El Gobierno regional aprueba el 'Plan Estratégico de Consumo responsable 20222024' para fomentar "mayor información y defensa de las personas consumidoras"

Durante el evento, que ha estado presidido por el presidente Emiliano García–Page, la Consejería de Desarrollo Sostenible ha reconocido a 18 entidades, empresas y personas con los ‘Distintivos a las mejoras prácticas en Consumo’, técnicos de OMICs de la región y a los establecimientos comerciales que forman parte del programa de compra asistida.

El consejero José Luis Escudero ha avanzado los nuevos servicios que en esta materia se pondrán en marcha en los próximos meses como el teléfono del consumidor, además de ser la primera Comunidad Autónoma que aprueba una norma para prevenir el desperdicio alimentario e impulsar un Plan Regional para la contratación y el consumo de las administraciones públicas con criterios éticos y de sostenibilidad.

Camarena (Toledo), 15 de marzo de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha presidido hoy el acto institucional del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras que se ha celebrado en el municipio toledano de Camarena. Durante el transcurso del evento, organizado por la Consejería de Desarrollo Sostenible, competente en la materia, el consejero José Luis Escudero ha confirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico con las políticas en materia de consumo y, en este sentido, ha anunciado que este mismo martes el Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan Estratégico de Consumo Responsable 2022–24.



Un Plan que, como ha dicho, orientará las políticas públicas de consumo a desarrollar en los próximos años cumpliendo así con la Ley 3/19, de 22 de marzo, del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla– La Mancha “superando el abandono a que las sometió el anterior gobierno del PP” y que se dirige hacia un consumo sostenible, inclusivo, accesible, seguro y solidario, para mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía desde el ámbito de consumo.



Con dos líneas de actuación básicas; las políticas de información y defensa de las personas consumidoras y las propuestas de renovación de los hábitos de consumo hacia la sostenibilidad. “Desde el Ejecutivo regional vamos a liderar el tránsito hacia una sociedad plenamente implicada y responsable para dotar a sus decisiones de compra de un valor de sostenibilidad, tanto económica, como ambiental y social”, ha significado José Luis Escudero.



Además, se va a recuperar el teléfono del consumidor que “eliminó el PP –ha dicho– y que será un recurso gratuito donde plantear consultar y reclamaciones en materia de consumo, contribuyendo además al reto demográfico para ayudar a toda la ciudadanía especialmente en municipios donde no haya oficina municipal de información al consumidor”.



Escudero se ha referido a las actuaciones más destacadas que se han desarrollado en estos años de legislatura recuperando el Sistema arbitral de Consumo en las cinco capitales de provincia y los colegios arbitrales con una aportación de 110.000 euros; así como la recuperación de las convocatorias de subvenciones para entidades locales y asociaciones de consumidores.



Por último, ha mostrado su satisfacción porque “Castilla–La Mancha puede presumir de ser la primera Comunidad Autónoma que aprueba una norma para prevenir el desperdicio alimentario. además de trabajar para impulsar un Plan Regional para la contratación y el consumo de las administraciones públicas con criterios éticos y de sostenibilidad, promoviendo el uso de productos y suministros de origen renovable, productos locales y de cercanía, fomentar el comercio justo y la prevención de residuos, entre otras actuaciones.



Junto al presidente y el consejero, han participado la alcaldesa de Camarena, Rosario García Saco; el presidente de la Diputación Provincial de Toledo, Álvaro Gutiérrez; el subdelegado del Gobierno, Carlos Ángel Devia; el director general de Agenda 2030 y Consumo, Ramón Lara; el delegado provincial del Gobierno regional, Javier Úbeda; además de los directores generales del resto de áreas de la Consejería y los delegados provinciales de Desarrollo Sostenible.



Reconocimiento al ‘Programa de Compra Asistida’



Durante el acto, el Gobierno regional ha reconocido a 18 entidades, empresas y personas con con los ‘Distintivos a las mejoras prácticas en Consumo’, técnicos de OMICs de la región y a los establecimientos comerciales que forman parte del programa de compra asistida.



Así se han entregado cinco distintivos a las ‘Mejores Prácticas de Compra Asistida’ a los representantes de Mercadona, Supercor (El Corte Inglés), Supermercados Consum, Alcampo y Carrefour. Estas son las empresas que participan en el programa de compra asistida que se puso en marcha hace un año en colaboración con la Consejería de Desarrollo Sostenible de forma pionera a nivel nacional, con el objetivo fomentar el consumo inclusivo y la accesibilidad de los consumidores con discapacidad, mayores o movilidad reducida a la hora de adquirir bienes y servicios en igualdad de oportunidades.



Para este programa se cuenta con la colaboración imprescindible del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), encargado de evaluar los establecimientos y ofrecer la formación. Dicho programa fue reconocido por la ONCE en sus Premios Solidarios 2021 y que fue entregado a la Consejería de Desarrollo Sostenible por impulsar dicho programa.



Este programa es un claro ejemplo de colaboración entre empresas, tercer sector y Administración pública. En la actualidad son más de 50 establecimientos en la región los que cuentan con el distintivo que deja patente su voluntad de prestar una atención especializada a las personas consumidoras en situación de vulnerabilidad.



Entidades distinguidas por su labor responsable y concienciada



También se han reconocido a 12 entidades, empresas y personas que han recogido sus ‘Distintivo a las Mejores Prácticas de Consumo’ y que han recaído en Ecoalbacete, empresa especializada en productos de limpieza ecosostenibles y altamente biodegradables, que contribuye a reducir el impacto medioambiental y a cuidar el medio ambiente. El Restaurante Sesamum, ubicado en Albacete, una propuesta de restauración pensando en la salud de las personas y también del medio ambiente, apostando por una comida saludable, cocina vegetariana y productos ecológicos.



El Cantero de Létur que desde 1990 fabrica exclusivamente lácteos ecológicos de la máxima calidad. Su estandarte es el respeto por el bienestar animal, la tierra, las condiciones laborales, el trabajo en igualdad, el impulso del desarrollo humano y la vida en un entorno rural sostenible. Inocente García Moreno de la empresa familiar Fayman, fabricantes de detergentes para uso profesional y fruto de su firme compromiso por la innovación y la sostenibilidad, en el año 2010 fueron una de las primeras empresas españolas en sacar al mercado una novedosa línea de productos ecológicos, certificada con la Etiqueta Ecológica Europea (Ecolabel), que garantiza la efectividad y el respeto por el medio ambiente.



La Granja Ecológica Villada, es una granja familiar situada en la comarca Campos de Hellín liderada por Mª Victoria Vela. Este proyecto, con gallinas criadas en libertad, muestra un compromiso con el entorno rural y el medioambiente con sistemas de producción ecológica, calidad diferenciada y procesos de elaboración tradicionales. El Llanero Solidario, una asociación sin ánimo de lucro cuyas actividades contribuyen a reducir el impacto medioambiental mediante el uso de productos reciclados, aplicación de técnicas de agroecología y el aprovechamiento de los residuos.



El Ayuntamiento de Guadalajara, con una larga trayectoria en la protección de los derechos de sus vecinos como consumidores y usuarios, ha dado un paso más abriendo un nuevo espacio en sus políticas locales de consumo. Así hace meses inició su andadura para que Guadalajara sea declarada ‘Ciudad por el Comercio Justo’ y pase a formar parte de una Red en la que ya se encuentran importantes ciudades españolas y europeas. Catering Celedonio Morales S. L., una empresa de distribución de alimentos y de servicio de catering que ha añadido ahora un mérito por el que ha sido reconocido: su sensibilidad con la prevención del desperdicio alimentario y el aprovechamiento de los excedentes alimentarios con los que trabajo.



También se ha reconocido a dos colegios de la región; el Divina Pastora de Toledo y el International School San Patricio, en ambos casos por la práctica de donar excedentes alimentarios que, de manera periódica, realiza a la Asociación Red Alimenta, que no sólo contribuyen a la reducción y reutilización de alimentos, sino que permite que esta Asociación provea de alimentos a personas en situación de vulnerabilidad social en Toledo.



A 4 Eco Cuenca, una tienda de barrio de la capital conquense que comercializa detergentes sostenibles a granel, cuyos productos no tienen materias primas de origen animal y están fabricados bajo los estándares de calidad marcados por la ISO 14001 de Medioambiente. Y a Jaime Manuel Terriza Megía de Recupera Cuenca, creador de una aplicación móvil cuyo objetivo es recuperar juguetes, artículos o utensilios para dar una segunda vida a los productos. Una iniciativa tecnológica pionera en el ámbito de la economía y el consumo circular.



Finalmente, se ha entregado un reconocimiento especial al colectivo de trabajadores y trabajadoras de las 83 oficinas municipales de información al consumidor (OMIC) de la región, por la labor realizada para preservar los derechos de las personas consumidoras.





