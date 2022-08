El Gobierno de Castilla-La Mancha destaca el gran avance de las mujeres en el deporte y el impulso a la inclusión y al deporte escolar

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha resaltado la función del deporte escolar, que este año ya ha retomado la normalidad. Una modalidad en la que “hemos tenido a 94.000 alumnos y alumnas implicados en el deporte escolar de distintas categorías de toda la región y en la que hemos invertido dos millones y medio de euros”, ha destacado.

Argamasilla de Alba (Ciudad Real), 29 de agosto de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha destacado la función del deporte y “cómo nos enseña a superar y avanzar en retos que quizá una persona cuando se plantea hacer algún tipo de deporte ni siquiera puede llegar a aspirar a lo que realmente consigue”.



Así lo señaló anoche la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en el transcurso de la XIII Gala del Deporte de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), un evento en el que ha estado presente junto al alcalde de la localidad, Pedro Ángel Jiménez; la vicepresidenta de la Diputación de Ciudad Real, Noelia Serrano; la delegada provincial de Igualdad, Manuela Nieto–Márquez; además del entrenador de baloncesto, Luis Casimiro, reconocido por su larga y exitosa trayectoria.



En este contexto, Blanca Fernández ha resaltado, en primer lugar, la función del deporte escolar, que este año ya ha retomado la normalidad. Una modalidad en la que “hemos tenido a 94.000 alumnos y alumnas implicados en el deporte escolar de distintas categorías de toda la región y en la que hemos invertido dos millones y medio de euros”, ha detallado.



Un ámbito en el que la consejera ha agradecido la implicación de todos los ayuntamientos, representados en esta ocasión por el de Argamasilla de Alba como anfitrión, demostrando que “cuando un municipio se implica, se nota el movimiento en el deporte y el pueblo está muy vivo”, de ahí que haya reiterado la idea de que “sin duda, las escuelas deportivas y el deporte base son la plataforma imprescindible para que muchas personas que, finalmente acaban alcanzando logros a nivel profesional en municipios como éste, no podrían haber empezado esa trayectoria nunca sin el deporte base”.



De igual modo, la consejera de Igualdad y portavoz ha puesto en valor la labor “ejemplar” del Gobierno de Castilla–La Mancha en “el impulso de la inclusión también en el ámbito deportivo”. En este sentido, ha recordado “la colaboración con 30 grandes acontecimientos en los que las personas con discapacidad han sido las protagonistas en el mundo del deporte”, sin olvidar los 22 clubes de alto nivel con personas con discapacidad existentes en la región y que son “un gran ejemplo de vida tanto el deporte como la integración y la inclusión que se hace a través del mismo para estas personas”, tal y como ha incidido.



Objetivo: equipar el deporte femenino al masculino



Y como titular de la Consejería de Igualdad, Blanca Fernández se ha referido al gran avance del deporte femenino y es que, según ha subrayado, “en los últimos siete años las licencias federativas de mujeres deportistas en Castilla–La Mancha se han incrementado prácticamente un 30 por ciento”, un dato muy relevante, aunque ha dejado claro que “queda mucho por hacer”, al referirse concretamente a la valoración y equiparación con el deporte masculino, también en el apartado cuantitativo. Una cuestión que ha considerado “de justicia y que no se explica en el siglo XXI”.



Por ello, Blanca Fernández ha garantizado que el Ejecutivo regional presidido por Emiliano García–Page seguirá trabajando en esta línea en la que “hemos incrementado un 85 por ciento la financiación a los clubes femeninos y se han incrementado en un 50 por ciento el número de clubes en la máxima competición nacional”.



Un total de 48 reconocimientos, con mención especial para Luis Casimiro



Asimismo, en esta Gala del Deporte de Argamasilla de Alba, la consejera de Igualdad y portavoz ha dado la enhorabuena a los 48 reconocidos y reconocidas propuestos por clubes y asociaciones, entre los que se cuentan 26 placas; once premios a los clubes deportivos por sus logros la pasada temporada; y nueve premios institucionales, además del premio especial al invitado, en esta ocasión al mencionado entrenador ciudadrealeño de baloncesto Luis Casimiro, que acumula más de 700 partidos en la Liga ACB.



También han estado presentes en este acto los concejales de Deportes de Argamasilla de Alba, Quintanar de la Orden y La Puebla de Almoradiel, Jose Antonio Navarro, Carmelo Carretero y Rubén Villajos respectivamente; el alcalde de Cinco Casas, Miguel Ángel Rosado; así como una representación de la Federación de Baloncesto de Castilla–La Macha.







