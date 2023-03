El Gobierno de Castilla-La Mancha presentará en marzo en la ciudad de Albacete “un gran libro sobre el mundo de la tauromaquia”

El presidente del Ejecutivo autonómico ha avanzado que este acto de presentación de esta “gran publicación sobre el mundo taurino” se realizará el próximo día 29 de marzo “decidiendo que sea en Albacete debido a la trayectoria que tiene la ciudad en la tauromaquia”.



Por otro lado, García–Page ha recordado que el Parque Empresarial de Romica “es el primer polígono de Economía Circular de la Comunidad Autónoma y de los pocos que hay en España, colocando a la región en una posición muy privilegiada”. Además, ha subrayado que la empresa REPETCO “estará vinculada con el proyecto del Puerto Seco y la Plataforma Logística”.

Albacete, 6 de marzo de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha presentará, el próximo día 29 de marzo, en la ciudad de Albacete, “un gran libro sobre el mundo taurino con todo el sector de la tauromaquia”.



Así lo ha anunciado hoy el presidente del Ejecutivo autonómico, Emiliano García–Page, durante el acto de presentación del futuro Centro Integral para Enfermos de Alzheimer y sus Familias (AFA Albacete), en la Casa Perona, sede de la Delegación de la Junta, resaltando que “hemos decidido presentar esta publicación por la propia trayectoria que la tauromaquia tiene en la ciudad de Albacete”.



Por otro lado, García–Page ha recordado que, dentro de su agenda institucional en Albacete, estará presente hoy en la inauguración de las nuevas instalaciones de la empresa Repetco, en el Parque Empresarial de Romica, y ha recordado que esta zona industrial del término municipal de Albacete, “es el primer polígono de Economía Circular de la Comunidad Autónoma y de los pocos que hay en España, colocando a la región en una posición muy privilegiada”, ha aseverado.



Además, el jefe del Gobierno de Castilla–La Mancha ha subrayado que “trabajar en economía circular es la gran industria a medio y largo plazo”. La Consejería de Desarrollo Sostenible declaró el Parque Empresarial de Romica como el Primer Polígono Industrial de Economía Circular de Castilla–La Mancha debido a su simbiosis industrial generando ahorros dentro de los consumos de esta área industrial, implementando acciones por parte de sus empresas creando un ecosistema circular.



Con respecto a esta zona industrial, está previsto que la Administración autonómica, el Ayuntamiento de Albacete y la Asociación de Empresarios de ROMICA (ADEPRO) firmen un convenio para la puesta en marcha de un Observatorio de Circularidad en el Polígono Industrial Romica, financiado inicialmente por la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha



Futuro Puerto Seco y Plataforma Intermodal de Albacete



En otro orden de cuestiones, el presidente de Castilla–La Mancha ha explicado que la empresa REPETCO “estará vinculada con el proyecto del Puerto Seco”, cuyo Protocolo con el Puerto de Valencia se firmó recientemente en el Palacio de Fuensalida, con el Ayuntamiento de Albacete y la Diputación provincial, para el desarrollo de esta Plataforma Logística.



Sobre este proyecto, García–Page ha apuntado que “sé que no todo el mundo ve con facilidad este futuro proyecto y hay algún responsable político, parece mentira de aquí, que está echando arena en el Puerto Seco”.



Finalmente, el presidente regional ha asegurado que “puede haber intereses en zonas limítrofes con el Puerto Seco, pero no complica y pedimos que no nos compliquen en su desarrollo”, ha apuntado García–Page.



El presidente de la Junta de Comunidades ha estado acompañado en este acto en la Casa Perona por la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, el alcalde de Albacete, Emilio Sáez; el presidente de la Diputación Provincial, Santiago Cabañero y el delegado de la Junta en esta provincia, Pedro Antonio Ruiz Santos.









Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando