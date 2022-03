El Gobierno regional apoya la visibilización de los logros y el talento de las mujeres para que sirvan de referentes a las próximas generaciones

La delegada provincial de Igualdad, Nuria Cogolludo, ha hecho hincapié en que “el Gobierno de Emiliano García–Page va a seguir trabajando en la visibilización de las mujeres y apoyando actividades que hacen que nuestra tierra y nuestros pueblos crezcan con iniciativas que educan a las niñas y a los niños en valores de igualdad y les acercan modelos y referentes femeninos”.

Cogolludo, tras señalar que la educación y el conocimiento son herramientas fundamentales para que la sociedad avance en libertades, derechos e igualdad de mujeres y hombres, ha incidido en que “es fundamental también la colaboración institucional” en todos los ámbitos territoriales para implicar a toda la sociedad en la tarea de alcanzar la igualdad y dejar un mundo mejor a las próximas generaciones.

La Puebla de Montalbán (Toledo), 8 de marzo de 2022.– La delegada provincial de Igualdad, Nuria Cogolludo, ha asegurado hoy que el Gobierno de Castilla–La Mancha va a continuar impulsando referentes femeninos que sirvan de modelo y ejemplo para nuestras niñas y niños, así como rescatando del olvido los logros y el talento de muchas mujeres a las que se ha invisibilizado y silenciado a lo largo de la historia.



Así se ha pronunciado la delegada de provincial de Igualdad, Nuria Cogolludo, durante la inauguración del mural ‘Las capacidades no dependen de tu género’ en el parque El Charquito del municipio toledano de La Puebla de Montalbán. Un acto en el que ha estado acompañada por el alcalde de la localidad, Ismael Pinel, y la concejala de Igualdad, Cristina Redondo.



“Que los ayuntamientos y las concejalías de Igualdad aporten su grano de arena hacen que hoy 8 de marzo estemos inaugurando dentro de las actividades programadas por la red provincial de centros este precioso mural, que nos permite visibilizar a mujeres relevantes e importantes en la historia de nuestro país por sus logros y su talento en diferentes ámbitos como el científico, el artístico, el político o el deportivo”, ha explicado Cogolludo.



En este contexto, la delegada provincial de Igualdad ha indicado que “creemos que es fundamental la colaboración institucional” en todos los ámbitos territoriales para implicar a toda la sociedad en la tarea de alcanzar la igualdad y dejar un mundo mejor a las próximas generaciones, a nuestras niñas y niños; en este caso, dándoles a conocer a mujeres importantes que son referentes en sus diferentes ámbitos.



El mural ‘Las capacidades no dependen de tu género’, obra del artista Alfonso Álvarez de ‘Kuas Kolor’, visibiliza a importantes y relevantes mujeres españolas en diferentes ámbitos como la escritora Almudena Grandes, la directora de cine, teatro y televisión Pilar Miró, la abogada, escritora, política y defensora de los derechos de la mujer española, Clara Campoamor, la bioquímica y científica, Margarita Salas, la bibliotecaria, filóloga y lexicógrafa, María Moliner, la periodista Rosa María Mateo, la karateca y campeona olímpica Sandra Sánchez, la cantautora y compositora, María Ángeles Rozalén o la premiadísima actriz Lola Herrera.



La delegada provincial de Igualdad ha hecho hincapié en que “el Gobierno de Emiliano García–Page va a seguir trabajando en la visibilización de las mujeres y apoyando actividades que, como este mural, hacen que nuestra tierra y nuestros pueblos crezcan con iniciativas que educan a las niñas y a los niños en valores de igualdad y les acercan modelos y referentes femeninos”.



En opinión de Cogolludo, la educación y el conocimiento son herramientas fundamentales para que la sociedad avance en libertades, derechos e igualdad de mujeres y hombres. “Y en este conocimiento no pueden faltar, como ha venido sucediendo a lo largo de la historia, los logros y el trabajo de las mujeres para que sean referentes y modelos para otras mujeres y para que nuestras niñas y niños sepan que las capacidades y el talento no tienen género”.







