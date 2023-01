El Gobierno de Castilla-La Mancha ofrecerá mayores ayudas a las empresas que incorporen más mujeres a sus órganos de dirección

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha asegurado que, desde la Comunidad Autónoma, “vamos a dar una vuelta de tuerca de verdad a esa normativa que es clave para nuestro desarrollo”.



El Ejecutivo castellanomanchego apuesta por la incorporación de mujeres jóvenes a la agricultura y ganadería porque “ellas hacen desarrollo rural y generan la actividad, no la de hoy sino la del futuro”, ha afirmado Martínez Arroyo.

Herencia (Ciudad Real), 20 de enero de 2023.– El Estatuto de las Mujeres Rurales será modificado en la próxima legislatura para “dar una vuelta de tuerca de verdad a esa normativa que es clave para nuestro desarrollo”. Así lo ha anunciado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, durante una visita a OVIHEREN, una empresa ganadera familiar ubicada en las localidades de Herencia y Alcázar de San Juan (Ciudad Real).





Martínez Arroyo ha explicado que la puesta en marcha de esta normativa “ha significado la visibilización, de verdad, de las mujeres en los órganos de dirección” y que ahora “vamos a ir más allá”. Así, ha anunciado que las empresas y cooperativas del sector agroalimentario “que incorporen, al menos, el mismo porcentaje que tienen de mujeres en su base social en los órganos de dirección van a ser las destinatarias de las ayudas del Gobierno de Castilla–La Mancha en el medio rural”.





El consejero ha destacado que ésta es una medida pionera en España. “Es un compromiso al que no ha llegado nadie y nos pone a la vanguardia”, no solo en la visibilización de las mujeres, sino en que ellas estén “allí donde se toman las decisiones”. Algo especialmente importante en una región eminentemente rural, como es Castilla–La Mancha.





Actualmente, son ya 29 las mujeres que presiden cooperativas agroalimentarias en la región. Desde 2015, ha aumentado en un 4,5 por ciento el número de mujeres que forman parte del Consejo Rector de las cooperativas y ha crecido en un seis por ciento el número de mujeres socias, siendo ya el 27 por ciento del total de personas asociadas a cooperativas.





Mujeres jóvenes incorporadas al sector





El consejero Francisco Martínez Arroyo ha destacado que, desde el año 2016, se han incorporado 4.000 chicos y chicas a la agricultura y ganadería con ayudas del Gobierno regional, siendo en la última convocatoria el 33 por ciento mujeres. “Es la cifra más alta de nuestra historia”, ha explicado, añadiendo que “estamos haciendo una apuesta de verdad porque haya más chicas como Alba”, en referencia a Alba Marchante, la joven ganadera de OVIHEREN, a la que este viernes ha visitado.





Martínez Arroyo ha asegurado que las mujeres “hacen desarrollo rural y generan la actividad, no la de hoy, sino la del futuro”. Y es que Marchante tiene una explotación de ovejas manchegas junto con su familia y, además, ha puesto en marcha un negocio de venta de carne de cordero a particulares y restaurantes, para evitar intermediarios y obtener un mayor beneficio comercializando la carne de sus propios animales; e innovando, con productos como las hamburguesas de cordero.





Precisamente por su empuje y por su ejemplo, Alba fue reconocida por el Gobierno de Castilla–La Mancha en el Día de las Mujeres Rurales. Su afán por mejorar le ha hecho participar en experiencias para impulsar su formación y especialización, como el primer ‘Erasmus agrario’, que la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) coordinó en 2020 para toda España con explotaciones modelo, bajo el auspicio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.





En la visita a OVIHEREN, han acompañado al consejero: la directora general de Alimentación, Elena Escobar; el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández; la delegada de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en la provincia de Ciudad Real, Amparo Bremad; el alcalde de Herencia, Sergio García–Navas; el senador y concejal, José Manuel Bolaños; y el concejal de Agricultura, Gabriel Carrero.





