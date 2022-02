El Gobierno de CastillaLa Mancha ha conseguido multiplicar casi por tres la incorporación de las mujeres al campo en los últimos años

En su visita a la COLIVAL, la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha destacado que es un “ejemplo claro de cómo incorporando el talento femenino se puede mejorar lo que existe previamente” y ha alabado su estrategia de los últimos años por la calidad, la valorización del producto, el marketing y la incorporación de las mujeres que han convertido a esta cooperativa en una referencia.



Asimismo, Blanca Fernández ha subrayado que el Gobierno de Emiliano García–Page ha dedicado en los últimos seis años un total de 250 millones de euros a través de FOCAL al sector agroalimentario de Castilla–La Mancha, lo que ha hecho que la inversión privada se haya multiplicado por cinco hasta alcanzar los 1.300 millones de euros.

Valdepeñas (Ciudad Real), 12 de febrero de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha favorecido la incorporación de las mujeres al sector agrario multiplicándola casi por tres, en concreto por dos veces y media, lo que significa que, a día de hoy, una de cada tres personas jóvenes que se incorporan al campo es una mujer.





Así lo ha explicado en Valdepeñas la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en el transcurso de la visita que ha realizado a COLIVAL (Sociedad Cooperativa Olivarera de Valdepeñas) donde ha explicado que éste es el resultado de la apuesta del Gobierno regional para promover el relevo generacional en el campo primando la incorporación de las mujeres.





La titular de Igualdad ha manifestado que, aunque “queda por avanzar hasta que consigamos estar en términos igualitarios”, es una realidad que “las mujeres responden cuando hay una estrategia clara de apuesta por ellas. Y es indudable que la sociedad, el campo, y no sólo el campo, necesitan la incorporación del talento femenino”.





Por esta razón, Blanca Fernández ha apostado por seguir apoyando a las mujeres con el objetivo de consolidar avances como los registrados el pasado 2021, cuando de los 43.000 puestos de trabajo que se generaron, el 60 por ciento fue empleo femenino. Para ello, ha reconocido, hay que continuar “haciendo grandes esfuerzos”.





Si se pone el foco en el sector agrario regional, el paro se redujo un 25 por ciento y es ahí donde la consejera ha insistido en centrar los esfuerzos para la incorporación en términos de igualdad de las mujeres, “porque con esa estrategia garantizaremos que el medio rural siga vivo y que se incorpore savia nueva también al sector agroalimentario y al propio sector agropecuario”.





COLIVAL, un ejemplo de incorporación del talento femenino





En relación con esta cuestión, Blanca Fernández ha destacado que COLIVAL es “un ejemplo claro de cómo incorporando el talento femenino se puede mejorar lo que existe previamente” y ha alabado que en los últimos años esta cooperativa haya desarrollado una estrategia basada en la apuesta por la calidad, la valorización del producto, el marketing y, al mismo tiempo, la incorporación de las mujeres, lo que la convierte en un ejemplo de cómo se pueden construir sinergias y conseguir que un producto castellanomanchego, con sus propias marcas, sea muy valorado a nivel nacional e internacional.





“Por tanto, es una simbiosis perfecta entre lo que sería un ejercicio de justicia social, por llamarlo así, junto con ese ejercicio necesario de profesionalización y competitividad del sector agrario, la industria agropecuaria y por supuesto el mundo del cooperativismo, esencialmente en el aceite de oliva, que es ese oro puro que tenemos en Castilla–La Mancha”, ha resumido la consejera.





Apuesta por las mujeres





La consejera de Igualdad también ha manifestado la apuesta del Gobierno de Castilla–La Mancha por dar respuesta a las necesidades y preocupaciones de las mujeres de entre 30 y los 50 años que sufren situaciones de estrés por las dificultades para conjugar sus carreras profesionales, sin renunciar a las mismas, con la maternidad y los cuidados.





“Por eso, desde el Gobierno que preside Emiliano García–Page estamos apostando por la corresponsabilidad, el reparto de tareas fuera y dentro de casa de manera corresponsable, de manera igualitaria”, ha afirmado con la consejera. Una apuesta plasmada en medidas como el Plan Corresponsables, dotado con 16 millones de euros, para generar servicios que favorezcan la conciliación y corresponsabilidad; o las ayudas a la conciliación que, con 2 millones de euros tienen la finalidad de facilitar la conciliación de hombres y mujeres desde el mundo de la empresa.





“Por tanto, estamos trabajando muy seriamente en dar respuesta a esas mujeres jóvenes que forman parte del motor económico de Castilla–La Mancha, pero que, indudablemente, no pueden vivir estresadas porque se les exige demasiado”, ha dicho la consejera.





250 millones para ayudas FOCAL





Blanca Fernandez también se ha mostrado esperanzada ya que el cierre del año 2021 se ha saldado con indicadores muy positivos para la región como los 43.000 puestos de trabajo más; la consolidación de Castilla–La Mancha como la segunda Comunidad Autónoma que más exporta, un hito en el que el sector agroalimentario y el aceite tienen mérito propio; el récord de creación de nuevas empresas; y con el empleo femenino como protagonista de esta recuperación económica que se está consolidando.





Todo ello significa “que estamos haciendo las cosas razonablemente bien, no ya desde el Gobierno sino desde el conjunto de la sociedad, del tejido económico, y tenemos que seguir trabajando en la misma línea”.





Una línea que ha hecho que el Gobierno de Emiliano García–Page haya dedicado 250 millones de euros a través de FOCAL al sector agroalimentario de Castilla–La Mancha en los últimos seis años, lo que ha logrado que la inversión privada se haya multiplicado por cinco. Es decir, “hemos invertido 250 millones de euros para Focal y se ha convertido en una inversión privada de 1.300 millones de euros”, ha resaltado Blanca Fernández.





Por todo ello, la consejera ha vuelto a valorar muy positivamente el PERTE aprobado por el Consejo de Ministros para poner al sector agropecuario y la industria agroalimentaria como un motor económico de España, al que hay que hacer sostenible, competitivo y darle los instrumentos para que pueda competir en el mercado global.





En la visita a las instalaciones de COLIVAL, la consejera ha estado acompañada por su gerente, Consoli Molero; la primera teniente de Alcaldía, Vanessa Irla; la concejala de Juventud, Infancia e Igualdad, Inmaculada Pacheco; el presidente de COLIVAL, José Antonio Sánchez; y la delegada de Igualdad, Manoli Nieto–Márquez.





