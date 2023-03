El Gobierno de Castilla-La Mancha protege el patrimonio religioso invirtiendo 40.000 euros en la Ermita “Santa Ana” de Campo de Criptana

La delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, ha avanzado que los trabajos en la ermita llevados a cabo gracias a una ayuda de presidencia han consistido en la restauración de las puertas de acceso, repaso y reposición de cubierta de la zona de dependencias, construcción de nuevo forjado y de una nueva escalera de acceso a planta alta, entre otros.

La representante del Ejecutivo de Emiliano García–Page ha señalado la importancia de actuaciones como la que se ha llevado a cabo en la Ermita de Santa Ana de Campo de Criptana para “la puesta en valor de nuestro patrimonio y para utilizarlo como un instrumento de recuperación de nuestra memoria y de impulso a la economía a través del turismo”.

Campo de Criptana, 22 de marzo de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha destinado 40.000 euros gracias a una ayuda de presidencia, a las obras de rehabilitación y reforma de la Ermita de Santa Ana de Campo de Criptana en la que se han llevado a cabo la restauración de las puertas de acceso, repaso y reposición de cubierta de la zona de dependencias, construcción de nuevo forjado y de una nueva escalera de acceso a planta alta, reordenación dependencias planta baja, habilitando de una dependencia para sala de reunión de la Hermandad y modificación y adaptación de las instalaciones de electricidad y fontanería entre otras.



La delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo que ha visitado junto al alcalde de Campo de Criptana, Santiago Lázaro, las obras ya finalizadas, ha señalado la importancia de actuaciones como la que se va llevar a cabo en la Ermita de Santa Ana de Campo de Criptana para “mantener nuestra memoria y parte de nuestra historia y de impulso a la economía a través del turismo de Criptana” y ello, gracias al “enorme esfuerzo” que se está haciendo desde el Ejecutivo de Emiliano García–Page.



Se trata de un “empeño” del presidente de Castilla–La Mancha no solo con Campo de Criptana sino de toda la geografía regional “por eso son muchas las obras que van encaminadas, no solo a través de la comisión mixta que reúne iglesia y Junta de Comunidades, que va encaminada principalmente a la rehabilitación de parroquias y catedrales sino que, a través de estas ayudas de carácter excepcional, estamos acometiendo a lo largo de toda la provincia muchas obras que tienen que ver con el mantenimiento y sostenimiento del patrimonio”



Olmedo ha realizado un agradecimiento especial a la junta de Gobierno de Santa Ana así como al ayuntamiento de Campo de Criptana por la tutela mantenida con la hermandad a la hora de tramitar la ayuda.



Pero no será la única inversión que el Gobierno de Castilla–La Mancha realice en el patrimonio cultural y religioso de Campo de Criptana, ya que la delegada de la Junta ha avanzado que a lo largo de este 2023 el Ejecutivo de Emiliano García–Page va a destinar otros 30.000 euros a obras de reforma en la ermita Madre de Dios y otros 5.000 euros a la rehabilitación de parte del tejado de la ermita San Isidro.



Cantidad que, según ha recordado Olmedo, se añade a las ayudas por valor de 86.000 euros que el Ejecutivo de García–Page ha concedido a las hermandades y cofradías de Campo de Criptana para el mantenimiento y divulgación del patrimonio religioso”.



La Ermita de Santa Ana, data su construcción de 1575. Se trata de un edificio que se encuentra en la Carta Arqueológica de Protección del Patrimonio Arqueológico en el planeamiento urbanístico de Campo de Criptana y que está dedicado a la estancia de la Virgen Titular de la Hermandad y al Culto.



Tras varias épocas de deterioro y reconstrucciones, llegamos al principio de la década de los 90 del siglo pasado, cuando la actual Hermandad de Santa Ana, llevó a cabo una restauración y acondicionamiento del edificio, tal y como nos lo encontramos en la actualidad, periodo desde el cual no ha vuelto a ser intervenido.









