseñanzas iniciales de alfabetización y competencias básicas; módulos de FP en Estética y el ya citado en Atención a Dependencia; formación en Garantía Juvenil; un Aula Mentor, con cursos on line variados para adultos; inglés básico (no oficial); castellano para extranjeros y numerosos talleres que va desde aplicaciones móviles, informática básica, preparatorios de oposiciones, teatro inclusivo, club de lectura, cine club o escritura creativa, entre otros.



Por último, Gutiérrez ha asegurado que “el centro de educación de adultos 'La Raña? es un referente” y ha añadido que “el Gobierno regional está muy orgulloso de un centro comprometido con la educación y con el medio rural”.



En este acto, junto a Gutiérrez, han participado la alcaldesa de San Pablo de los Montes, Eva García, la directora del CEPA, Clara Isabel Fernández, el jefe de Estudios, Carlos Bustamante, y el autor del libro, Víctor Alberto Santos.







