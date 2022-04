El Gobierno de Castilla-La Mancha subraya el papel de los medios de comunicación como un “contrapoder imprescindible” de la democracia

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha felicitado a Cadena Cope Ciudad Real por sus 60 años de vida; a la periodista Manuela Lillo y al fotógrafo Remigio Rueda, galardonados con el XVII Premio ‘APCR’ de Periodismo por el reportaje publicado en ‘La Tribuna de Ciudad Real’; y al periodista Antonio Villarroel, que ha recibido la insignia de oro por su trayectoria.



Blanca Fernández ha indicado que “es evidente que en esta provincia nadie le va a contar a la Diputación de Ciudad Real” lo que significa apoyar el vino como alimento, “ni siquiera cuando desde las administraciones más altas se le dejó de apoyar, e incluso se le contraprogramaba”, pues “impulsa FENAVIN como la gran Feria Nacional del Vino de nuestro país y la más prestigiosa posiblemente en toda Europa”.

Ciudad Real, 28 de abril de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha subrayado hoy el papel de los medios de comunicación como “contrapoder imprescindible en democracia, porque una democracia no se puede considerar tal si no hay contrapoderes como el periodístico, el policial, el judicial u otros”.





Con estas palabras lo ha expresado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, que ha asistido al acto de entrega del Premio de Periodismo de la Asociación de Periodistas de Ciudad Real, en el que también ha destacado que la prensa es fundamental para mantener la democracia en España.





Un acto en el que ha reconocido los 60 años de bagaje de la Cadena Cope en Ciudad Real, “en un año excelente para vosotros en el que habéis batido récord de audiencia”. Un medio como la radio que, tal y como ha destacado la consejera y portavoz, “es invencible y demuestra hoy estar de moda en pleno siglo XXI”.





De igual modo, Blanca Fernández ha tenido palabras de reconocimiento para Manuela Lillo y Remigio Rueda que les ha hecho merecedores del XVII Premio ‘APCR’ de Periodismo por el reportaje titulado ‘La intensa lucha por la vida’, un trabajo publicado en ‘La Tribuna de Ciudad Real’ que refleja el trabajo de los profesionales de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General Universitario de Ciudad Real en plena tercera ola de la pandemia de coronavirus, “demostrando que los medios de comunicación también podían luchar contra el virus y lo habéis hecho informando con rigor, con calidad y con utilidad social”.





Y, cómo no, un reconocimiento también para el periodista Antonio Villarroel, por la insignia de oro a la trayectoria de un profesional que deja atrás más de 40 años de oficio, 31 de ellos en Ciudad Real desde que llegó en 1990 para dirigir las emisoras de RNE y ejerciendo su profesión “siempre desde la libertad, el respeto y el conocimiento profundo de las cosas”, en una evolución que ha estado vinculada a la Autonomía.





En nombre del Gobierno de Castilla–La Mancha, la portavoz ha dado las gracias a la Asociación de Periodistas de Ciudad Real, de quien ha destacado su unidad y organización, “no solo para defender vuestros intereses corporativos, sino para que el periodismo en la provincia de Ciudad Real sea más fuerte”.





Frente a los bulos, apoyo a FENAVIN y al vino como alimento





Para finalizar, y en esa labor imprescindible de los medios de comunicación para luchar contra las mentiras y las manipulaciones, Blanca Fernández se ha referido “a un bulo de las últimas horas con una supuesta prohibición del vino”.





En este sentido ha manifestado que “es evidente que en esta provincia nadie le va a contar a la Diputación de Ciudad Real” lo que significa apoyar el vino como alimento, “ni siquiera cuando desde las administraciones más altas se le dejó de apoyar e incluso se le contraprogramaba”, pues “impulsa FENAVIN como la gran Feria Nacional del Vino de nuestro país y la más prestigiosa posiblemente en toda Europa” que en la edición de este año contará con más de 2.000 bodegas y 18.000 compradores nacionales e internacionales y con el apoyo de todas las instituciones públicas.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.