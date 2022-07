El Gobierno de Castilla-La Mancha explica que las tareas de extinción del incendio de Valdepeñas de la Sierra se centran en el frente norte, el más complicado por su orografía

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha explicado que “las próximas horas van a ser determinantes para intentar amortiguar ese avance de la cabecera norte por el potencial que tiene” y ha añadido que “nos encontramos en el macizo de Ayllón, en las inmediaciones del parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara en el límite de Madrid, en otra zona de gran valor ecológico”.



Además, ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía y a quienes trabajan en el sector agrícola, “para que todos seamos conscientes de la situación en la que se encuentra Castilla–La Mancha y el resto del país. Las medidas son básicamente para defender lo que es de todos, el patrimonio natural y forestal, y porque hay gente que se deja la vida en las labores de extinción”.



En cuanto al origen del incendio, ha explicado que no se descarta ninguna posibilidad y la brigada de investigación ya está trabajando en identificar si detrás hay causa intencionada. Así, ha lanzado un mensaje: “Tolerancia cero y ninguna impunidad ante quien comete un delito, por parte del Gobierno de Castilla–la Mancha no vamos a parar hasta que encontremos cual ha sido el origen”.

Casa de Uceda (Guadalajara), 20 de julio de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, y el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, han asistido a primera hora de la mañana al Puesto de Mando Avanzado (PMA) que se ha instalado en Casa de Uceda, para conocer el estado del incendio forestal de Valdepeñas de la Sierra originado en la tarde de ayer, desde donde los técnicos del dispositivo del Plan Infocam están dirigiendo las labores de extinción.



En atención a los medios de comunicación, el consejero ha recordado que ayer se originaba este incendio alrededor de las 14:30 horas y, en este momento, se calcula una afección de unas 3.000 hectáreas. Durante toda la noche, como ha explicado Escudero, “se ha estado trabajando de forma muy intensa con los medios terrestres en intentar perimetrar el incendio con unas 150 personas”.





A esta hora, el foco prioritario se encuentra en la parte norte, “la que más nos preocupa por la orografía, con unas condiciones del terreno que dificulta mucho el acceso a los medios terrestres”, según ha detallado Escudero, y por eso desde la primera hora de la mañana están trabajando 15 medios aéreos, con un bombardero de alta capacidad, que complementan a los 50 medios terrestres y 250 personas que vienen trabajando en las labores de extinción.



“Las próximas horas van a ser determinantes”, ha señalado el consejero, para intentar amortiguar ese avance de la cabecera norte por el potencial que tiene. “Nos encontramos en el macizo de Ayllón, en las inmediaciones del parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara en el límite de Madrid, en otra zona de gran valor ecológico”, ha explicado.



En este sentido y desde la prudencia, el consejero de Desarrollo Sostenible ha deseado “que el viento que ayer soplaba con mucha fuerza, nos dé una tregua y los trabajos sean efectivos”. “Ahora mismo está todo focalizado con los medios aéreos y las helitransportadas para intentar cortarlo en el frente norte para que no siga avanzando hacia el valle del Jarama ni a la Sierra de Ayllón”, ha apuntado.



El consejero ha mostrado el total orgullo y admiración del Gobierno de Castilla–La Mancha por el gran trabajo que está llevando a cabo todos los efectivos del Plan Infocam, desde el personal técnico que está dirigiendo y planificando en todo momento la extinción, los agentes medioambientales y los bomberos forestales de la empresa pública Geacam.



El consejero de Desarrollo Sostenible ha subrayado que “en Castilla–La Mancha tenemos un dispositivo activo los 365 días, casi 3.000 personas trabajando estos meses, 250 medios terrestres y aéreos y un presupuesto de 95,2 millones de euros para la campaña”. Y, sobre todo, ha recalcado “algo muy importante, pues no nos dedicamos solo a la extinción estos cuatro meses, destinando de ese total, 55 millones de euros a la prevención, incrementando el trabajo los ocho meses restantes y las tareas preventivas en la región un 10 por ciento”.



También Jose Luis Escudero ha trasladado el agradecimiento a los medios de la Comunidad de Madrid “por su agilidad en la respuesta, al igual que lo hemos hecho nosotros en Aranjuez o en los que han necesitado”. Y ha destacado, la gran colaboración con los medios del Gobierno de España, la Unidad Militar de Emergencia (UME) que se movilizaba ayer en torno a las 18:30 horas y que sigue trabajando, los medios del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, junto a los Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Guardia Civil.



Asimismo, ha añadido que “desde Castilla–La Mancha estamos siendo solidarios colaborando desde el inicio de la campaña de alto riesgo, colaborando hasta en siete comunidades autónomas con nuestros medios”, así se ha trabajado en tres incendios en Castilla y León, Extremadura, Cataluña, Aragón, Navarra, entre otros. Por tanto, como ha manifestado Escudero, “tenemos uno de los mejores dispositivos no sólo en España, sino que somos una referencia a nivel europeo”. “Estamos a todo lo que sea necesario para dar pasos de cara a colaborar y coordinarnos, incluso podríamos ubicar un centro de referencia europeo en materia de prevención y extinción en nuestro país, pues Castilla–La Mancha estaría preparada para acogerlo”, ha señalado el consejero.



Medidas extraordinarias en vigor e investigación de causas



José Luis Escudero ha hecho hincapié en pedir máxima prudencia y responsabilidad a la ciudadanía y ha señalado que “el sábado aprobábamos una resolución con tres medidas muy concretas que entraron el lunes 18 en vigor ante las altas temperaturas, fuertes rachas de viento y baja humedad, el cóctel perfecto para que cualquier imprudencia pueda ocasionar un incendio”.



De esta forma, ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía y a quienes trabajan en el sector agrícola, “para que todos seamos conscientes de la situación en la que se encuentra Castilla–La Mancha y el resto del país. Las medidas no son contra nadie, si no básicamente para defender lo que es de todos, el patrimonio natural y forestal, y por que hay gente que se deja la vida en las labores de extinción”.



En cuanto a la causa del incendio, ha explicado que no se descarta ninguna posibilidad y la brigada de investigación ya está trabajando en identificar si detrás del incendio existe causa intencionada “sobre la pista que tenemos ya que, en los últimos días y en la misma zona, ha habido varios conatos que desde esta misma base de retén se han podido extinguir”.



En este sentido, ha lanzado un mensaje: “Tolerancia cero y ninguna impunidad ante quien comete un delito que está tipificado, y por parte del Gobierno de Castilla–la Mancha no vamos a parar hasta que encontremos cual ha sido el origen del mismo. Desde luego si ha sido provocado, como apuntan los indicios, que caiga todo el peso de la Ley”.



Desalojo preventivo



El consejero ha explicado también que ayer se decidió desalojar de manera preventiva varios municipios, Valdepeñas de la Sierra, Valdesotos y Tortuero, cuyos vecinos y vecinas se encuentran ubicados en un campamento habilitado en el polideportivo de Uceda gracias a la colaboración del Ayuntamiento y Cruz Roja, “allí han pasado la noche unas 50 personas perfectamente atendidas, donde van a permanecer por precaución”. También se desalojó a la población de Matallana y La Vereda.



Junto al presidente García–Page y el consejero, también han asistido al PMA el presidente de las Cortes, Pablo Bellido; el director general de Medio Natural y Biodiversidad, Félix Romero; el delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles; el presidente de la Diputación provincial, José Luis Vega; y los alcaldes de Casas de Uceda, y Valdepeñas de la Sierra, José Luis Rubio y José Luis Palmero, respetivamente. Además, dos técnicos del Plan Infocam del dispositivo regional, Pepe Almodóvar y Gregorio García, han sido los encargados de explicar la situación del incendio.













Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando