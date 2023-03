El Gobierno de Castilla-La Mancha pone en marcha el Servicio de Atención Integral a personas LGTBI

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha afirmado que responde al “compromiso humano que el Gobierno de Emiliano García–Page tiene con las personas que, por su orientación o identidad sexual sufren discriminación, acoso, rechazo, violencia o un sinfín de circunstancias que las personas heterosexuales no sufrimos”.



Junto al Servicio de Atención Integral a personas LGTBI (SAI LGTBI), se ha puesto en marcha el portal web lgtbi.castillalamancha.es, “sencillo y de fácil acceso”, y en breve se hará lo propio con la Estantería Arcoíris que llegará a 300 bibliotecas de la región, bibliobuses y el portal web eBiblio.



Blanca Fernández ha agradecido el trabajo del colectivo LGTBI de la región al que ha dicho: “sois gente imprescindible, muy necesaria y muy valiente; pero yo no quiero que haya gente valiente necesariamente en el colectivo LGTBI, sino personas que no tengan que ser valientes para poder vivir en libertad su forma de ver el mundo, la vida, su manera de amar y su propia identidad”.

Toledo, 30 de marzo de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha inaugurado esta mañana el Servicio de Atención Integral a personas LGTBI (SAI–LGTBI), para atender las necesidades de este colectivo y avanzar en la promoción y defensa de sus derechos.



Un acto que, tal como ha indicado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, responde al “compromiso humano que el Gobierno de Emiliano García–Page tiene con las personas que, por su orientación o identidad sexual sufren discriminación, acoso, rechazo, violencia o un sinfín de circunstancias que las personas heterosexuales no sufrimos”. En este acto, la consejera ha estado acompañada por Alejandro Alder, coordinador del SAI, y una nutrida representación del colectivo de la región.



Una realidad que, a pesar de estar ya en el siglo XXI sigue sucediendo, y a la que se ha referido la consejera expresando la voluntad del Ejecutivo autonómico de dar respuesta desde “la profesionalidad, el rigor y la seriedad”, para lo cual, el equipo multidisciplinar que conforma este servicio ofrecerá información, acompañamiento, acogida, atención psicológica, social y jurídica.



A pesar de tratarse un recurso modesto, la consejera ha explicado que se acomoda a las necesidades para empezar la prestación del servicio, que estará atendido por un equipo multidisciplinar de seis profesionales con titulación en Psicología, Sexología, Trabajo Social, Educación Social y Derecho.



Blanca Fernández ha explicado que la voluntad del Gobierno es que el SAI–LGTBI no solo sea una referencia para las personas LGTBI a nivel regional “sino que vaya de la mano siempre de las entidades LGTBI, que son las auténticas protagonistas de la ley y de esta inauguración”, para las cuales ha tenido palabras de reconocimiento por su espíritu colaborativo para ayudar a las personas que lo necesitan y visibilizar al colectivo.



La consejera de Igualdad también ha querido mencionar a algunas de las personas presentes y a las entidades que han asistido a la inauguración y que han sido: LGTB Torrijos, Plural LGTBI ‘Mancha Centro’, ‘Espacio Diverso para la Igualdad LGTBI’, ‘Bolo Bolo’ LGTBI CLM, Colectivo Feminista y LGTBI ‘Las Quijotas’, EACEC, Euforia Familias–Trans–Aliadas, Fundación ‘Triángulo’, Chrysallis. Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans y WADO LGTBI Castilla–La Mancha.



A todas ellas les ha dicho “sois gente imprescindible, muy necesaria y muy valiente; pero yo no quiero que haya gente valiente necesariamente en el colectivo LGTBI, sino personas que no tengan que ser valientes para poder vivir en libertad su forma de ver el mundo, la vida, su manera de amar y su propia identidad”.



Nuevo portal web LGTBI y Estantería Arcoíris



Junto al SAI–LGTBI la consejera ha anunciado la puesta en marcha del portal web lgtbi.castillalamancha.es, “sencillo y de fácil acceso”, y cuyo objetivo es que todas las personas de la región puedan acceder a los contenidos, a la información, a la documentación y también al propio servicio que además de presencialmente, se prestará vía telefónica y online. De esta manera, se da respuesta a las personas que viven más alejadas de Toledo, donde se ha ubicado la sede física, “utilizando las nuevas tecnologías para llegar a cada rincón de Castilla–La Mancha”.



Paralelamente, en los próximos días, la Consejería de Igualdad y Portavoz, de la mano de la de Educación, Cultura y Deportes, pondrá en marcha la Estantería Arcoíris en cuyos fondos bibliográficos invertirá 100.000 euros para dotarla de fondos relacionados con el colectivo LGTBI, referentes o la importancia del movimiento LGTBI y del feminismo en la lucha por la igualdad y el respeto a la diversidad. La Estantería Arcoíris se incorporará a 300 bibliotecas municipales de Castilla–La Mancha, que forman parte de la Red de Bibliotecas de la región, además de las propias bibliotecas de la Junta, los bibliobuses y el portal web eBiblio Castilla–La Mancha.



“Entendemos que hay que tener recursos educativos, recursos bibliográficos que sean accesibles a todas las personas y que nos ayuden a acercarnos más a lo que es el objetivo final, que es más respeto, más visibilidad positiva de la diversidad y una asunción natural de que estamos en una sociedad diversa, en la que la diversidad no es nuestro enemigo sino lo que más nos enriquece”, ha dicho la consejera de Igualdad y portavoz.



Para finalizar, la consejera ha recordado que mañana, 31 de marzo, es el día de la Visibilidad Transexual “y es muy importante que se pueda visibilizar de manera natural, positiva, con respeto y asumiendo que somos personas que tenemos derechos”.





