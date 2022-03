El Gobierno regional apoya el trabajo de ‘Meciendo Estrellas’ en el acompañamiento a familias en duelo por muerte gestacional y neonatal

Profesionales del Área Integrada de Guadalajara colaboran con las acciones que plantea esta red de apoyo para facilitar el proceso de duelo a mujeres y familias en esta situación.



El objetivo es mejorar el acompañamiento en esta situación mediante la elaboración de protocolos y la formación a los profesionales, y la colaboración se inicia con la entrega de unas cajas en las que conservar recuerdos del bebé para ayudar a las familias en el proceso de duelo.

Guadalajara, 1 de marzo de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha, a través del Área Integrada de Guadalajara, se suma a la iniciativa emprendida por la red de apoyo ‘Meciendo Estrellas C–LM’, creada para el acompañamiento a familias y mujeres en duelo por la muerte gestacional y neonatal en nuestra región.



La delegada de Sanidad en Guadalajara, Margarita Gascueña, y la directora de Enfermería del Área Integrada de Guadalajara, Ángeles Martín, han dado a conocer la creación de esta red y también algunas acciones encaminadas a facilitar el duelo a las familias en esta situación.



Margarita Gascueña ha valorado la “generosidad” de las personas que han promovido su creación y que ponen su experiencia a disposición de otras familias. “Nos hacen reflexionar sobre la forma de ayudar y lo que nos transmiten nos ayuda a mejorar el acompañamiento y la forma de afrontar este tipo de duelo”, señalaba.



‘Meciendo Estrellas’ es una red regional creada en octubre de 2020 para el acompañamiento a familias y mujeres en el duelo tras una pérdida neonatal y gestacional, independientemente del motivo de la misma.



La fundadora de Meciendo Estrellas, Rebeca Acedo, ha agradecido el apoyo del Gobierno regional a la red, que integran mujeres, familias, profesionales y otras personas con la finalidad de “visibilizar el duelo por la muerte gestacional y neonatal, promover protocolos para el acompañamiento a las familias, crear redes de profesionales y familias, grupos de ayuda mutua y promover la formación a los profesionales sobre el duelo”.



La directora de Enfermería de la GAI de Guadalajara, Ángeles Martín, enmarcaba este apoyo en las líneas que contempla el Plan ‘Horizonte Humanización 2025’ para “cuidar desde la excelencia, acercarnos a las personas y lo que están viviendo”.



Asimismo, apuntaba la importancia de apoyar desde el primer momento y durante todo el proceso a las familias que se enfrentan a una situación “que no esperan, de gran vulnerabilidad donde es complejo tomar decisiones y donde el apoyo del profesional es vital”. Por ello, ha añadido, “la Gerencia del Área Integrada de Guadalajara se compromete con la formación y orientación a los profesionales”.



Entre las acciones que emprende ‘Meciendo Estrellas’ con el apoyo del Gobierno regional figura la entrega de unas ‘cajas de recuerdos’ elaboradas por familias que integran la red. Con estas cajas, que proporcionan matronas y enfermeras a las familias, se pretende ayudar a las personas a afrontar este tipo de duelo desde los primeros momentos.



“Volver a casa sin tu bebé es muy duro y por eso es importante legitimar el duelo, darle espacio, disponer de recuerdos”, ha explicado Rebeca Acedo, “y aunque al principio puede que la familia no esté preparada, con el tiempo el recuerdo se pierde y prácticamente todas las familias se arrepienten si no conservan recuerdos”.



Por ello, estas cajas incluyen elementos como un certificado de nacimiento figurado con los datos del bebé, una hoja para conservar sus huellas, un arrullo y un cuaderno en el que incluir sentimientos y fotos, además de información y otros recursos. Con todo ello se pretende transformar “el dolor en amor para avanzar”.





‘Meciendo Estrellas’ se creó para dar respuesta a una necesidad que planteaban las familias y los profesionales al considerar la importancia del acompañamiento y guía por parte de los profesionales para afrontar el duelo porque “nadie está preparado para una muerte gestacional, es algo de lo que no se habla pero sucede”, ha lamentado Rebeca Acedo.





La entrega de las cajas de recuerdos es sólo una de las múltiples acciones de la red, entre las que destaca la orientación y formación a los profesionales sanitarios y la aportación a la hora de elaborar protocolos especializados en muerte gestacional y neonatal en los hospitales.





Asimismo, proporcionan a las familias recursos, contactos de profesionales especializados en muerte gestacional o se les propone su participación en reuniones del grupo de apoyo mutuo (GAM) en las que familias que han pasado por esta situación apoyan a mujeres y familias que inician su duelo. Finalmente, desde ‘Meciendo Estrellas’ se apuesta por promover y participar en jornadas específicas sobre este tema.









