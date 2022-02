El Gobierno regional colabora con la ONCE en reivindicar la igualdad salarial y reitera su compromiso para acabar con las brechas de género

La delegada provincial de Igualdad, Nuria Cogolludo, ha participado en la presentación del cupón especial de la ONCE con motivo de esta conmemoración y ha asegurado que “es necesario visibilizar la situación que viven todavía muchas mujeres en el ámbito laboral como la temporalidad, la brecha salarial o el acceso a puestos de liderazgo” y ha añadido que “reducir la brecha salarial y todas las brechas de género existentes es una cuestión de justicia social y de garantía de los derechos de las mujeres”.

Cogolludo ha subrayado que “el Gobierno de Castilla–La Mancha desarrolla en todas sus áreas una política transversal y con perspectiva de género con el objetivo de abordar todas las brechas de género existente” y ha indicado que, en materia salarial, “según los últimos datos disponibles, podemos decir que la brecha salarial en la región ha descendido de un 33 por ciento a un 19 por ciento desde el año 2015”.

Toledo, 21 de febrero de 2022.– La delegada provincial de Igualdad, Nuria Cogolludo, ha participado esta mañana en la presentación del cupón especial de la ONCE con motivo del Día de la Igualdad Salarial, que se conmemora mañana, día 22 de febrero, una iniciativa que ayuda a “visibilizar” la desigualdad salarial que sufren las mujeres y que es todavía más acusada en el caso de las mujeres con discapacidad, que sufren una “discriminación múltiple”.



“Hoy presentamos este cupón especial que pone encima de la mesa la situación que sufren muchas mujeres no sólo en nuestro país y, con él, queremos seguir reivindicando la igualdad de la mujer en el ámbito laboral y la necesidad de acabar con todas las brechas de género, entre ellas y como se conmemora mañana, avanzar en la consecución de la igualdad laboral”, ha afirmado Cogolludo, que ha agradecido el impulso de este tipo de cupones conmemorativos y reivindicativos como éste.



En el acto organizado por la ONCE, además de Cogolludo, han participado la representante de las mujeres y niñas con discapacidad en el Consejo Regional de las Mujeres del Instituto de la Mujer de Castilla–La Mancha, Charo Infante, y la Jefa del Departamento de Juego de la ONCE, Mª Carmen Hidalgo, que han incidido en mostrar las barreras a las que hacen frente las mujeres con discapacidad, que se enfrentan a la doble discriminación derivada de esa situación.



En este contexto, la delegada provincial de Igualdad ha subrayado que “reducir la brecha salarial, así como todas las brechas de género es una cuestión de justicia social y de garantía de los derechos de las mujeres” y ha asegurado que “es necesario visibilizar la situación que viven todavía muchas mujeres en el ámbito laboral como la temporalidad, la brecha salarial o el acceso a puestos de liderazgo”.



Políticas transversales para avanzar en la igualdad



Cogolludo ha reiterado “el compromiso del Gobierno de Castilla–La Mancha en proteger y mejorar los derechos laborales, salariales y económicos de las mujeres, y en particular los de las mujeres con discapacidad que sufren discriminación múltiple”.



Tras recordar que, según los últimos datos disponibles, la brecha salarial entre mujeres y hombres en la región ha descendido de un 33 por ciento a un 19 por ciento desde el año 2015, Nuria Cogolludo ha indicado que “no obstante, todavía queda mucho por hacer y, por ello, el Ejecutivo regional continúa trabajando para acabar con las desigualdades que siguen encontrando las mujeres en el ámbito laboral”.



Además, la delegada provincial ha hecho hincapié en que “el Gobierno de Emiliano García–Page desarrolla en todas sus áreas una política transversal y con perspectiva de género con el objetivo de abordar todas las brechas de género existente y avanzar en la igualdad”.



Así, Cogolludo ha desglosado algunas de las ayudas y programas puestos en marcha por la Consejería de Igualdad y el Instituto de la Mujer de Castilla–La Mancha que van desde las ayudas destinadas a impulsar planes de igualdad en las empresas o una línea de ayudas específicas destinadas a reducir las brechas de género, hasta programas para la formación y la contratación, entre otras. “En nuestra región contamos con una amplia batería de medidas a favor de la igualdad”.



Por último, la delegada provincial de Igualdad ha expresado el apoyo del Gobierno regional a las entidades que como ONCE trabajan a favor de los derechos de las mujeres, en especial de las que sufren discriminación múltiple por ser mujeres y por tener una discapacidad” y ha agradecido a Hidalgo e Infante “vuestra labor y saber que siempre podemos contar con vosotras como aliadas y cómplices para promover la igualdad”.







