El Gobierno de Castilla-La Mancha garantiza el abastecimiento de agua de calidad a los once municipios de la Mancomunidad del Río Guadiela (Cuenca)

Toledo, 11 de enero de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha garantizará el abastecimiento de agua de calidad a los once municipios que conforman la Mancomunidad del Río Guadiela (Cuenca) con la construcción de una planta de ósmosis inversa en la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) cuyas obras están previstas para acometer en el primer semestre de año.



La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha detallado que “se trata de once municipios muy pequeños que suman 1.403 habitantes que, hay que recordar, todavía no tenían garantizada el agua con la suficiente calidad a pesar de ver pasar el agua constantemente por sus puertas, y con esa inversión lo van a poder hacer con una tecnología del siglo XXI”.



Para explicar la importancia de esta actuación, Blanca Fernández ha resaltado que la planta de ósmosis “conlleva una inversión de más de 600 euros por habitante”, puesto que el pueblo más grande de estos once municipios tiene 500 habitantes.



Para ello, ayer se firmó el convenio entre la Agencia del Agua de Castilla–La Mancha y la Mancomunidad del Río Guadiela, con una inversión de 875.509 euros, para una actuación que se enmarca en un acuerdo más global para llevar a cabo múltiples actuaciones en el entorno de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía por un importe de 40 millones de euros en esa estrategia del Gobierno que preside Emiliano García–Page “para garantizar el abastecimiento de agua potable a todos los municipios ribereños”.



A este respecto, la consejera y portavoz ha detallado que hasta la fecha ya se han suscrito 22 convenios con los propios municipios por un importe de 25,7 millones de euros y “todas estas actuaciones se enmarca dentro del Real Decreto 1159/2020” que implica la inversión de esos 40 millones citados con anterioridad en los núcleos de los embalses de Entrepeñas y Buendía que “ahora mismo se están centrando esencialmente en el abastecimiento de agua potable, en el saneamiento, en la mejora de caminos y de infraestructuras de la administración hidráulica y en la mejora de cauces ecológicos”.



Precisamente sobre los 22 convenios, Blanca Fernández ha apuntado que “en este momento son 2,5 millones de euros los que se han ejecutado de manera efectiva”, si bien ha recordado que ya se adjudicaron en el Consejo de Gobierno del 20 de diciembre “otros 16,8 millones de euros para precisamente realizar actuaciones de mejora en infraestructuras de los municipios ribereños que van a comenzar este mes y el que viene, y que se tienen que ejecutar a lo largo del siguiente año y medio”.



Por tanto, Blanca Fernández ha finalizado subrayando que “todas estas inversiones van a ver mejorado muy mucho la situación de abastecimiento de los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía”, y el resto de convenios y contratos se van a ir sustanciando a lo largo de las próximas fechas para intervenir también en el ámbito del turismo, de la cultura , el ocio, el medio ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, las carreteras y los caminos con el claro objetivo de “mejorar la vida de aquella gente que vive en las zonas rurales afectada por una situación de extrema despoblación que, además, en muchos casos ha venido derivada del drenaje permanente durante más de 40 años de los embalses de Entrepeñas y Buendía”.









