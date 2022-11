El Gobierno de Castilla-La Mancha realizará itinerarios personalizados de inserción laboral para medio centenar de mujeres víctimas de violencia de género en la región

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha anunciado que el Gobierno regional invertirá más de 544.000 euros procedentes de fondos Next Generation en un nuevo programa de formación y empleo para trabajar de manera individualizada con mujeres víctimas de violencia de género, de trata y explotación sexual, que incluye una ayuda económica en forma de becas para sus participantes durante el primer año.

Patricia Franco ha destacado el valor de una iniciativa que incluye la prospección laboral y el compromiso de contratación de, al menos, el 50 por ciento de las mujeres beneficiarias durante seis meses como un factor fundamental para seguir construyendo la autonomía económica y personal de las mujeres participantes.

Toledo, 24 de noviembre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha va a desarrollar un nuevo programa de formación y empleo para trabajar en itinerarios personalizados de inserción laboral para medio centenar mujeres víctimas de violencia de género y de trata en la región, a través de una iniciativa financiada con fondos Next Generation.



Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha destacado que la iniciativa, que supondrá una inversión de más de 544.000 euros por parte del Ejecutivo autonómico, incluirá un programa de becas para apoyar económicamente la participación de las mujeres beneficiarias, en una iniciativa fundamental para avanzar en la construcción de una autonomía personal y económica en las víctimas de violencia de género.



La consejera ha presentado esta iniciativa acompañada por la directora general de Formación Profesional para el Empleo, Marta Roldán; y por los dos responsables de las entidades que mediante la constitución de la UTE Adelante Mujeres CLM se harán cargo del desarrollo del programa al resultar adjudicatarias tras el proceso de licitación pública, el presidente de CECAP, Andrés Martínez; y el director gerente de Get Brit!, Víctor Vicente.



“Se trata de una iniciativa novedosa en nuestra región que tiene un gran valor cualitativo, porque supone la oportunidad de impulsar la empleabilidad y lograr la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género, como un paso fundamental para lograr la autonomía personal y económica que les permita salir de una situación tan dura como es la violencia de género en nuestra sociedad”, ha explicado Patricia Franco.



El programa, tal y como ha detallado la consejera, tiene una duración de dos años, divididos en varias fases, estando en desarrollo la primera de ellas, que es la difusión de la iniciativa y la captación de participantes. La información acerca del programa se encuentra alojada en el portal web, www.mujeresadelanteclm.es, en un proceso que desarrollan las entidades adjudicatarias.



La segunda fase aborda, en primer lugar, la recuperación personal de la mujer, “un proceso de escucha ante la situación personal de cada una de las mujeres participantes”, para iniciar después la activación laboral de las participantes a través del diseño personalizado de itinerarios de formación e inserción social y laboral, con un año de duración en su conjunto. “Durante esta fase, hemos incorporado a la iniciativa un programa de becas para que la cuestión económica no sea en ningún caso un impedimento para las mujeres a la hora de acceder a la iniciativa”, ha avanzado la consejera.



Así, el programa becará a las mujeres participantes durante los doce meses que dura esta fase de activación laboral. En los primeros seis meses, el importe de la beca asciende a 500 euros al mes durante la primera fase de activación. En la segunda parte, de otros seis meses, la ayuda se incrementa hasta los 960 euros al mes, y se modula en el caso de la contratación de la mujer beneficiaria del programa por parte de una empresa durante esta fase de desarrollo. “La orden de bases y convocatoria de las becas se ha publicado hoy, en el Diario Oficial de Castilla–La Mancha, y mañana se abre el plazo de solicitud de las mismas hasta el próximo 31 de marzo de 2023”, ha informado Patricia Franco.



A partir de ese primer año, y una vez realizado el trabajo de activación y orientación personalizada para cada una de las mujeres participantes, comienza una segunda fase que se inicia con la prospección de empresas para combinar formación y empleo con un compromiso de contratación de alcanzar, al menos, el empleo para el 50 por ciento mujeres participantes durante seis meses.



Esfuerzo transversal del Ejecutivo



La puesta en marcha de este programa, ha destacado Patricia Franco, forma parte del esfuerzo transversal que el Ejecutivo autonómico realiza en todas sus áreas para apoyar la mejora de la situación personal y laboral de mujeres víctimas de violencia de género y de trata y explotación sexual en la región, y que en el caso de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo tiene reflejo prácticamente en todas sus grandes líneas de apoyo al empleo activo. “En medidas como los Planes de Empleo, que reservan el 15 por ciento de sus plazas a mujeres víctimas de violencia de género, así como en ayudas como el Cheque Transición, el impulso a la contratación indefinida o las políticas de empleo juvenil, que aumentan la cuantía de sus ayudas cuando la beneficiaria es una mujer víctima de violencia de género”, ha recordado.



Por último, Patricia Franco ha valorado la importancia de la iniciativa presentada hoy, “porque sabemos que esa autonomía económica y personal que proporciona una oportunidad de empleo es un avance fundamental para empezar a dejar atrás una situación como la que viven las mujeres víctimas de violencia de género”, y ha agradecido la implicación de las entidades que van a desarrollar de manera conjunta el programa. “Es un programa muy bonito e ilusionante que muestra la capacidad que nos otorgan los fondos europeos para poner en marcha programas piloto dirigido a los colectivos más vulnerables”, ha finalizado.





