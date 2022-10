El Gobierno de Castilla-La Mancha muestra su orgullo por todas las mujeres rurales y las reconoce como la auténtica “raíz de nuestra tierra”

La consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández, ha enumerado algunas de las políticas del Gobierno de Emiliano García–Page para impulsar a las mujeres rurales, entre las que están el Estatuto de las Mujeres Rurales, con logros como que la región sea la segunda en titularidades compartidas, o las políticas de conciliación y corresponsabilidad o de apoyo de bienestar social que sitúan a la región entre las dos mejores comunidades de toda España en el sistema de la dependencia.

Castilla–La Mancha tiene 400.000 habitantes más ahora que antes de convertirse en autonomía, “si antes fue tierra de paso hoy es una tierra de destino”; la renta agraria per cápita es hoy 15 veces superior que al inicio de la Autonomía; trabajan tres veces y media más mujeres que en los años 80 y somos el mayor viñedo del mundo, tal como ha enumerado Blanca Fernández.

La consejera ha anunciado que la residencia de Porzuna contará con financiación para 50 plazas con casi 600.000 euros todos los años “y eso lo hacemos por una cuestión de justicia, porque se lo debemos a nuestras personas mayores y porque arrimamos el hombro”.

Porzuna (Ciudad Real), 15 de octubre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha se ha mostrado orgulloso de todas las mujeres rurales que han hecho y siguen haciendo de Castilla–La Mancha “la región viva, llena de talento y de oportunidades que es en la actualidad”.



Y lo he hecho a través de su consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, que en el acto institucional para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Rurales ha afirmado que “este tipo de actos sirven para recordar que las mujeres rurales existimos y aquí estamos, orgullosas de lo que somos, y que somos tan necesarias como los hombres para la supervivencia de nuestros pueblos, porque un pueblo que se masculiniza, envejece y muere. Sin mujeres no hay vida”.



En un acto que ha estado presidido por el vicepresidente de Castilla–La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, y que ha congregado a cerca de mil mujeres de diferentes puntos de la región, Blanca Fernández ha repasado las principales cuestiones que afectan a la vida de las mujeres rurales, desde las brechas que padecen a su contribución a la modernización de la región.



Blanca Fernández ha comenzado reivindicando el Día Internacional de las Mujeres Rurales como una jornada para “visibilizar a las mujeres rurales, que son la raíz de nuestra tierra” ya que, tal y como ha argumentado, “sin raíces no hay nada, no hay fruto posible, ni en la naturaleza ni en la vida”. “Por todo ello –ha continuado– no queremos que sigáis escondidas por más tiempo, no queremos una raíz fuerte, viva, brillante, a la luz, reconocida y reconocible”.



De la misma manera, ha seguido la consejera, “hoy es un día de reconocimiento” para las cinco homenajeadas este año, Almudena Bejarano, María Teresa Cuberes, Coral Pardo, Isabelle Bancheraud y Rosario Castaño y con ellas a las miles y miles de mujeres que viven en el medio rural “y que hacen que todo funcione”. De las cinco ha destacado que se trata de mujeres con perfiles muy distintos, pero “unidas por una gran pasión: luchar por sus pueblos y el compromiso con el mundo rural”.



Este compromiso demuestra “que no nos encontramos en la mal llamada España vaciada; esta España está tan viva y es tan real como la de las ciudades; están tan llena de talento, de ganas, de solidaridad y de oportunidades si las abemos buscar, que la de las ciudades” y por tanto es una España en la que hay futuro si “creemos en nosotras mismas”. Y en ese sentido ha afirmado que “algo está pasando en Castilla–La Mancha con las mujeres rurales” porque hoy ya, más de la mitad de ellos negocios que se abren, lo hacen mujeres.



Además, Blanca Fernández ha rechazado los prejuicios que han visto a la gente de pueblo como personas incultas, sin ambición o valor para salir fuera, cuando la realidad es la contraria, “nos quedamos aquí, porque queremos estar aquí; queremos ser felices en nuestros pueblos y sobre todo queremos luchar para que nuestras hijas e hijos, nietas y nietos tenga un futuro en nuestros pueblos y si se van que sea porque quieren, pero no por falta de oportunidades”.



En ese sentido, ha recordado que ha sido la Autonomía la que ha hecho posible que Castilla–La Mancha tenga 400.000 habitantes más ahora que antes de convertirse en autonomía, “que si antes fue tierra de paso hoy es una tierra de destino”; que la renta agraria per cápita sea hoy 15 veces superior que al inicio de la autonomía; que trabajen tres veces y media más mujeres que en los años 80; que seamos el mayor viñedo del mundo y sobre todo, “que con independencia de que llueva, truene o caigan chuzos de punta, quien sale al campo todos los días para que no nos falte que comer son las mujeres y los hombres del campo”.



Trabajando para que las mujeres tengan con voz propia



En este punto, la consejera ha hecho una reflexión acerca del papel que les corresponde a las mujeres en el medio rural y en ese sentido ha afirmado que debe ser “al lado de los hombres, ni delante ni detrás, compartiéndolo todo, tomando decisiones, emprendiendo, haciéndonos visibles y teniendo voz, porque tenemos voz propia y tenemos problemas específicos”.



Además, ha añadido, “un pueblo que se masculiniza, envejece y muere. Solo las mujeres alumbran vida”, y ha apuntado el dato de que, hoy en España, dos de cada tres personas que abandonan el medio rural son mujeres. Por todo ello, ha reiterado el compromiso del Gobierno que preside Emiliano García–Page para seguir mejorando las oportunidades de las mujeres en el medio rural con medidas como la Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales.



Esta norma, que el próximo mes cumple su tercer aniversario, es una legislación pionera su Europa, a la que aún le queda un largo recorrido, pero que ya está empezando a dar sus primeros frutos como lo demuestra que Castilla–La Manchas sea la región de España donde hay más presidentas de cooperativas, un total de 29 en la actualidad pero en un proceso de cambio imparable; que se haya doblado el número mujeres en los órganos rectores de las cooperativas; que seamos la segunda región de España con mayor número de explotaciones agropecuarias de titularidad compartida.



Otro hito que ha enumerado ha sido la decisión tomada en 2016 de impulsar la incorporación de las mujeres al campo más que la de los hombres ya que la incorporación de mujeres al relevo generacional era apenas testimonial, apenas un 10 por ciento; sin embargo, a partir de esta decisión se han incorporado 1.300 mujeres jóvenes al campo, lo que representa un tercio de las personas jóvenes incorporadas y además, en la última convocatoria el dato de incorporación ha sido prácticamente de un 40 por ciento. Además, Blanca Fernández ha recordado a todas las mujeres que tradicionalmente han trabajado en el campo sin ser titulares de explotaciones “ellas han sido invisibles a estos efectos y en su vejez, ni pensión ni nada”.



Compartir lo de fuera y lo de dentro



La consejera ha tenido una mención espacial para las amas de casa, “que han cuidado siempre a todo el mundo y son las más invisibles”; mujeres que han sido la columna vertebral de la sociedad y que muchas veces han renunciado a sus sueños. Por eso ha pedido que no se vuelvan a escuchar frases como “esa mujer no trabaja. No, esa mujer no cobra por su trabajo”, ha sentenciado.



En el caso de aquellas mujeres que trabajaban fuera de casa ha reivindicado la doble jornada laboral que arrastran con las consiguientes renuncias a la carrera profesional, lo que implica al final de la vida laboral menos pensión como corrobora que a día de hoy en España, la pensión media de una mujer es un tercio inferior a la de un hombre.



Por eso ha pedido a los hombres que se incorporen al trabajo doméstico y a las tareas de los cuidados y a la crianza “porque es la manera de aliviar la mochila de miles de mujeres para que puedan echar a volar y puedan cumplir sus sueños”. Y ha añadido “no os asustéis, somos radicales defensoras de la igualdad, queremos compartir el mundo y la vida en igualdad”.



Políticas públicas para la igualdad



Mientras tanto, la consejera ha afirmado que es necesario continuar con las “políticas sociales que ayudan a conciliar “y que contribuyan a tener una sociedad más justa y digna, sin olvidarnos nunca de quienes nos han dado todo de lo que hoy disfrutamos, nuestras personas mayores, pero que inciden directamente en el bienestar de las mujeres”.



En ese sentido, se ha mostrado “muy orgullosa de formar parte de una región que se encuentra entre las dos mejores comunidades de toda España en el sistema de la dependencia porque es justicia e igualdad” y que en los últimos años ha hecho un esfuerzo muy notable incrementando un 60 por ciento el presupuesto en materia de dependencia y un 80 por ciento el número de personas atendidas, 64.000 personas a través de miles de plazas en residencias y viviendas tuteladas, la ayuda a domicilio o la teleasistencia; también ha citado el Plan Corresponsables que con más de 30 millones de euros está impulsando servicios en las pequeñas zonas rurales porque más 7 de cada 10 euros de este plan se destinan al medio rural.



Financiación para 50 plazas en la residencia de Porzuna



Llegados a este punto, la consejera ha anunciado que este lunes el Gobierno regional va a resolver las subvenciones para financiar plazas residenciales públicas para ayuntamientos y, en concreto, “la residencia de Porzuna contará con financiación para 50 plazas con casi 600.000 euros todos los años, y eso lo hacemos por una cuestión de justicia, porque se lo debemos a nuestras personas mayores y porque arrimamos el hombro”.



Retos, logros y oportunidades



Finalizando, la consejera ha enumerado algunos de los retos que aún quedan por delante, como el desempleo femenino, que es superior al masculino, “y aunque lo hemos reducido en 14 puntos en los últimos años, queda mucho por hacer”; las mujeres siguen teniendo salarios más bajos aunque hoy hay 3,5 veces más mujeres incorporadas al mercado de trabajo que al inicio de la autonomía.



Y en ese tiempo, ha enumerado la consejera, que “hemos pasado de una diputada a 14; de 12 alcaldesas a 230, lo que representa un 25 por ciento, aún minoría, pero estamos por encima de la media nacional; hemos multiplicado por seis el número de mujeres universitarias o por cuatro el número de investigadoras y hoy tenemos más alumnas que alumnos en la UCLM y suelen sacar mejores notas”.



“Así que sí, vamos a seguir trabajando de manera unida para seguir generando igualdad de oportunidades. Las mujeres tenemos la energía, el talento, la capacidad de trabajo, la alegría, y todo igual que los hombres y hay que aprovecharlo de la misma manera para que la energía y la fuerza de toda la población se aproveche sin ningún tipo de discriminación”, ha concluido.



Blanca Fernández ha tenido palabras de reconocimiento para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de agradecimiento a todas las personas que han colaborado en la organización de los actos del Día Internacional de las Mujeres, entre ellas, a toda la Corporación municipal y a sus trabajadoras y trabajadores; al Grupo de Desarrollo Local Entreparques; a los Centros de la Mujer de Horcajo de los Montes y de Malagón y a la Asociación Serranía de Porzuna, y con ella ha reconocido a todo el tejido asociativo de la región y, en particular, el del medio rural porque llega donde muchas veces no lo puede hacer la Administración.





