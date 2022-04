El Gobierno de Castilla-La Mancha destaca la buena marcha de esta Semana Santa que está superando las expectativas previstas

La consejera de Igualdad y portavoz ha agradecido la labor de todas las personas que hacen posible la Semana Santa, desde los cofrades y costaleros a las hermandades, la Asociación de Cofradías, la Iglesia y a los miles de personas que se vuelcan en la Semana Santa de Ciudad Real y ha invitado a todo el mundo a vivirla y conocerla.

Ciudad Real, 16 de abril de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha puesto en valor que esta Semana Santa está superando todas las previsiones que había en los días previos a su celebración, ya que, en términos de cifras turísticas como pernoctaciones en alojamientos hoteleros y ocupación en turismo rural, “está yendo muy por encima incluso de las expectativas que ya eran muy buenas”, tal como dijo anoche la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández.



La portavoz del Gobierno ha recordado que, en términos turísticos, 2019 es el año de referencia por ser el mejor de toda la historia, no solo en Semana Santa sino durante todo el año, y se mostró convencida de que “este año lo vamos a batir porque están yendo las cosas francamente bien”.



Blanca Fernández hacía estas manifestaciones anoche en Ciudad Real donde asistió a la procesión del Santo Entierro. En nombre del Gobierno regional, la portavoz se mostró honrada de asistir a esta procesión de Viernes Santo en la capital, cuya Semana Santa está declarada desde 2006 Fiesta de Interés Turístico Nacional, un hecho que, tal como expresó, hace que “miles de ciudadanos y ciudadanas de aquí y de otros lugares vivan con pasión, con fe y con sentimiento estos momentos, pero también hace que la ciudadanía en general disfrutemos de reencontrarnos y de esta Semana Santa maravillosa”.



La consejera tuvo palabras de recuerdo y agradecimiento para todas las personas que la hacen posible y en particular para los cofrades, decenas de miles en toda la provincia, y costaleros porque sin su “voluntad de hierro para echarse al hombro el paso, tirar con él, hacer los encuentros y las procesiones”, la Semana Santa no sería posible. Un agradecimiento que hizo extensivo a todas las Hermandades, a la Asociación de Cofradías, a la Iglesia y a los miles de personas que se vuelcan en la misma porque requiere un “trabajo ingente”.



Por todo ello, Blanca Fernández ha invitado tanto a la ciudadanía de Castilla–La Mancha como de fuera a vivir la Semana Santa de Ciudad Real, ya que tal como dijo “merece mucho la pena, se disfruta mucho de la tradición, de los pasos, de la gente y también de la hostelería y de lo que es Ciudad Real”.



Junto a Blanca Fernández, y por parte del Ayuntamiento de Ciudad Real, asistieron a la procesión la alcaldesa Eva María Masías, la edil Pilar Zamora y el edil David Serrano; también asistió el vicepresidente David Triguero en representación de la Diputación Provincial, y el delegado de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Francisco Pérez Alonso.



En la procesión del Santo Entierro de Ciudad Real participan cinco hermandades. El cortejo fúnebre parte desde la Catedral, de dónde sale el Cristo de la Piedad, al que siguen los pasos del Descendimiento, que sale de la ermita de los Remedios, y el de la Virgen de las Angustias y el Santo Sepulcro, procedentes de la iglesia de la Merced. El último paso es el de la Hermandad del Ave María, la Dolorosa de la Catedral, detrás del cual marchan las autoridades.





