El Gobierno de Castilla-La Mancha destina más de 8 de cada 10 euros del presupuesto de Economía en 2023 al apoyo directo al tejido laboral y empresarial de la región

Patricia Franco ha avanzado que el presupuesto de la Consejería recoge 127 millones de euros para políticas y fomento del empleo, 35 millones para apoyar a autónomos y la economía social y 122 millones de euros de impulso a la Formación Profesional para el Empleo y programas duales de formación.



La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Ejecutivo autonómico con el apoyo a la mejora de la competitividad empresarial, que se eleva a más de 43 millones de euros, así como los más de 100 millones de euros destinados al sector del turismo, a los artesanos y a los comercios de la región.

Toledo, 17 de noviembre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha va a dirigir más de 8 de cada 10 euros del presupuesto de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo al apoyo directo al tejido laboral y empresarial de la región el año próximo, con importantes compromisos en materia de empleo y cualificación, de apoyo a los autónomos y a la economía social, de impulso a la mejora de la competitividad empresarial y de apoyo al sector del turismo, a los artesanos y a los comercios de la región. Así lo ha destacado la consejera del área, Patricia Franco, durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes regionales, donde ha valorado además que el presupuesto de la Consejería crezca cinco veces por encima de lo que lo hacen las cuentas regionales en su conjunto.



“El proyecto de presupuestos para el año tiene como objetivo principal dar el apoyo en estos momentos complejos de inestabilidad política a las pymes, a los autónomos, sin olvidarnos de las personas trabajadoras que quieren mejorar su posición y aquellas que tienen un poquito más difícil encontrar una oportunidad de empleo”, por lo que destina “casi 422,35 millones de euros en el apoyo directo al tejido empresarial y laboral de nuestra región”, ha avanzado Patricia Franco, que ha detallado que eso supone destinar al tejido económico de Castilla–La Mancha “más de 8 de cada 10 euros del presupuesto de la Consejería, y hacerlo con más de 30 millones de euros más de los que se han destinado en el presupuesto del año 2022”. Ese crecimiento, además, “es un compromiso que volvemos a adquirir con la sociedad de la región”.



Dentro de esos compromisos, la consejera ha destacado “los 127 millones de euros destinados a políticas de fomento del empleo, los 35 millones de euros para apoyar a los autónomos y al sector de la economía social en la región, los más de 122 millones de euros destinados a FP para el Empleo o los 43,36 millones de euros que dirigiremos a la mejora de la competitividad empresarial”, ha remarcado, además de una importante apuesta de más de 100 millones de euros para impulsar y promocionar nuestra región a través del sector del turismo, los artesanos y el comercio.



En la rueda de prensa previa a la Comisión, Patricia Franco ha repasado la evolución por órganos gestores de la Consejería, así como las principales novedades y programas que se incluyen en el proyecto de presupuestos. De esta forma, en el ámbito de la Viceconsejería, con un presupuesto de 50,9 millones de euros, ha destacado la puesta en marcha del Programa de Captación de Talento en Zonas Rurales que se iniciará en las próximas semanas, como anunció el presidente Page en el pasado Debate sobre el Estado de la Región; o los nueve millones de euros dirigidos a la mejora de la empleabilidad de las personas más vulnerables a través de fondos Next Generation, articulados como novedad a través de agencias de colocación.



En la Dirección General de Empleo, ha destacado los casi 127 millones de euros presupuestados, que servirán, entre otras medidas, “para impulsar el Programa de Apoyo Activo al Empleo, que estará dotado en varias anualidades con un total de 100 millones de euros y que amplía el impacto de nuestro Plan de Empleo; los ocho millones de euros para el fomento del empleo estable y de calidad o los 23,5 millones de euros que vamos a destinar la impulso del empleo juvenil”, ha dicho, “además de los 33 millones de euros que irán dirigidos a apoyar la inserción laboral de las personas con discapacidad en la región”.



Especialmente relevante, ha señalado la consejera, es la apuesta por la Formación Profesional para el Empleo como la mejor herramienta para mejorar la inserción y la empleabilidad de las personas en la región, “además de dirigirlas directamente a las necesidades de nuestro tejido empresarial”. Así, la Dirección General del área contará con un presupuesto de más de 122 millones de euros, con el mayor incremento de todos los órganos gestores, un 38,3 por ciento, con respecto a este año. “De ellos, 41 millones de euros irán destinados al impulso de programas duales de formación y empleo, la apuesta más ambiciosa en esta materia, siendo los programas duales el 40 por ciento de toda nuestra oferta formativa, 12 puntos más que en 2015; y cerca de 65 millones de euros para la FP dirigida a personas ocupadas, personas desempleadas y formación con compromiso de contratación, que tan bien nos está funcionando porque facilitan la contratación laboral al término de las acciones formativas”, ha avanzado, destacando en este área programas novedosos como “la formación en el sector del videojuego para 200 jóvenes de la región, la apertura durante todo el año de la convocatoria de la Línea Sectorial, dotada con 7,6 millones de euros; o los 6,6 millones de euros con los que vamos a capacitar digitalmente a más de 12.000 mujeres en ámbitos rurales”.



En la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, el presupuesto crece en un 13 por ciento hasta llegar a superar los 35 millones de euros, y tendrá como nervadura las dos grandes estrategias del Ejecutivo en estas áreas: la Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo 2022–2025, aprobada en enero de este año y en el marco de la cual se convocarán ayudas “como los 9,5 millones de euros dirigidos a apoyar el inicio y la consolidación de la actividad de los autónomos, los tres millones de euros destinados a cuatro líneas para impulsar la conciliación, el relevo generacional, la cobertura del familiar colaborador y apoyar la primera contratación indefinida”, ha señalado la consejera, que ha destacado que las ayudas de este año al inicio y la consolidación de la actividad “se han abonado ya a más de 4.300 personas trabajadoras autónomas de la región, que han percibido el 80 por ciento de la cuantía aprobada, más de 13 millones de euros”. La otra gran estrategia, la de Economía Social “la aprobaremos en breve e incluirá ayudas el año que viene por valor de 3,2 millones de euros para el impulso a la actividad de cooperativas y de la economía social”.



En la Dirección General de Empresas, el presupuesto llega a los 48,35 millones de euros, y reeditará las grandes líneas de apoyo a la competitividad empresarial. “La próxima semana aprobaremos la convocatoria más ambiciosa de ayudas a la inversión de nuestra región, con 40 millones de euros, y continuaremos apoyando la innovación en nuestras pymes, a través de Innova Adelante, con cuatro millones de euros; y la transformación digital de las pymes y de la industria manufacturera, con una convocatoria que crece de los 1,3 millones de euros de este año hasta los tres millones de euros el año próximo”, ha destacado. Además, Patricia Franco ha avanzado nuevas medidas como las ayudas para apoyar proyectos empresariales en el ámbito de la industria, por valor de 1,2 millones de euros; y la creación, a principios del año próximo, del Observatorio de la Industria de Castilla–La Mancha.



En la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, la consejera ha destacado que se cumple el objetivo de superar los 100 millones de euros, llegando a rozar los 106 millones de euros de presupuestos para el año próximo. “96 millones de euros destinados a la promoción turística de la región, con importantes proyectos como la Plataforma Digital, los 7,2 millones de euros para modernizar y digitalizar los recursos turísticos en nuestros espacios naturales protegidos, o el proyecto de señalización turística en la región”, además de los cerca de 4,5 millones de euros que se destinarán a ETURIA para la promoción del turismo y la artesanía de la región el año próximo. En artesanía, el presupuesto crece hasta los 3,65 millones de euros y sumará dos nuevas líneas de ayuda: la convocatoria para impulsar proyectos conjuntos de diseño y artesanía, dotada con 250.000 euros; y para fomentar el uso de la artesanía en la hostelería, con una cuantía de 500.000 euros.



En comercio, la consejera ha destacado que es la partida que más crece en el presupuesto de la Consejería, casi un 235 por ciento; “incluyendo 1,4 millones de euros para el impulso al comercio minorista, y 4,5 millones de euros para la modernización del comercio de la región a través del Fondo Tecnológico que convocaremos con fondos Next Generation”. Compromisos “firmes” con la sociedad de Castilla–La Mancha, ha asegurado Patricia Franco, “que mantienen nuestro modelo de refuerzo del apoyo público y los servicios públicos en momentos de incertidumbre, para no dejar a su suerte ni a las personas desempleadas y de los colectivos más vulnerables, ni a las personas ocupadas, ni a los autónomos y las pymes de la región”.





