El Gobierno de Castilla-La Mancha publica hoy las convocatorias para el mayor proceso selectivo celebrado en la historia del SESCAM, con 2.651 plazas

En el plazo máximo de tres meses, a contar desde mañana, se publicará en el Diario Oficial de Castilla–La Mancha una resolución de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se procederá a la apertura del plazo para presentar solicitudes.

La directora gerente del SESCAM ha recordado que desde el año 2015, el Gobierno de Emiliano García–Page ha aprobado Ofertas Públicas de Empleo para el servicio regional de salud, que incluyen un total de 7.663 plazas, “una cifra récord que contrasta con las cero plazas que se convocaron durante el periodo 2011–2015”.

Toledo, 29 de diciembre de 2022.– El Diario Oficial de Castilla–La Mancha (DOCM) publica hoy las resoluciones de la Dirección General de Recursos Humanos del SESCAM por las que se convocan 124 procesos selectivos correspondientes a la Oferta Pública de Empleo de Estabilización del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha, que incluye un total de 2.651 plazas.



Tal y como ha indicado hoy en rueda de prensa la directora gerente del SESCAM, Regina Leal, que ha estado acompañada por el director general de Recursos Humanos, Iñigo Cortázar, se trata del mayor proceso selectivo celebrado en la historia del sistema sanitario público regional, tanto por el número de convocatorias (124), categorías incluidas (65) y número de plazas (2.651).



Leal ha recordado que la Mesa Sectorial del SESCAM aprobó con una amplia mayoría estas convocatorias el pasado 14 de diciembre y con su publicación hoy en el Diario Oficial, el Gobierno de Castilla–La Mancha da cumplimiento a la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que establece que las convocatorias de los procesos selectivos para la cobertura de las plazas incluidas en las OPE de Estabilización deben estar publicadas antes del 31 de diciembre.



Del total de plazas incluidas en esta Oferta Pública de Empleo, 707 corresponde a 41 categorías de personal facultativo; 863 a cuatro categorías de personal sanitario diplomado de grado; 490 a seis categorías de personal sanitario técnico; y 591 a 14 de personal de gestión y servicios.



Tal y como establece la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, estas 2.561 plazas se han convocado mediante dos sistemas de acceso. Por un lado, el concurso–oposición, que incluye aquellas plazas ocupadas de forma temporal e ininterrumpida entre tres y cinco años; y el concurso para las plazas ocupadas durante más de cinco años.



Así, de las 124 convocatorias publicadas hoy, 65 (que incluyen 1.487 plazas) se desarrollarán mediante procedimiento de concurso y las 59 restantes (con 1.164 plazas de 43 categorías) a través de concurso–oposición.



En un plazo máximo de tres meses a contar desde mañana se publicará en el Diario Oficial de Castilla–La Mancha una resolución de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se procederá a la apertura del plazo de presentación de solicitudes para participar en estos procesos selectivos, y que será de un mes desde el día siguiente a la publicación de la citada resolución.



En los procesos de concurso–oposición, los exámenes no serán eliminatorios. Además, se ha incluido como novedad la puntuación para aquellos candidatos que, habiendo aprobado en otros procesos selectivos del SESCAM, no hayan obtenido plaza.



En el caso de los procesos de concurso, los servicios prestados serán valorados con un máximo del 60 por ciento. Además, los candidatos que concursen a una plaza de igual categoría a la que están ocupando en el SESCAM tendrán mayores probabilidades de obtener la máxima puntuación.



Compromiso con el empleo público



“El desarrollo de estos procesos selectivos supone una muestra más del compromiso del Gobierno de Castilla–La Mancha con el empleo público para seguir disminuyendo la temporalidad y ofreciendo unas condiciones más atractivas a los profesionales del ámbito sanitario, haciendo que puedan acceder a una plaza en propiedad dentro del SESCAM”, ha señalado Leal.



A este respecto, ha indicado que desde el año 2015, el Gobierno de Emiliano García–Page ha aprobado Ofertas Públicas de Empleo para el SESCAM, que incluyen un total de 7.663 plazas, “una cifra récord que contrasta con las cero plazas que se convocaron durante el periodo 2011–2015”.



La directora gerente del SESCAM ha subrayado que el desarrollo de todas estas Ofertas Públicas de Empleo va a permitir situar la temporalidad en el SESCAM entorno al siete por ciento, por debajo incluso de las directrices del Ministerio de Sanidad.



“Para este Gobierno, la principal herramienta para esta disminución de la temporalidad no es la plantilla horizonte ni la indiscriminada destrucción de empleo que conllevaba, como ocurrió en el periodo 2011–2015 sin que lograran reducirla por debajo del mínimo histórico que se produjo en 2011, con el 15,2%, sino que lo constituye la aprobación y convocatoria de sucesivas Ofertas Públicas de Empleo como hemos venido haciendo”, ha afirmado.



Leal ha insistido en que estos procesos de consolidación son, junto a las medidas de recuperación y crecimiento que se vienen aplicando en los últimos años, los tres ejes que han marcado las políticas de recursos humanos para conseguir que el SESCAM sea un polo de generación, retención y atracción del talento.



Por su parte, el director general de Recursos Humanos ha recordado que esta OPE de Estabilización no es la primera que se publica en el SESCAM, sino que forma parte de la “cadena” de Ofertas Públicas de Empleo que se vienen desarrollando, como la de 2017–2018 que se está ejecutando de manera conjunta.



En relación precisamente a esos procesos, ha indicado que algunas categorías de las setenta incluidas, ya han finalizado y hay profesionales que ya han sido nombrados personal fijo en sus plazas, entre ellos geriatras, patólogos y, próximamente, médicos de familia.



Plena actualización de la Bolsa de Trabajo



Finalmente, la directora gerente del SESCAM se ha referido al gran esfuerzo que está haciendo la Dirección General de Recursos Humanos para la continua actualización de su principal herramienta para la selección y contratación de personal, es decir, la Bolsa de Trabajo.



Así, ha indicado que el pasado 22 de diciembre se publicaron los listados provisionales de la Bolsa de Trabajo única correspondientes a la actualización del año 2021. “En las próximas semanas se publicarán los listados definitivos con lo que habremos conseguido la plena actualización”, ha afirmado.



En el conjunto del Sistema Nacional de Salud, la Bolsa Selecta, es una de las más transparentes y una de las que, teniendo en cuenta el total de aspirantes apuntados, más de 82.000, mejor ritmo de actualización ha conseguido.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando