El Gobierno de Castilla-La Mancha inicia la formación y capacitación digital de más de 12.700 mujeres en zonas rurales con 6,6 millones de euros

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha inaugurado uno de los cursos que se lleva a cabo en la provincia de Toledo en el marco de este novedoso programa, impulsado a través de fondos Next Generation, que en la provincia de Toledo va a desarrollar 99 acciones en 67 municipios, para capacitar digitalmente a más de 4.000 mujeres.



Patricia Franco ha remarcado la importancia de la formación y la cualificación para mejorar la empleabilidad y ha valorado que el desempleo de mujeres sin cualificación se ha reducido a la mitad en la región desde el año 2015.

Tembleque (Toledo), 14 de diciembre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha puesto en marcha un novedoso programa formativo para capacitar digitalmente a más de 12.700 mujeres, prioritariamente en situación de desempleo, en los entornos rurales de la región, con una inversión procedente de fondos Next Generation de 6,6 millones de euros. Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en Tembleque, durante la apertura de uno de esos cursos de capacitación digital, donde ha recordado que este programa fue uno de los compromisos del presidente regional, Emiliano García–Page, en el pasado Debate sobre el Estado de la Región; destacando que en la provincia de Toledo se va a capacitar digitalmente a más de 4.000 mujeres en cerca de un centenar de cursos.



La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha inaugurado hoy uno de los cursos de este programa, el que se desarrolla en la Escuela de Hostelería de Tembleque, donde ha estado acompañada por el alcalde de Tembleque, Jesús Fernández; los representantes de la UTE Mujer Digital CLM, la adjudicataria de los cursos que se desarrollan con cargo a este programa en la provincia de Toledo; además de por la directora general de Formación Profesional para el Empleo, Marta Roldán; el delegado de Economía en la provincia de Toledo, Julián Martín; y la responsable de la Escuela de Hostelería de Tembleque, Ángela Fernández. Este programa, pionero, se desarrolla ya en las provincias de Cuenca y Toledo y comenzará pronto, cuando se resuelvan las correspondientes adjudicaciones, en Albacete, Ciudad Real y Guadalajara, además de en la modalidad de teleformación.



Al respecto del mismo, la consejera ha destacado, en primer lugar, la fortaleza y el trabajo conjunto de los centros de formación de la región, poniendo como ejemplo la UTE Mujer Digital CLM, conformada por siete centros de formación a lo largo y ancho de la provincia de Toledo. “Esa implicación y la capacidad de trabajo es fundamental para un programa piloto como el que estamos poniendo en marcha gracias a los fondos Next Generation, con el que queremos llegar a mejorar las competencias digitales de más de 12.700 mujeres en zonas rurales de la región, con una inversión de 6,6 millones de euros”, ha remarcado Patricia Franco. Además, ha valorado que, en la provincia de Toledo, “vamos a llegar a capacitar digitalmente a más de 4.000 mujeres en entornos rurales, una de cada tres beneficiarias del programa, con una inversión que supera los 2,5 millones de euros para desarrollar cerca de un centenar de acciones formativas en 67 municipios de la provincia”. En el resto de provincias, el programa llegará a 1.979 mujeres en la provincia de Albacete; 2.968 mujeres en Ciudad Real; 989 mujeres en la provincia de Cuenca; y 989 mujeres en la provincia de Guadalajara; a las que se sumarán 1.762 mujeres en la modalidad de teleformación.



Esa capacitación digital “es, hoy por hoy, fundamental para mejorar la empleabilidad de las personas”, especialmente de los colectivos que más dificultades encuentran para insertarse en el mercado laboral, “y forma parte de nuestro compromiso y nuestra apuesta por la formación y la cualificación como el camino para mejorar las perspectivas de empleo y poder encontrar una oportunidad en el mercado de trabajo”. Así se lo ha transmitido a la veintena de mujeres participantes en este curso “en un centro de formación de referencia en toda la comarca, para conseguir una cualificación que pueda ofreceros un futuro más prometedor”.



Además, la consejera ha recordado que el trabajo conjunto entre las administraciones y la iniciativa privada, que tiene reflejo en programas novedosos de formación con cargo a fondos Next Generation como el de capacitación digital de mujeres en zonas rurales o el programa de formación para mujeres víctimas de violencia de género, “tienen reflejo en las cifras del desempleo de la región”, y ha citado como ejemplo que la tasa de desempleo femenino en Castilla–La Mancha “se ha reducido en casi 13 puntos desde el año 2015, pasando del 32,75 por ciento al 19,79 actual, y se ha reducido en más de la mitad el número de mujeres desempleadas que no cuentan con cualificación al no haber terminado sus estudios primarios, de 5.200 en 2015 a las 2.500 de la actualidad”. Un camino, ha finalizado Patricia Franco, “que debemos seguir recorriendo con la formación como arma fundamental en la mejora del empleo”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando